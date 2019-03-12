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CINEMA

'Aladdin' tem trailer completo divulgado pela Disney; assista

Will Smith, que interpreta o Gênio, comemorou nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2019 às 19:01

Publicado em 12 de Março de 2019 às 19:01

12/03/2019 - O ator Will Smith, que interpreta o Gênio na versão live-action de 'Aladdin' Crédito: Divulgação/ Disney
Para a alegria geral dos fãs do desenho Aladdin, a Disney divulgou, nesta terça-feira, 12, o trailer completo do live-action. Em mais de dois minutos de vídeo, Will Smith, que será o Gênio, aparece em muitas outras situações para além da lâmpada mágica. "Eu acabei de ver Aladdin. É fogo! Aqui está o trailer completo. Eu não posso esperar para ver tudo mas, por enquanto, aqui está o trailer completo", escreveu o astro no perfil oficial dele no Instagram.
O trailer impressiona pela riqueza de detalhes semelhantes ao desenho, lançado nos anos 1990. A prévia mostra a clássica cena da princesa Jasmine voando no tapete mágico, o vilão Jafar, o macaco Abu e o tigre Rajah. Aladdin também aparece na icônica imagem em que entra na Caverna dos Tesouros e toma posse da Lâmpada Mágica.
O elenco do filme conta com Naomi Scott, como Jamine, e Mena Massoud, dando vida ao personagem principal. Confira o trailer.

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