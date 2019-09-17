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Televisão

'A Fazenda 11' estreia nesta terça; veja detalhes da produção

Programa que estreia nesta terça-feira, 17, será apresentado por Marcos Mion e terá 16 participantes em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2019 às 19:02

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 19:02

'A Fazenda 11': o apresentador Marcos Mion e uma foto da sede do reality show em 2019 Crédito: Antonio Chahestian / Record TV / Divulgação
A Fazenda 11, nova temporada do reality show da Record TV apresentado por Marcos Mion, estreia nesta terça-feira, 17. A lista de participantes será divulgada pela emissora no programa de estreia, que vai ao ar às 22h30, logo após o Jornal da Record.
> Marcos Mion afirma que "A Fazenda" foi "presente de Deus"
Ao todo, serão 16 participantes com trabalhos já conhecidos pelo público que disputarão o prêmio final de R$ 1,5 milhão, além de cerca de R$ 500 mil em prêmios distribuídos em provas especiais ao longo do programa.
A sede de A Fazenda fica localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e foi reformada, ganhando uma nova decoração para receber os "peões", como são chamados os participantes do reality.
> Jojo Todynho abre o jogo sobre participar de reality: "Meto a porrada"
O diretor do núcleo de reality shows da Record, Rodrigo Carelli, garantiu que haverá a volta da presença de uma lhama, acompanhada por um filhote, na área de convivência entre os competidores e os animais.
"A baia também vai ter protagonismo, será mais importante ainda do que foi nas demais temporadas. O público gosta muito, justamente por esse contraste da mansão com uma coisa realmente raiz, entre os bichos", afirmou.
Diversos nomes de artistas foram cogitados nas redes sociais para participar de A Fazenda 11. Entre eles, Juju Salimeni, Val Marchiori, Jojo Todynho e Jesus Luz (conhecido por seu envolvimento com Madonna). Marcos Mion será novamente o apresentador do programa, que já comanda desde 2018.
LUCAS SALLES
Após cada roça, o participante eliminado de A Fazenda participará de uma live apresentada pelo ex-CQC Lucas Salles ao lado dos youtubers Tati e Marcelo do canal WebTVBrasileira. O momento contará com perguntas enviadas pelo público.

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