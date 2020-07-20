Tilda Swinton e Ann Hui receberão o Leão de Ouro no Festival de Veneza

Tilda Swinton em ensaio para Out Magazine Crédito: Out Magazine/Divulgação

As atrizes Tilda Swinton e Ann Hui receberão o Leão de Ouro na 77ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfica de Veneza, que deve ocorrer entre os dias 2 e 12 de setembro deste ano. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (20) no site da Bienal de Veneza, responsável pela organização do festival.

A nota informa que a escolha das atrizes foi feita pelo Conselho de Administração da Bienal de Veneza, após uma recomendação de Alberto Barbera, diretor do Festival de Veneza.

"Ann Hui é uma das diretoras asiáticas mais respeitadas e versáteis da atualidade", disse Barbera. "Tilda Swinton é unanimemente reconhecida como uma das artistas mais originais e poderosas a se estabelecer no final do século passado", completou, justificando as escolhas.

Comemorando o prêmio, a atriz e diretora Ann Hui disse estar muito feliz com a notícia e desejou o fim da pandemia do novo coronavírus. Swinton, por sua vez, agradeceu ao festival pela homenagem e disse que celebrar o cinema diante de todos os desafios impostos à indústria é sua "sincera alegria" no momento.