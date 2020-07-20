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Cinema

Tilda Swinton e Ann Hui receberão o Leão de Ouro no Festival de Veneza

A 77ª edição do evento cinematográfico está marcada para setembro, entre os dias 2 e 12

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 14:51
Tilda Swinton em ensaio para Out Magazine
Tilda Swinton em ensaio para Out Magazine Crédito: Out Magazine/Divulgação
As atrizes Tilda Swinton e Ann Hui receberão o Leão de Ouro na 77ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfica de Veneza, que deve ocorrer entre os dias 2 e 12 de setembro deste ano. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (20) no site da Bienal de Veneza, responsável pela organização do festival.
A nota informa que a escolha das atrizes foi feita pelo Conselho de Administração da Bienal de Veneza, após uma recomendação de Alberto Barbera, diretor do Festival de Veneza.
"Ann Hui é uma das diretoras asiáticas mais respeitadas e versáteis da atualidade", disse Barbera. "Tilda Swinton é unanimemente reconhecida como uma das artistas mais originais e poderosas a se estabelecer no final do século passado", completou, justificando as escolhas.

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Comemorando o prêmio, a atriz e diretora Ann Hui disse estar muito feliz com a notícia e desejou o fim da pandemia do novo coronavírus. Swinton, por sua vez, agradeceu ao festival pela homenagem e disse que celebrar o cinema diante de todos os desafios impostos à indústria é sua "sincera alegria" no momento.
Em abril, os organizadores do Festival de Veneza afirmaram que não consideram adiar a 77ª edição do evento, nem realizar o evento de maneira digital, apesar do novo coronavírus.

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