Confira os filmes em cartaz nos cinemas do ES de 5 a 11 de março de 2020

"Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica" estreia no Estado na quinta-feira (5), em diversos cinemas. Crédito: Reprodução/ Filme "Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica"

PRÉ-ESTREIA

SOLTEIRA QUASE SOLTEIRA

(Solteira Quase Surtando, Brasil, 70m) Comédia. Direção: Caco Souza. Com Mina Nercessian, Leandro Lima, Letícia Birkheuer.

Sinopse: Beatriz (Mina Nercessian) é uma mulher solteira convicta, de 35 anos e viciada em trabalho. Aspirações de vida comuns à muitas mulheres, como se casar, passam longe de seu mundo. Porém, ao descobrir que está entrando em uma menopausa precoce e só tem seis meses para encontrar um pai para seu futuro filho, ela vê suas convicções completamente abaladas. Com isso, ela se aventura numa missão quase impossível que envolve recuperar o tempo perdido e achar, em poucos meses, o parceiro ideal para a vida e para ser o pai do seu filho.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 6: 18h40 (domingo).

ESTREIA

DOIS IRMÃOS - UMA JORNADA FANTÁSTICA

(Onward, Estados Unidos, 102m) Animação/Fantasia. Direção: Dan Scanlon. Com Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus.

Sinopse: Em um local onde as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais distantes de tudo, dois irmãos elfos adolescentes embarcam em uma extraordinária jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub)(3D): 13h50, 16h20, 18h50, 21h20. Sala 2 (dub)(3D)(XD): 13h10, 15h40, 18h10, 20h40. Sala 3 (dub): 19h30, 22h (3D); 12h, 14h30, 17h (sábado e domingo); 14h30, 17h (exceto sábado e domingo). Sala 8 (dub)(3D): 12h30, 15h, 17h30, 20h.

13h50, 16h20, 18h50, 21h20. 13h10, 15h40, 18h10, 20h40. 19h30, 22h (3D); 12h, 14h30, 17h (sábado e domingo); 14h30, 17h (exceto sábado e domingo). 12h30, 15h, 17h30, 20h. Cinemark Shopping Vitória, sala 3 (dub): 12h, 14h30, 17h, 19h30, 22h (3D)(sábado e domingo); 14h30h, 17h, 19h30, 22h (3D)(exceto sábado e domingo); 12h40, 17h30, 20h (sábado e domingo); 17h30, 20h (exceto sábado e domingo). Sala 5 (dub)(3D)(DBOX): 13h50, 16h20, 18h50, 21h20. Sala 6 (dub)(3D)(DBOX): 13h10, 15h40, 18h10, 20h40.

12h, 14h30, 17h, 19h30, 22h (3D)(sábado e domingo); 14h30h, 17h, 19h30, 22h (3D)(exceto sábado e domingo); 12h40, 17h30, 20h (sábado e domingo); 17h30, 20h (exceto sábado e domingo). 13h50, 16h20, 18h50, 21h20. 13h10, 15h40, 18h10, 20h40. Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 6 (dub): 14h20 (exceto quarta e sexta); 16h40, 19h. Sala 7 (dub): 13h40 (exceto quarta e sexta); 15h50, 18h, 20h20.

14h20 (exceto quarta e sexta); 16h40, 19h. 13h40 (exceto quarta e sexta); 15h50, 18h, 20h20. Cinépolis Shopping Moxuara, sala 2 (dub)(3D): 14h15, 16h45, 19h15, 21h45. Sala 3 (dub): 15h15, 17h45, 20h15.

14h15, 16h45, 19h15, 21h45. 15h15, 17h45, 20h15. Cinesercla Shopping Montserrat, sala 2 (dub): 14h15, 18h25; 16h20, 20h30 (3D).

14h15, 18h25; 16h20, 20h30 (3D). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2 (dub)(3D): 13h (quinta a domingo); 15h10, 17h20, 19h30 (dub). Sala 3 (dub): 14h20.

13h (quinta a domingo); 15h10, 17h20, 19h30 (dub). 14h20. Multiplex Shopping Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 15h30, 17h45, 20h. Sala 3 (dub): 14h30, 16h45, 19h, 21h15 (quinta a domingo); 16h45, 19h, 21h15 (segunda, terça e quarta).

15h30, 17h45, 20h. 14h30, 16h45, 19h, 21h15 (quinta a domingo); 16h45, 19h, 21h15 (segunda, terça e quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h, 19h10, 21h20, 14h50 (sábado e domingo).

17h, 19h10, 21h20, 14h50 (sábado e domingo). Cine Ritz Unimed (dub)(3D): 16h, 18h15, 20h30.

16h, 18h15, 20h30. Cine Ritz Perim Center (dub)(3D): 16h, 18h15, 20h30.

16h, 18h15, 20h30. Cine Gama (dub)(3D): 19h, 21h.

19h, 21h. Cine Ritz Guarapari (dub): 17h20, 19h20 (3D); 21h10.

O MELHOR ESTÁ POR VIR

( Le Meilleur reste à venir, França, 117m) Direção: Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière. Com Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki.

Sinopse: Arthur (Fabrice Luchini) e César (Patrick Bruel) são dois homens que nutrem uma forte amizade desde a infância. Quando, em meio a uma grande confusão, César é informado de que Arthur está com câncer, ele decide buscar o amigo para recuperar o tempo perdido e ajudá-lo a conseguir fazer tudo que deseja antes de morrer.

Cine Jardins, sala 1: 14h35, 19h (quinta a quarta). * Assinantes do Clube A Gazeta têm 50% de desconto nas entradas, sob o valor do ingresso inteira, para compra de até 02 ingressos por assinante. Válido para qualquer filme, horário e sessão.

VOU NADAR ATÉ VOCÊ

(Vou nadar até você, Brasil, 107m) Drama. Direção: Klaus Mitteldorf. Com Bruna Marquezine, Peter Ketnath, Ondina Clais

Sinopse: Ophelia (Bruna Marquezine) é uma jovem de 20 anos que vive com a mãe (Ondina Clais) e cresceu sem pai. Ela desconfia que ele seja Tedesco (Peter Ketnath), um artista plástico alemão que acaba de retornar ao Brasil. Decidida a encontrá-lo, ela envia uma carta avisando de sua chegada e que irá até ele nadando, a partir da ponte de Santos. Ao saber da chegada iminente, Tedesco pede a Smutter (Fernando Alves Pinto), seu grande amigo, que passe a acompanhá-la de perto.

Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 19h (exceto sábado e domingo).

MARTIN EDEN

(Martin Eden, Itália e França, 129m) Drama. Direção: Pietro Marcello. Com Luca Marinelli, Carlo Cecchi, Marco Leonardi.

Sinopse: Martin Eden (Luca Marinelli) é um jovem escritor de baixa renda que entra em conflito com a burguesia. Encarando um novo mundo, ele se apaixona e descobre como escritores são vistos em uma sociedade aristocrática. Se sentindo deslocado de tudo que faz parte de sua essência, o rapaz percebe que não há como voltar para o que costumava ser. Enquanto tenta publicar alguma obra de grande sucesso, Martin se questiona sobre o mercado literário, a sociedade e sua própria natureza como criador.

Cine Jardins, sala 2: 18h50 (exceto segunda); 14h30 (exceto sábado e domingo). * Assinantes do Clube A Gazeta têm 50% de desconto nas entradas, sob o valor do ingresso inteira, para compra de até 02 ingressos por assinante. Válido para qualquer filme, horário e sessão.

A REVOLUÇÃO EM PARIS

(Un Peuple et son roi, França, 122m) Drama/Histórico. Direção: Pierre Schoeller. Com Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet.

Sinopse: Em 1789, o povo francês se mostra cada vez mais descontente com o rei Luís XVI. Homens e mulheres clamam que o monarca abandone o luxo do palácio de Versalhes para descobrir a miséria pelas ruas de Paris. Juntos, eles vão à Assembleia Nacional para fazer pressão em nome de uma revolução. Com as lutas nas ruas e a queda da Bastilha, surgem as condições para o nascimento da República francesa.

Cine Jardins, sala 2: 21h15 (exceto segunda). * Assinantes do Clube A Gazeta têm 50% de desconto nas entradas, sob o valor do ingresso inteira, para compra de até 02 ingressos por assinante. Válido para qualquer filme, horário e sessão.

EM CARTAZ

O HOMEM INVISÍVEL

(The Invisible Man, Estados Unidos, 125m) Fantasia/Terror/Suspense. Direção: Leigh Whannell. Com Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer.

Sinopse: Refilmagem do clássico de 1933. Na trama, um cientista brilhante descobre como se tornar invisível, mas sua invenção acaba custando sua sanidade.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 6: 16h, 20h50 (domingo); 18h20, 21h (exceto domingo).

16h, 20h50 (domingo); 18h20, 21h (exceto domingo). Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 16h35, 19h15, 22h05.

16h35, 19h15, 22h05. Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 3: 13h40 (exceto quarta e sexta); 16h10, 18h50, 21h20. Sala 5 (dub): 20h30.

13h40 (exceto quarta e sexta); 16h10, 18h50, 21h20. 20h30. Cinépolis Shopping Moxuara, sala 5 (dub): 17h, 22h.

17h, 22h. Cinesercla Shopping Montserrat, sala 3 (dub): 16h05, 18h25, 20h45.

16h05, 18h25, 20h45. Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3: 16h30 (dub); 19h, 21h30.

16h30 (dub); 19h, 21h30. Multiplex Shopping Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 16h30, 21h30.

A HORA DA SUA MORTE

(Countdown, Estados Unidos, 91m) Terror. Direção: Justin Dec. Com Elizabeth Lail, Jordan Calloway, Talitha Bateman

Sinopse: Uma jovem freira baixa um aplicativo que promete prever o momento e a data da morte das pessoas. Quando o aplicativo indica que ela tem três dias de vida restantes, a freira luta por sua sobrevivência ao enfrentar uma misteriosa criatura.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7: 18h (sábado); 19h05 (exceto sábado).

18h (sábado); 19h05 (exceto sábado). Multiplex Shopping Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 19h30.

19h30. Cine Ritz Unimed: 19h, 21h (dub).

19h, 21h (dub). Cine Ritz Guarapari (dub): 21h20.

VOCÊ NÃO ESTAVA AQUI

(Sorry We Missed You, Bélgica, Reino Unido e França, 100m) Drama. Direção: Ken Loach. Com Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone.

Sinopse: Após a crise financeira de 2008, Ricky e sua família se encontram em situação financeira precária. Ele decide adquirir uma pequena van, na intenção de trabalhar com entregas, enquanto sua esposa luta para manter a profissão de cuidadora. No entanto, o trabalho informal não taz a recompensa prometida, e aos poucos os membros da família passam a ser jogados uns contra os outros.

Cinejardins, sala 2: 16h55. * Assinantes do Clube A Gazeta têm 50% de desconto nas entradas, sob o valor do ingresso inteira, para compra de até 02 ingressos por assinante. Válido para qualquer filme, horário e sessão.

LUTA POR JUSTIÇA

(Just Mercy, Estados Unidos, 176m) Biografia/ Drama. Direção: Destin Daniel Cretton. Com Michael B. Jordan, Jamie Foxx e brie Larson.

Sinopse: Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) é um advogado recém-formado em Harvard que abre mão de uma carreira lucrativa em escritórios renomados. Ele se muda para o Alabama e se dedica a prisioneiros condenados à morte que jamais receberam assistência legal justa. Ao chegar lá, Bryan depara-se com o caso de Walter McMillian (Jamie Foxx), homem falsamente acusado de um assassinato, que nunca teve uma defesa apropriada por conta do preconceito racial na região.

Cinemark Shopping Vitória, sala 4: 22h25.

22h25. Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 20h45.

DOLITTLE

(Dolittle, Estados Unidos, 102m) Comédia/ Família. Direção: Stephen Gaghan. Com Robert Downey Jr, Antonio Banderas, Michael Sheen

Sinopse: Depois de perder sua mulher, o excêntrico veterinário inglês Dolittle (Robert Downey Jr.) isola-se em sua mansão na companhia de animais exóticos, com os quais tem a habilidade de conversar. Quando a jovem rainha Vitória (Jessie Buckley) fica doente, ele embarca em uma aventura para uma ilha mística à procura de uma cura.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 14h25, 16h55, 19h20.

14h25, 16h55, 19h20. Cinemark Shopping Vitória, sala 7 (dub): 12h30, 14h50, 17h20, 19h40 (sábado e domingo); 13h, 15h20, 17h40, 20h (exceto sábado e domingo).

12h30, 14h50, 17h20, 19h40 (sábado e domingo); 13h, 15h20, 17h40, 20h (exceto sábado e domingo). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 5 (dub): 14h (exceto quarta e sexta); 16h10, 18h20.

14h (exceto quarta e sexta); 16h10, 18h20. Cinépolis Shopping Moxuara, sala 5 (dub): 14h30, 19h40.

14h30, 19h40. Cinesercla Shopping Montserrat, sala 4 (dub): 14h45, 16h45, 18h45.

14h45, 16h45, 18h45. Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4 (dub): 15h30, 17h35.

15h30, 17h35. Multiplex Shopping Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 16h30.

16h30. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h, 21h20.

17h, 21h20. Cine Ritz Unimed (dub)(3D): 16h20.

16h20. Cine Gama, sala 2 (dub): 21h.

MARIA E JOÃO: O CONTO DAS BRUXAS

(Gretel And Hansel, Estados Unidos, 87m) Terror/ Fantasia/ Suspense. Direção: Osgood Perkins. Com Sophia Lillis, Alice Krige, Samuel Leakey.

Sinopse: Inspirado no famoso conto coletado pelos Irmãos Grimm. Em um campo distante, Maria (Sophia Lillis) leva seu irmãozinho João (Sammy Leakey) a um bosque escuro, em uma busca desesperada por comida e trabalho. Quando eles encontram Holda (Alice Krige), uma misteriosa mulher que reside na floresta, os dois irmãos descobrem que nem todo conto de fadas termina bem.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7: 20h10 (sábado); 21h20 9exceto sábado). Sala 8: 22h25.

20h10 (sábado); 21h20 9exceto sábado). 22h25. Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 19h45, 21h50 (sábado e domingo); 21h35 (exceto sábado e domingo).

19h45, 21h50 (sábado e domingo); 21h35 (exceto sábado e domingo). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 6 (dub): 21h20.

21h20. Cinépolis Shopping Moxuara, sala 4 (dub): 15h45, 18h, 20h, 22h15.

15h45, 18h, 20h, 22h15. Cinesercla Shopping Montserrat, sala 5 (dub): 17h, 19h, 21h.

17h, 19h, 21h. Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4: 19h40 (dub); 21h30.

19h40 (dub); 21h30. Multiplex Shopping Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 21h15.

21h15. Cine Ritz Unimed (dub): 19h.

19h. Cine Ritz Piúma: 21h.

O CHAMADO DA FLORESTA

(The Call of Wild, Estados Unidos, 100m) Aventura/ Drama/ Família. Direção: Chris Sanders. Com Harrison, Omar Sy, Dan Stevens.

Sinopse: Depois de anos vivendo como um cachorro de estimação na casa de uma família na Califórnia, Buck precisa entrar em contato com os seus instintos mais selvagens para conseguir sobreviver em um ambiente hostil como o Alaska. Com o tempo, seu lado feroz se desenvolve e ele se torna o grande líder de sua matilha. Baseado no livro homônimo de Jack London, lançado em 1903.

Cinesercla Shopping Montserrat, sala 5 (dub): 15h.

15h. Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3 (dub): 13h25.

SONIC - O FILME

(Sonic the Hedgehog, Estados Unidos e Japão, 99m) Aventura/ Família. Direção: Jeff Fowler. Com Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter

Sinopse: Sonic, o porco-espinho azul mais famoso do mundo, se junta aos seus amigos para derrotar o terrível Doutor Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 12h50, 15h15, 17h40, 20h05 (exceto sábado); 13h45, 16h10, 18h35, 20h50 (sábado).

12h50, 15h15, 17h40, 20h05 (exceto sábado); 13h45, 16h10, 18h35, 20h50 (sábado). Cinemark Shopping Vitória, sala 2 (dub): 12h, 14h15, 16h30, 18h45, 21h (sábado e domingo); 15h, 17h20, 19h40, 21h55 (exceto sábado e domingo).

12h, 14h15, 16h30, 18h45, 21h (sábado e domingo); 15h, 17h20, 19h40, 21h55 (exceto sábado e domingo). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 4 (dub): 14h10 (exceto quarta e sexta); 16h20, 18h30, 20h40.

14h10 (exceto quarta e sexta); 16h20, 18h30, 20h40. Cine Jardins, sala 2 (dub): 15h (sábado e domingo). * Assinantes do Clube A Gazeta têm 50% de desconto nas entradas, sob o valor do ingresso inteira, para compra de até 02 ingressos por assinante. Válido para qualquer filme, horário e sessão.

15h (sábado e domingo). * Cinépolis Shopping Moxuara, sala 1 (dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30.

14h, 16h30, 19h, 21h30. Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 14h40, 16h40, 18h40, 20h40.

14h40, 16h40, 18h40, 20h40. Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1 (dub): 15h, 17h, 19h, 21h.

15h, 17h, 19h, 21h. Multiplex Shopping Mestre Álvaro, sala 4 (dub): 15h, 17h, 19h, 21h.

15h, 17h, 19h, 21h. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 19h10; 14h50 (sábado e domingo).

19h10; 14h50 (sábado e domingo). Cine Ritz Unimed (dub): 18h30.

18h30. Cine Ritz Perim (dub): 16h20.

16h20. Cine Gama, sala 2 (dub): 19h.

19h. Cine Ritz Guarapari (dub): 17h10.

17h10. Cine Ritz Piúma: 17h10; 15h20 (sábado e domingo).

O GRITO

(The Grudge, Estados Unidos, 94 m)Terror Direção: Nicolas Pesce. Com Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho

Sinopse: Em uma casa, uma maldição nasce após uma pessoa morrer em um momento de terrível terror e tristeza. Voraz, a entidade maligna não perdoa ninguém, fazendo vítima atrás de vítima e passando a maldição adiante. Segundo remake do clássico do terror japonês "Ju-On" (2005).

Cine Ritz Unimed (dub): 20h50.

O PREÇO DA VERDADE

(Dark Water, Estados Unidos, 127m) Biografia/ Drama. Direção: Todd Haynes. Com Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins

Sinopse: Robert Bilott (Mark Ruffalo) é um advogado de defesa corporativo que ganhou prestígio trabalhando em casos de grandes empresas de químicos. Quando fazendeiros chamam sua atenção para mortes que podem estar ligadas a lixo tóxico de uma grande corporação, ele embarca em uma luta pela verdade, em um processo judicial que dura anos e põe em risco sua carreira e sua família.

Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 2: 13h10 (exceto quarta e sexta).

JOJO RABBIT

(Jojo Rabbit, Estados Unidos, 108m) Guerra/Comédia Dramática. Direção: Taika Waititi. Com Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson

Sinopse: Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, o filme se passa na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Jojo (Roman Griffin Davis) é um menino de 10 anos, que tem Adolf Hitler (Taika Waititi) como amigo imaginário. Seu maior sonho é participar da Juventude Hitlerista. Um dia, Jojo descobre que sua mãe (Scarlett Johansson) está escondendo uma judia (Thomasin McKenzie) no sótão de casa. Depois de várias tentativas frustradas para expulsá-la, o jovem rebelde começa a desenvolver empatia pela nova hóspede.

Cine Jardins, sala 1: 16h45. * Assinantes do Clube A Gazeta têm 50% de desconto nas entradas, sob o valor do ingresso inteira, para compra de até 02 ingressos por assinante. Válido para qualquer filme, horário e sessão.

16h45. Cine Ritz Guarapari: 16h40.

AVES DE RAPINA

(Birds Of Prey , Estados Unidos, 109m) Aventura/Ação Direção: Cathy Yan. Com Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell

Sinopse: Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie Perez) formam um grupo inusitado de heroínas. Quando um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se unir para defender a cidade.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7: 15h30 (sábado); 16h40 (exceto sábado).

15h30 (sábado); 16h40 (exceto sábado). Cinemark Shopping Vitória, sala 4: 15h05.

15h05. Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 1 (dub): 16h20.

16h20. Multiplex Shopping Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 19h.

19h. Cine Ritz Unimed (dub): 16h45.

16h45. Cine Ritz Perim center (dub): 20h45.

BAD BOYS PARA SEMPRE

(Bad Boys For Life, Estados Unidos, 124m) Ação/Comédia. Direção: Adil El Arbi e Bilall Fallah. Com Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

Sinopse: Terceiro episódio das histórias dos policiais Burnett (Martin Lawrence) e Lowrey (Will Smith), que devem encontrar e prender os mais perigosos traficantes de drogas da cidade.

&amp;lt;/iProgframe&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-textable block-092suo7jkts5 ND_PAGE_TEXT" order-render="0.098"&amp;gt; &amp;lt;div class="imp-paragraph"&amp;gt; &amp;lt;ul&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cine Perim Center (dub): &amp;lt;/b&amp;gt;21h.&amp;amp;nbsp; &amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cine Ritz Guarapari:&amp;lt;/b&amp;gt; 19h (dub); 21h20. &amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cine Ritz Piúma:&amp;lt;/b&amp;gt; 19h.&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-textable block-0pdz8q96vjh ND_PAGE_TEXT" order-render="0.099"&amp;gt; &amp;lt;div class="imp-paragraph"&amp;gt; &amp;lt;b&amp;gt;1917&amp;lt;/b&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-textable block-0mkis32oaa9e ND_PAGE_TEXT" order-render="0.10"&amp;gt; &amp;lt;div class="imp-paragraph"&amp;gt; &amp;lt;i&amp;gt;(1917, Reino Unido/Estados Unidos, 119m) Drama/Histórico/Guerra. Direção: Sam Mendes. Com: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong.&amp;lt;/i&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-html block-0ij7wxjs7iwh ND_PAGE_HTML imp-embed" order-render="0.101"&amp;gt; &amp;lt;iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dglqGGyWbVo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen&amp;gt;

Sinopse: Vencedor de dois prêmios Oscas (Efeitos Visuais e Mixagem de Som), o filme conta a história dos cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman), jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar seus colegas de batalhão.

Cinemark Shopping Vitória, sala 8 (dub): 17h10 (sábado e domingo).

17h10 (sábado e domingo). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 2: 21h10.

JUMANJI: PRÓXIMA FASE

(Jumanji : The Next Level, Estados Unidos, 164m) Aventura/Comédia. Direção: Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart.

Sinopse:Tentado a revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser'Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7 (dub): 12h50 9sábado); 14h (exceto sábado).

12h50 9sábado); 14h (exceto sábado). Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 13h45.

13h45. Cine Ritz Perim Center (dub): 16h15.

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

(Minha mãe é uma peça 3, Brasil, 103m) Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier.

Sinopse: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 6: 13h20, 15h50 (exceto domingo); 13h30 (domingo).

13h20, 15h50 (exceto domingo); 13h30 (domingo). Cinemark Shopping Vitória, sala 8 (dub): 12h10, 14h40 (sábado e domingo); 14h, 16h30 (exceto sábado e domingo).

12h10, 14h40 (sábado e domingo); 14h, 16h30 (exceto sábado e domingo). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 1: 14h (exceto quarta e sexta); 18h40, 21h.

14h (exceto quarta e sexta); 18h40, 21h. Cine Ritz Unimed: 20h40.

20h40. Cine Ritz Perim Center: 18h30.

18h30. Cine Ritz Guarapari: 19h30.

FROZEN 2

(Frozen II, Estados Unidos, 104m) Animação. Direção: Jennifer Lee, Chris Buck. Com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad.

Sinopse: De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

Cine Ritz Unimed (dub): 16h45.

16h45. Cine Ritz Perim Center(dub): 18h45.

PARASITA

(Gisaengchung, Coreia Do Sul, 2019, 132m). Suspense. Direção: Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam.

Sinopse: Grande vencedor do Oscar, com quatro estatuetas (Melhor Filme, Direção, Roteiro Original e Melhor Filme Internacional). Na trama, toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5: 21h40.

21h40. Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 22h20 (exceto sábado e domingo); 22h10 (sábado e domingo).

22h20 (exceto sábado e domingo); 22h10 (sábado e domingo). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 2: 15h50, 18h30.

15h50, 18h30. Cine Jardins, sala 1: 21h10 (exceto terça). * Assinantes do Clube A Gazeta têm 50% de desconto nas entradas, sob o valor do ingresso inteira, para compra de até 02 ingressos por assinante. Válido para qualquer filme, horário e sessão.

21h10 (exceto terça). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2: 21h40 (quinta a quarta).

CICATRIZES

(Savovi, Sérvia, Eslovênia e Croácia, 97m) Drama/ Suspense. Direção: Miroslav Terzic. Com Snezana Bogdanovic, Jovana Stojiljkovic, Vesna Trivalic.

Sinopse: Há vinte anos, Ana sofre de uma dor implacável. Ela passou todo esse tempo convicta de que seu filho, alegado natimorto pelo hospital, na realidade teria sido vendido para um esquema de adoção ilegal que vigora até os dias atuais na Sérvia. Com uma nova pista e o relato de outras dezenas de mulheres que acreditam ter passado pela mesma situação, Ana vê motivos para recuperar as esperanças.

Cine Metrópolis: 16h (quinta e quarta); 14h (terça); 18h (domingo).

O FILME DO BRUNO ALEIXO

(O Filme do Bruno Aleixo, Portugal, 92m). Comédia/Animação. Direção: João Moreira, Pedro Santo. Com Gonçalo Waddington, Adriano Luz, Rogerio Samora.

Sinopse: Bruno Aleixo é alguma coisa entre um cachorro e um urso de pelúcia. O personagem de animação português que ganhou fama por uma web-série de comédia chamada 'Os Conselhos que Vos Deixo' ganha seu próprio filme. Na obra cômica, ao decidir criar a própria autobiografia, Bruno procura inspiração entre amigos para escrever o texto.