Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 19 a 25 de dezembro

PRÉ-ESTREIA
CATS
(Cats, Estados Unidos, 111m.) Comédia Musical/ Drama. Direção: Tom Hooper. Com Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Taylor Swift.
Sinopse: Uma tribo de gatos chamada Jellicles todo ano precisa tomar uma grande decisão em uma noite especial: escolher um dos gatos para ascender para o Heaviside Layer e conseguir uma nova e melhor vida. Cada um dos gatos conta a sua história para seu líder, o velho Deuteronomy, na tentativa de ser o escolhido.
- Cinemark Vitória, sala 8: 19h20, 22h (quarta).
- Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 18h50 (quarta). Sala 6: 20h50 (quarta).
- Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 4: 17h10 (quarta) (dub); 19:30 (quarta).
ESTREIA
STAR WARS: A ASCENSÃO SKYWALKER
(Star Wars: The Rise of Skywalker, Estados Unidos, 142 min.) Ficção Científica/ Aventura. Direção: J.J. Abrams. Com Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac.
Sinopse: Término da nova trilogia Star Wars, concluindo as tramas de O Despertar da Força (2015) e Os Últimos Jedi (2017).
- Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 18h10, 21h30 (exceto terça); 14h50 (quinta a quarta) (dub). Sala 2: 13h50, 15h10, 20:30h (exceto terça); 13h50 (terça). Sala 4: (dub: 12h20, 15h40, 19h (quinta a segunda); 12h20, 15h40 (terça); 15h40, 19h (quarta). Sala 5: 20h45 (exceto terça). Sala 6: 14h20, 17h40, 21h (exceto terça) - 14h20 (terça). Sala 7 (dub): 13h20, 16:40, 20:00 (quinta a segunda)- 13h20 (terça); 16h40, 20h (quarta). Sala 8 (dub) (3D): 12h50, 16:10h, 19:30 (quinta a segunda); 12h50, 16h10 (terça); 16h10, 19h30 (quarta).
- Cinemark Vitória, sala 1 (3D): 19h, 22h20 (exceto terça); 15h40 (quinta a quarta) (dub). Sala 2: 14h20, 17h40, 21h (exceto terça); 14h20 (terça). Sala 3 (3D) (dub): 12h50, 16h10, 19h30 (quinta a segunda); 13h20 (terça); 16h40, 20h20 (quarta). Sala 5 (3D) (DBOX): 14h50, 18h10, 21h30 (exceto terça); 13h50 (terça). Sala 6 (3D) (DBOX): 13h50, 17h10, 20h30 (exceto terça); 13h50 (terça).
- Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 15h (quinta a segunda); 18h (exceto terça); 21h (exceto terça). Sala 2 (3D) (dub): 12:30 (sábado e domingo); 15h45 (quinta a quarta); 19h, 22:15 (exceto terça). Sala 3 (3D) (dub): 14h15 (quinta a quarta); 17h30, 20h45 (exceto terça).
- Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 14h10 (quinta a segunda) (dub); 14h30 (terça) - 17h10 (quarta); 17h20 (quinta a segunda); 20h10 (quarta); 20h30 (quinta a segunda). Sala 2: 14h (terça), 15h40 (quinta a segunda), 16h40 (quarta), 18h30 (quinta a segunda), 19h40 (quarta), 21h20 (quinta a segunda). Sala 3: 14h40 (quinta a segunda), 15h10 (quarta), 15h30 (terça), 17h50 (quinta a segunda), 18h10 (quarta), 21h (quinta a segunda), 21h10 (quarta). Sala 4: 15h (terça), 17h, 20h (quinta a segunda), 17h40, 20h40 (quarta). Sala 7: 16h10, 19h (exceto terça)
- Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 1: 00h01 (madrugada de quarta para quinta), 16h, 21h30 (quinta a quarta) (dub); 113h15, 20h45 (quinta a quarta). Sala 2: 00h01 (madrugada de quarta para quinta), 13h, 19h (quinta a quarta) (dub), 16h, 21h55 (quinta a quarta). Sala 3: 00h01 (madrugada de quarta para quinta) (dub), 18h30 (quinta a quarta) (dub), 21h15 (quinta a quarta) (leg).
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 15h30, 18h30, 21h30 (quinta a segunda), 21h (quinta a segunda).
A BATALHA DAS CORRENTES
(The Current War, Estados Unidos, 105 min.) Drama/ Histórico. Direção: Alfonso Gomez-Rejon. Com Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult.
Sinopse: Ambientado no final do século XIX, a Guerra das Correntes, que foi uma disputa entre Thomas Edison (Benedict Cumberbatch) e George Westinghouse (Michael Shannon) sobre como deveria ser feita a distribuição da eletricidade. Edison fez uma campanha pela utilização da corrente contínua para isso, enquanto Westinghouse defendia a corrente alternada.
- Cine Jardins, sala 1: 16h45, 21h15 (exceto terça).
EM CARTAZ
ENTRE FACAS E SEGREDOS
(Knives Out, EUA, 2019, 2h 11min) Policial, Comédia, Drama. Direção: Rian Johnson. Com Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas.
Sinopse: Após comemorar 85 anos de idade, o famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombey (Christopher Plummer) é encontrado morto dentro de sua propriedade. Logo, o detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) é contratado para investigar o caso e descobre que, entre os funcionários misteriosos e a família conflituosa de Harlan, todos podem ser considerados suspeitos do crime.
- Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 21h45 (exceto sábado e terça)
- Cinemark Vitória, sala 8: 18h30 (quinta a segunda - exceto sábado); 18h (sábado).
- Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 22h (exceto terça).
- Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 15h40 (terça); 18h40 (exceto terça e quarta); 21h20 (exceto terça).
- Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 4: 21h50 (quinta a quarta).
CRIME SEM SAÍDA
(21 Bridges, EUA, 2019, 1h 41min) Suspense, Ação Direção: Brian Kirk (III). Com Chadwick Boseman, Sienna Miller, Keith David.
Sinopse: Um detetive da polícia de Nova Iorque recebe um complexo desafio no trabalho: ele precisa achar e prender um assassino de policiais que está à solta na cidade. Realizar a prisão do criminoso implicaria em recuperar a honra que ele perdeu durante algumas tarefas mal-executadas nos últimos anos. No entanto, quanto mais ele avança na investigação mais ele percebe que os assassinatos se tratam de uma conspiração assombrosa entre criminosos e membros de sua própria categoria.
- Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 18h25 (exceto terça)
- Cinemark Vitória, sala 8: 20h45 (sábado), 21h20 (exceto sábado, terça e quarta).
- Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 19h30 (exceto terça).
SYNONYMS
(Synonyms, França, Israel, Alemanha, 2019, 2h 03min) Drama. Direção: Nadav Lapid. Com Tom Mercier, Louise Chevillotte, Quentin Dolmaire.
Sinopse: Yoav (Quentin Dolmaire) é um adolescente israelense que foge de seu país e parte para a França, onde vive em Paris enquanto esconde a sua identidade. Determinado a extinguir suas origens, seu principal companheiro é um dicionário de francês-hebreu.
- Cine Jardins, sala 2: 21h15 (exceto terça).
MAIS QUE VENCEDORES
(Overcomer, EUA, 2019, 124 min). Drama. Direção: Alex Kendrick. Com Alex Kendrick, Ben Davies, Shari Rigby.
Sinopse: John Harrison (Alex Kendrick) é um treinador de time de basquete de ensino médio que tem seus sonhos arruinados quando a maior fábrica da cidade é fechada, fazendo com que centenas de famílias precisem se mudar. Relutante em mudar de esporte, ele se vê obrigado a treinar corredores, o que acaba o unindo com uma inusitada atleta para ganhar a maior corrida do ano.
- Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 18:30 (exceto terça).
- Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 15h20 (terça), 18h20 (exceto terça).
OS PARÇAS 2
(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cris D'Amato. Com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa.
Sinopse: Após saber que China deixou a cadeia e está em busca de vingança, Romeu (Bruno de Luca) precisa conseguir dinheiro para deixar o país o quanto antes. Para tanto, Toin (Tom Cavalcante), Ray Van (Whindersson Nunes) e Pilôra (Tirulipa) juntam forças para reformar uma colônia de férias, de forma a atrair jovens de todo tipo. Quando o empreendimento enfim começa a funcionar, eles logo passam a competir com uma colônia vizinha, bem mais requintada.
- Cinemark Vila Velha, sala 4: 22h05 (exceto sábado e terça).
- Cinemark Vitória, sala 8: 13h30 (exceto sábado, terça e quarta).
- Cinépolis Moxuara, sala 4: 17h (exceto terça).
- Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 15h40 (terça), 18h40 (exceto terça e quarta), 21h20 (exceto terça).
BRINCANDO COM FOGO
(Playing With Fire, EUA, 2019, 1h 36min) Família, Comédia. Direção: Andy Fickman. Com John Cena, Keegan-Michael Key, John Leguizamo.
Sinopse: Jake Carson (John Cena) é um bombeiro extremamente dedicado e rigoroso, que não aceita que algo ocorra fora das regras impostas pela corporação. Ao resgatarem as crianças Bryan (Brianna Hildebrand), Zoey (Finley Rose Slater) e Will (Christian Convery), Jake e seus companheiros de trabalho enfrentam um enorme desafio: como não conseguem localizar os pais do trio, precisam eles mesmos cuidar das crianças, mesmo sem ter o menor cacoete para a função.
- Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 19h30 (exceto terça).
- Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 14h (exceto terça e quarta).
- Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 3 (dub): 14h30, 16h30 (quinta a quarta).
PARASITA
(Gisaengchung, Coréia Do Sul, 2019, 132 min). Suspense. Direção: Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam.
Sinopse: Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.
- Cine Jardins, sala 1: 18h50 (exceto terça).
PLAYMOBIL
(Playmobil: The Movie, França, 2019, 1h 40min). Animação, Aventura. Direção: Lino DiSalvo. Com Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan, Adam Lambert.
Sinopse: Marla está acostumada a cuidar do irmão mais velho, Charlie, até o dia em que ele desaparece misteriosamente dentro do universo mágico dos Playmobil. A garota embarca numa jornada de resgate com a ajuda de novos amigos encontrados pelo caminho, como o agente secreto Rex Dasher, o caminhoneiro Del, uma fada madrinha e um androide.
- Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub) (3D): 12h25, 14h45, 17h05, 19h25 (exceto sábado, terça e quarta)
- Cinemark Vitória, sala 7 (dub): 12h30, 15h, 17h20 (quinta a segunda) - 12h05, 14h20, 16h35 (terça) - 14h, 16h30 (quarta).
- Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 13h45h (exceto quarta) - 16h (quinta a quarta).
- Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 15h (quarta).
- Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 4: 13h20, 15h20, 17h20 (quinta a terça), 13h10, 15h10 (quarta).
FAMÍLIA ADDAMS
(The Addams Family, EUA, 2019, 87 min). Animação/família. Direção: Conrad Vernon, Greg Tiernan. Com Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz.
Sinopse: Para ir de mal a pior, a Família Addams precisa se preparar para receber uma visita de parentes ainda mais arrepiantes. Mas a misteriosa mansão deles parece estar com os dias de maldade contados. O clã assustador mais querido dos cinemas está de volta nesta animação baseada nos quadrinhos de Charles Addams.
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h, 19h (quinta a segunda).
CARCEREIROS - O FILME
(Brasil, 2019, 110 min). Drama. Direção: José Eduardo Belmonte. Com Rodrigo Lombardi, Milton Gonçalves, Rômulo Braga.
Sinopse: Adriano é um historiador graduado e contrário à violência que decide virar carcereiro para seguir os passos do pai. Com a chegada de Abdel, um perigoso terrorista internacional, ao presídio em que trabalha, a tensão aumenta a ponto de provocar duas facções criminosas que vivem separadamente. Adriano terá de enfrentar uma rebelião - além de controlar os passos de Abdel.
- Cinemark Vitória, sala 8: 13h, 15h30 (sábado), 13h55, 16h50, 16h50 (quarta), 15h55 (exceto sábado, terça e quarta).
A AVENTURA EM MINIATURA
(Boonie Bears: The Big Shrink, China, 2019, 1h 30min) Animação. Direção: Leon Ding. ComBingjun Zhang, Zhang Wei, Xiao Tan.
Sinopse: Quando os Irmãos Boonie Bears acidentalmente ficam gigantes após experimentarem uma invenção própria, eles iniciam uma grande aventura para que possam voltar ao tamanho normal. Enquanto buscam um antídoto para o tamanho desproporcional, os ursos também lutam contra os problemas de poluição que estão acabando com o ecossistema e impedindo que os animais possam viver em paz.
- Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 12h15 (quinta a quarta).
- Cinemark Vitória, sala 4 (dub): 11h20 (sábado e domingo).
MALÉVOLA
(Maleficent: Mistress of Evil, EUA, 2019, 119 min). Fantasia. Direção: Joachim Rønning. Com Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson.
Sinopse: Cinco anos após Aurora (Elle Fanning) despertar do sono profundo, a agora rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Phillip (Harris Dickinson). Ela aceita o pedido e, com isso, parte rumo ao reino de Ulstead ao lado de Malévola (Angelina Jolie), no intuito de conhecer seus futuros sogros, John (Robert Lindsay) e Ingrith (Michelle Pfeiffer). O jantar entre eles deveria ser de celebração entre os reinos, mas os interesses de Ingrith vêm à tona quando é criado um atrito com Malévola e os demais seres mágicos.
- Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 13h (exceto terça e quarta), 13h45 (terça)
- Cinemark Vitória, sala 1 (dub) (3D): 13h05 (exceto sábado, terça e quarta)
- Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 21h15 (exceto terça).
ROBERTO CARLOS EM JERUSALÉM
(2019). Diretor: Jaime Monjardim.
Sinopse: O filme registra o show gravado na Terra Santa, em um palco de mais de mil metros quadrados no Sultan´s Poll (Piscina do Sultão), próximo ao Monte Sião, junto às muralhas da Cidade Velha de Jerusalém. Com uma plateia de 5500 pessoas, a apresentação tem músicas como 'Além do Horizonte', 'Como É Grande O Meu Amor Por Você' e 'Jesus Cristo', além de canções especiais como 'Detalhes' cantada em 4 idiomas e 'Jerusalém Toda de Ouro' interpretada em hebraico junto com um coral de 30 brasileiros que vivem em Israel.
- Cinemark Vila Velha, sala 5: 15h45h (exceto terça), 14h20 (terça).
DORA E A CIDADE PERDIDA
(Dora and the Lost City of Gold, EUA, Austrália, 2019, 103 min). Aventura. Direção: James Bobin. Com Isabela Merced, Michael Peña, Eva Longoria.
Sinopse: As aventuras de Dora junto com o seu macaco Botas e a sua mochila falante. Os anos se passaram e novas responsabilidades surgiram na vida de Dora, agora ela frequenta a escola e mora na cidade junto com o seu primo Diego. No entanto, ela precisará embarcar em uma nova aventura para salvar seus pais e resolver o mistério de uma antiga civilização perdida.
- Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 16h (quarta).
- Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h55 (exceto terça e quarta).
BIXA TRAVESTI
(Brasil, 2019, 1h 15min) Documentário. Direção: Claudia Priscilla e Kiko Goifman. Com Linn da Quebrada, Jup do Bairro, Liniker de Barros.
Sinopse: Documentário de longa-metragem com a cantora transexual brasileira Linn da Quebrada. Grande expoente na cena musical de São Paulo, dona de uma forte e ousada presença no palco, busca constantemente discutir e quebrar paradigmas e estereótipos.
- Cine Metrópolis: 13h (quinta), 16h30 (sexta), 15h30 (sábado), 18h30 (domingo).
BACURAU
(Brasil, França, 2019, 130m) Drama/ Suspense/ Faroeste. Direção: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Com Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen.
Sinopse: Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa (Bárbara Colen), Domingas (Sônia Braga), Acácio (Thomas Aquino), Plínio (Wilson Rabelo), Lunga (Silvero Pereira) e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.
- Cine Metrópolis: 14h30 (quinta), 14h (sexta), 17h (sábado), 16h (domingo).
CLÁSSICOS 2019: UMA LINDA MULHER
(Pretty Woman, EUA, 1990, 1h 59 min) Comédia, Romance. Direção: Garry Marshall. Com Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy.
Sinopse: Magnata perdido (Richard Gere) pede ajuda uma prostituta (Julia Roberts) que "trabalha" no Hollywood Boulevard e acaba contratando-a por uma semana. Neste período ela se transforma em uma elegante jovem para poder acompanhá-lo em seus compromissos sociais, mas os dois começam a se envolver e a relação patrão/empregado se modifica para um relacionamento entre homem e mulher.
- Cinemark Vila Velha, sala 3: 22h (sábado).
- Cinemark Vitória, sala 8: 23h (sábado).
INVASÃO AO SERVIÇO SECRETO
(Angel Has Fallen, EUA, 2019, 121 min). Ação. Direção: Ric Roman Waugh. Com Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick.
Sinopse: Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do Serviço Secreto, Mike Banning vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos. Quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes.
- Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 15h50 (exceto terça e quarta), 16h20 (quarta).
UM DIA DE CHUVA EM NOVA YORK
(A Rainy Day in New York, EUA, 2019, 93 min). Romance. Direção: Woody Allen. Com Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez.
Sinopse: Os jovens Ashleigh e Gatsby formam um casal que planeja uma viagem romântica a Nova York. No entanto, quando chegam no local, os planos mudam: Ashleigh descobre a possibilidade de fazer uma entrevista com o famoso diretor de cinema Roland Pollard, e Gatsby acaba encontrando a irmã de uma antiga namorada. Ao longo do passeio, Ashleigh e Gatsby descobrem novas paixões e oportunidades únicas.
- Cine Jardins, sala 2: 17h (exceto terça).
UMA MULHER ALTA
(Dylda, Rússia, 2019, 137m) Direção: Kantemir Balagov. Com Vasilisa Perelygina, Konstantin Balakirev, Ksenia Kutepova.
Sinopse: Na Leningrado de 1945, Iya e Masha são duas jovens mulheres em busca de esperança e significado em meios aos destroços deixados na Rússia após a Segunda Guerra Mundial. O cerco de Leningrado, um dos mais brutais da história, chegou ao fim, mas reconstruir suas vidas permanece uma situação cercada de morte e trauma.
- Cine Jardins, sala 2: 14h40 (exceto terça e quarta), 18h50 (exceto terça).