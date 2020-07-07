Edição 2020 do Festival Cine.Ema está garantida para setembro

Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo (Cine.Ema) garantiu sua edição de 2020 mesmo na pandemia. O evento está marcado para os meses de setembro e outubro. Para manter o distanciamento social exigido em temos do novo coronavírus, a produção resolveu disponibilizar toda sua programação de forma on-line.

A edição Reserva Águia Branca, que todos os anos ocorre na área de proteção ambiental de Vargem Alta, contará com mostra de curta-metragens através de uma plataforma on demand e concursos culturais entre alunos das escolas da região das Montanhas Capixabas.

Com o tema A Natureza sou eu, propondo uma reflexão sobre o meio ambiente como essência, o Cine.Ema 2020 irá investir R$ 45 mil em prêmios e cachês. A diretora da Caju Produções Tânia Silva destaca a importância de aplicar os recursos para fomentar o setor artístico e na oferta de atividades para estudantes que deixaram de frequentar as escolas por causa da pandemia.

Nesse momento queremos direcionar parte dos recursos de custeio do evento ao setor audiovisual, impactado com a suspensão de gravações, adiamento e cancelamento de eventos. É um incentivo pequeno, mas necessário e que vai fazer diferença para muitos profissionais, disse.

MOSTRAS E INSCRIÇÕES

A segunda chamada para inscrição no concurso cinematográfico do festival, que teve início no dia 1 de julho, seguirá até o dia 15 deste mês. Curtas-metragens de até 26 minutos serão aceitos na seleção, tendo que dialogar com as temáticas meio ambiente e sustentabilidade. Os interessados devem fazer sua inscrição no site do evento

Quem se inscreveu na primeira chamada, que ocorreu de 6 de abril a 6 de junho, não precisa preencher suas informações novamente, por já estar cadastrado para a seleção com premiação.

No total, serão 16 filmes selecionados para a mostra Cine.Ema Brasil e quatro filmes para a mostra Cine.Eminha, voltada para o público infantil e contendo obras de classificação livre. Dentre os selecionados, serão quatro ganhadores na primeira categoria e dois na segunda. A divulgação dos 20 títulos escolhidos para exibição e disputa por prêmios está prevista para agosto.

O projeto também está escolhendo 25 jurados, que irão compor o corpo técnico do evento. Eles serão os responsáveis por avaliar os curtas e escolher os premiados, ganhando cachê por seu trabalho. Se você é profissional do audiovisual brasileiro e tem interesse em participar, pode se inscrever online para concorrer a uma das vagas.

CONCURSO NAS ESCOLAS

O Cine.Ema tem um histórico de incentivo educativo, tendo promovido em suas edições anteriores atividades formativas para crianças e adultos de comunidades que margeiam patrimônios naturais brasileiros.

Este ano estará desenvolvendo um concurso cultural cujos participantes devem ser alunos de escolas municipais, estaduais ou privadas da região das montanhas capixabas. Os estudantes podem concorrer nas categorias: fotografia; vídeo de 1 minuto; e história (redação, crônica, conto, poesia ou texto livre que trate da temática Quais as lendas e histórias relacionadas ao meio ambiente do seu lugar que você tem para contar?). As inscrições devem ser feitas no site do evento

Em cada uma das categorias serão selecionados três vencedores. Entre os prêmios estão: smartfones, caixas de som e tablets. A escola com mais participantes inscritos também irá ganhar um pêmio: um kit com computadores, câmera fotográfica e smartfones.

EDIÇÃO DE BURARAMA