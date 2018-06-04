Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

'3%', série brasileira da Netflix, é renovada para a terceira temporada

A série, estrelada por Bianca Comparato e João Miguel, foi a primeira produção da Netflix no País, seguida por 'O Mecanismo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 16:53

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 16:53

04/06/2018 - Série 3%, do Netflix Crédito: Divulgação
A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 4, que renovou a série brasileira "3%" para uma terceira temporada, que tem previsão estrear no serviço de streaming em 2019.
"Dando seguimento aos eventos do Processo 105, seremos apresentados ao novo mundo da Concha. O que será necessário para esta nova comunidade prosperar?", questiona o anúncio oficial do serviço de streaming.
Ambientada num mundo distópico, em que apenas 3% da população consegue acesso a um lugar com boas condições de vida, "3%" se tornou um sucesso não só no País, mas em outros territórios onde a Netflix atua.
Apesar de não revelar dados de audiência, a gigante do streaming já elogiou o desempenho da série brasileira para seus acionistas e afirmou que metade das visualizações da primeira temporada vieram de mercados fora do Brasil.
A série, estrelada por Bianca Comparato e João Miguel, foi a primeira produção da Netflix no País, seguida por "O Mecanismo", série sobre a Operação Lava Jato que estreou esse ano e já foi renovada para uma segunda temporada.
O serviço de streaming prepara agora a sitcom "Samantha!", que estreia em julho, e ainda o drama de época "Coisa Mais Linda". Prepara, ainda, "Ninguém Tá Olhando" e "Sintonia", uma parceria com o diretor Kondzilla, além da animação "Super Drags".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Imagem de destaque
Inteligência artificial no trabalho: como criar soluções mesmo sem saber programar
Tiago Splitter orientando os seus jogadores em Blazers x Warriors
NBA: Tiago Splitter, do Portland Trail Blazers, é 1º técnico brasileiro nos playoffs

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados