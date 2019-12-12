Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 12 a 18 de dezembro

Chadwick Boseman interpreta um agente policial de Nova Iorque que investiga uma série de assassinatos de outros policiais. Crédito: Diamond Films/ Divulgação

ESTREIA

CRIME SEM SAÍDA

(21 Bridges, EUA, 2019, 1h 41min) Suspense, Ação Direção: Brian Kirk (III). Com Chadwick Boseman, Sienna Miller, Keith David.

Sinopse: Um detetive da polícia de Nova Iorque recebe um complexo desafio no trabalho: ele precisa achar e prender um assassino de policiais que está à solta na cidade. Realizar a prisão do criminoso implicaria em recuperar a honra que ele perdeu durante algumas tarefas mal-executadas nos últimos anos. No entanto, quanto mais ele avança na investigação mais ele percebe que os assassinatos se tratam de uma conspiração assombrosa entre criminosos e membros de sua própria categoria.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 16h50, 21h30 (leg) 14h30, 19h10 (dub)

16h50, 21h30 (leg) 14h30, 19h10 (dub) Cinemark Vitória, sala 3: 14h20, 16h45, 19h10, 21h30 (quinta à terça) 16h35, 18h50, 21h05 (quarta) (dub) - 12h (quinta à terça) 14h15 (quarta) (leg)

14h20, 16h45, 19h10, 21h30 (quinta à terça) 16h35, 18h50, 21h05 (quarta) (dub) - 12h (quinta à terça) 14h15 (quarta) (leg) Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h, 16h15

14h, 16h15 Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 15h, 17h10, 19h20 (dub) 21h30 (leg)

15h, 17h10, 19h20 (dub) 21h30 (leg) Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 4: 16h, 20h (dub) 18h, 21h55 (leg)

ENTRE FACAS E SEGREDOS

(Knives Out, EUA, 2019, 2h 11min) Policial, Comédia, Drama. Direção: Rian Johnson. Com Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas.

Sinopse: Após comemorar 85 anos de idade, o famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombey (Christopher Plummer) é encontrado morto dentro de sua propriedade. Logo, o detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) é contratado para investigar o caso e descobre que, entre os funcionários misteriosos e a família conflituosa de Harlan, todos podem ser considerados suspeitos do crime.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 21h50 (quinta à terça) 21h10 (quarta) (dub) - 12h40, 15h35, 18h20 (quarta) 13h20, 16h10, 19h (quinta à terça) (leg)

21h50 (quinta à terça) 21h10 (quarta) (dub) - 12h40, 15h35, 18h20 (quarta) 13h20, 16h10, 19h (quinta à terça) (leg) Cinemark Vitória, sala 6 (leg): 13h30, 16h20, 19h15, 22h15 (quinta à terça) 14h40, 17h30, 20h20 (quarta)

13h30, 16h20, 19h15, 22h15 (quinta à terça) 14h40, 17h30, 20h20 (quarta) Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 18h50, 21h45

18h50, 21h45 Kinoplex Praia da Costa, sala 3 (leg): 15h40, 18h20, 21h10

15h40, 18h20, 21h10 Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 2: 14h, 19h (dub) 16h30, 21h30 (leg)

SYNONYMES

(Synonyms, França, Israel, Alemanha, 2019, 2h 03min) Drama. Direção: Nadav Lapid. Com Tom Mercier, Louise Chevillotte, Quentin Dolmaire.

Sinopse: Yoav (Quentin Dolmaire) é um adolescente israelense que foge de seu país e parte para a França, onde vive em Paris enquanto esconde a sua identidade. Determinado a extinguir suas origens, seu principal companheiro é um dicionário de francês-hebreu.

Cine Jardins, sala 2 (leg): 18h45

FELIZ ANIVERSÁRIO

(Fête de famille, França, 2019, 1h 41min) Drama, Comédia. Direção: Cédric Kahn. Com Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne

Sinopse: No aniversário de 70 anos da mãe, toda a família se reúne para celebrar junta. Com a presença de filhos, noras, marido e uma câmera para registrar todos os momentos, o evento estava pacífico e feliz. Quando uma inesperada visita chega na festa, a harmonia do ambiente está prestes a acabar. A irmã mais nova, que estava desaparecida há quatro anos, retorna trazendo problemas junto com a sua bagagem.

Cine Jardins, sala 1 (leg): 19h15

ESTAREMOS SEMPRE JUNTOS

( Nous Finirons Ensemble, França, 2019, 2h 15min) Comédia dramática. Direção: Guillaume Canet. Com François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche.

Sinopse: Preocupado com os rumos da vida, Max (François Cluzet) decide tirar um final de semana de folga em sua casa de praia. Mas seus planos são interrompidos com a chegada de Eric (Gilles Lellouche), Marie (Marion Cotillard), Vincent (Benoît Magimel), Isabelle (Pascale Arbillot) e Antoine (Laurent Lafitte), que planejavam uma festa de aniversário surpresa para ele. Depois de anos afastados, será que a amizade entre todos continua a mesma?

Cine Jardins, sala 1 (leg): 16h45

BIXA TRAVESTY

(Brasil, 2019, 1h 15min) Documentário. Direção: Claudia Priscilla e Kiko Goifman. Com Linn da Quebrada, Jup do Bairro, Liniker de Barros.

Sinopse: Documentário de longa-metragem com a cantora transexual brasileira Linn da Quebrada. Grande expoente na cena musical de São Paulo, dona de uma forte e ousada presença no palco, busca constantemente discutir e quebrar paradigmas e estereótipos.

Cine Metropolis: 13h30 (quinta) 13h (sexta) 16h (sábado) 18h (domingo) 16h10 (segunda) 12h30 (terça) 16h10 (quarta)

DOIS PAPAS

(The Two Popes, Reino Unido, Itália, Argentina, EUA, 2019, 2h 06min) Drama. Direção: Fernando Meirelles. Com Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujin.

Sinopse: Buenos Aires, 2012. O cardeal argentino Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce) está decidido a pedir sua aposentadoria, devido a divergências sobre a forma como o papa Bento XVI (Anthony Hopkins) tem conduzido a Igreja. Com a passagem já comprada para Roma, ele é surpreendido com o convite do próprio papa para visitá-lo. Ao chegar, eles iniciam uma longa conversa onde debatem não só os rumos do catolicismo, mas também afeições e peculiaridades da personalidade de cada um.

Cine Sesc Glória: 14h45, 18h30

BRINCANDO COM FOGO

( Playing With Fire, EUA, 2019, 1h 36min) Família, Comédia. Direção: Andy Fickman. Com John Cena, Keegan-Michael Key, John Leguizamo.

Sinopse: Jake Carson (John Cena) é um bombeiro extremamente dedicado e rigoroso, que não aceita que algo ocorra fora das regras impostas pela corporação. Ao resgatarem as crianças Bryan (Brianna Hildebrand), Zoey (Finley Rose Slater) e Will (Christian Convery), Jake e seus companheiros de trabalho enfrentam um enorme desafio: como não conseguem localizar os pais do trio, precisam eles mesmos cuidar das crianças, mesmo sem ter o menor cacoete para a função.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 12h45, 15h00, 17h20, 19h50

12h45, 15h00, 17h20, 19h50 Cinemark Vitória, sala 1: 12h20, 14h40, 17h (quinta à terça) 14h05, 16h30, 19h (quarta) (dub) - 19h30 (quinta à terça) 21h20 (quarta) (leg)

12h20, 14h40, 17h (quinta à terça) 14h05, 16h30, 19h (quarta) (dub) - 19h30 (quinta à terça) 21h20 (quarta) (leg) Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 14h50, 16h50, 18h50, 20h50

14h50, 16h50, 18h50, 20h50 Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 14h45, 17h, 19h15, 21h30

14h45, 17h, 19h15, 21h30 Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 1 (dub) : 14h, 16h, 18h, 20h

14h, 16h, 18h, 20h Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 14h50 (exceto quarta e sexta) 16h50, 18h50

ESPECIAIS

CLÁSSICOS 2019: UMA LINDA MULHER

(Pretty Woman, EUA, 1990, 1h 59 min) Comédia, Romance. Direção: Garry Marshall. Com Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy.

Sinopse: Magnata perdido (Richard Gere) pede ajuda uma prostituta (Julia Roberts) que "trabalha" no Hollywood Boulevard e acaba contratando-a por uma semana. Neste período ela se transforma em uma elegante jovem para poder acompanhá-lo em seus compromissos sociais, mas os dois começam a se envolver e a relação patrão/empregado se modifica para um relacionamento entre homem e mulher

Cinemark Vila Velha, sala 3 (leg): 20h (terça)

20h (terça) Cinemark Vitória, sala 8: 20h (terça)

ROBERTO CARLOS EM JERUSALÉM

(2019). Diretor: Jaime Monjardim.

Sinopse: O filme registra o show gravado na Terra Santa, em um palco de mais de mil metros quadrados no Sultan´s Poll (Piscina do Sultão), próximo ao Monte Sião, junto às muralhas da Cidade Velha de Jerusalém. Com uma plateia de 5500 pessoas, a apresentação tem músicas como 'Além do Horizonte', 'Como É Grande O Meu Amor Por Você' e 'Jesus Cristo', além de canções especiais como 'Detalhes' cantada em 4 idiomas e 'Jerusalém Toda de Ouro' interpretada em hebraico junto com um coral de 30 brasileiros que vivem em Israel.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 21h (sexta, sábado e domingo)

21h (sexta, sábado e domingo) Cinesercla Montserrat, sala 1: 18h30 (sexta, sábado e domingo)

18h30 (sexta, sábado e domingo) Cine Unimed: 16h (sexta a domingo), 20h30 (sexta a domingo)

16h (sexta a domingo), 20h30 (sexta a domingo) Cine Ritz Perim Center: 15h30 (sexta a domingo)

EM CARTAZ

AS GOLPISTAS

(Hustlers, EUA, 2019, 109 min). Drama. Direção: Lorene Scafaria. Com Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles.

Sinopse: Em entrevista concedida a Elizabeth, jornalista da New York Magazine, a ex-stripper Destiny conta em detalhes como conseguiu o emprego e conheceu Ramona, ícone do meio que logo se tornou sua grande amiga. Devido à crise financeira que abalou Wall Street em 2008, Destiny e Ramona viram o declínio na quantidade de clientes na boate em que trabalham afetar sua própria rentabilidade. Com isso, decidem elas mesmas iniciar um plano onde, juntamente com algumas amigas, vão atrás de homens em restaurantes para, após dopá-los, faturar em cima de seus cartões de crédito.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub): 16h25, 19h05 (sábado e domingo) 19h30, 22h (exceto sábado e domingo )

16h25, 19h05 (sábado e domingo) 19h30, 22h (exceto sábado e domingo ) Cinemark Vitória, sala 8 (leg): 17h35 (terça) 18h10, 21h (quinta, segunda e quarta) 18h50, 21h40 (sexta, sábado e domingo)

17h35 (terça) 18h10, 21h (quinta, segunda e quarta) 18h50, 21h40 (sexta, sábado e domingo) Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub): 22h15 (somente quarta)

22h15 (somente quarta) Kinoplex Praia da Costa: sala 2 (leg) 14h - sala 4 (dub) 18h40

sala 2 (leg) 14h - sala 4 (dub) 18h40 Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 2: 17h20 (dub) 21h50 (leg)

UMA SEGUNDA CHANCE PARA AMAR

(Last Christmas, Reino Unido, EUA, 2019, 103 min). Romance. Direção: Paul Feig. Com Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh.

Sinopse: Kate é uma jovem inglesa cuja vida é uma bagunça. Ela trabalha como elfo em uma loja temática de natal o ano todo. Quando ela conhece Tom, o que parecia impossível se torna realidade, conforme o rapaz enxerga através de todas as barreiras que ela construiu.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 20h20

20h20 Cinemark Vitória, sala 2 (leg): 17h45, 20h30

17h45, 20h30 Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub): 20h

20h Kinoplex Praia da Costa: sala 2, (leg) 16h20 - sala 4 (leg) 21h

sala 2, (leg) 16h20 - sala 4 (leg) 21h Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 2 (leg): 21h55

21h55 Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 16h30, 19h, 21h

16h30, 19h, 21h Cine Gama, sala 1 (dub): 19h, 21h

19h, 21h Cine Ritz Piúma (dub): 21h

21h Cine unimed (dub): 18h, 20h15

MALÉVOLA: DONA DO MAL

(Maleficent: Mistress of Evil, EUA, 2019, 119 min). Fantasia. Direção: Joachim Rønning. Com Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson.

Sinopse: Cinco anos após Aurora (Elle Fanning) despertar do sono profundo, a agora rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Phillip (Harris Dickinson). Ela aceita o pedido e, com isso, parte rumo ao reino de Ulstead ao lado de Malévola (Angelina Jolie), no intuito de conhecer seus futuros sogros, John (Robert Lindsay) e Ingrith (Michelle Pfeiffer). O jantar entre eles deveria ser de celebração entre os reinos, mas os interesses de Ingrith vêm à tona quando é criado um atrito com Malévola e os demais seres mágicos.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub): 20h15, 17h30 (quinta à terça) 21h25, 18h45 (quarta)

20h15, 17h30 (quinta à terça) 21h25, 18h45 (quarta) Cinemark Vitória, sala 5 (dub): 15h15, 18h05, 20h45

15h15, 18h05, 20h45 Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 18h10

18h10 Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub): 14h30, 17h15

14h30, 17h15 Cine Ritz Conceição (dub): 19h, 21h10

19h, 21h10 Cine Ritz Piúma (dub): 17h

17h Cine Unimed (dub): 18h15

18h15 Cine Ritz Perim Center (dub): 18h15

VAI QUE COLA - O COMEÇO

(Brasil, 2019, 1h 28min) Direção: César Rodrigues. Com Samantha Schmütz, Marcus Majella, Emiliano D'Ávila.

Sinopse: Muito antes de socializarem quase todos os dias na pensão da Dona Jô (Catarina Abdala), Jéssica (Samantha Schmütz), Ferdinando (Marcus Majella), Máicol (Emiliano D'Ávila) sequer se conheciam. Mas Terezinha (Cacau Protásio) decide organizar uma grande feijoada no Morro do Cerol, todos eles se encontram pela primeira vez, da maneira mais inusitada possível.

Cinemark Vila Velha, sala 8: 13h, 15h15 (quinta à terça) 14h20, 16h35 (quarta)

13h, 15h15 (quinta à terça) 14h20, 16h35 (quarta) Cinemark Vitória, sala 8: 13h15 (quinta, segunda e quarta), 13h20 (terça)

AVENTURA EM MINIATURA - BOONIE BEARS

(Boonie Bears: The Big Shrink, China, 2019, 1h 30min) Animação. Direção: Leon Ding. ComBingjun Zhang, Zhang Wei, Xiao Tan.

Sinopse: Quando os Irmãos Boonie Bears acidentalmente ficam gigantes após experimentarem uma invenção própria, eles iniciam uma grande aventura para que possam voltar ao tamanho normal. Enquanto buscam um antídoto para o tamanho desproporcional, os ursos também lutam contra os problemas de poluição que estão acabando com o ecossistema e impedindo que os animais possam viver em paz.

AS PANTERAS

(Charlie's Angels, EUA, 2019, 119 min). Ação. Direção: Elizabeth Banks. Com Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska.

Sinopse: Nova adaptação cinematográfica da série policial Charlie's Angels, sucesso na década de 1970. Sabina Wilson, Jane Kano e Elena Houghlin embarcam numa perigosa missão global, a fim de impedir que um novo programa de energia se torne uma ameaça para humanidade.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 21h (quinta, segunda e quarta)

21h (quinta, segunda e quarta) Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 14h30

14h30 Cineritz Guarapari, sala 1 (dub): 21h20

21h20 Cine Unimed (dub): 20h45

INVASÃO AO SERVIÇO SECRETO

( Angel Has Fallen, EUA, 2019, 121 min). Ação. Direção: Ric Roman Waugh. Com Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick.

Sinopse: Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do Serviço Secreto, Mike Banning vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos. Quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (leg): 18h30, 21h

CARCEREIROS - O FILME

(Brasil, 2019, 110 min). Drama. Direção: José Eduardo Belmonte. Com Rodrigo Lombardi, Milton Gonçalves, Rômulo Braga.

Sinopse: Adriano é um historiador graduado e contrário à violência que decide virar carcereiro para seguir os passos do pai. Com a chegada de Abdel, um perigoso terrorista internacional, ao presídio em que trabalha, a tensão aumenta a ponto de provocar duas facções criminosas que vivem separadamente. Adriano terá de enfrentar uma rebelião - além de controlar os passos de Abdel.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 22h10

22h10 Cinemark Vitória, sala 7: 19h45, 22h10

19h45, 22h10 Cinesercla Montserrat, sala 3: 16h45, 20h45

16h45, 20h45 Cinépolis Moxuara, sala 2: 22h (exceto quarta)

22h (exceto quarta) Cine Gama, sala 2: 21h

21h Cine Ritz Perim Center: 18h, 20h20

FAMÍLIA ADAMS

(The Addams Family, EUA, 2019, 87 min). Animação/família. Direção: Conrad Vernon, Greg Tiernan. Com Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz.

Sinopse: Para ir de mal a pior, a Família Addams precisa se preparar para receber uma visita de parentes ainda mais arrepiantes. Mas a misteriosa mansão deles parece estar com os dias de maldade contados. O clã assustador mais querido dos cinemas está de volta nesta animação baseada nos quadrinhos de Charles Addams.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 15h25 (quinta, sexta, sábado e domingo)

15h25 (quinta, sexta, sábado e domingo) Cinemark Vitória, sala 5 (dub): 13h05

13h05 Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 17h20

17h20 Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h55 (sábado à quarta)

14h55 (sábado à quarta) Cine ritz Aracruz, sala 2 (dub): 19h

19h Cine Unimed (dub): 18h30

18h30 Cine Ritz Perim Center (dub): 16h15

MAIS QUE VENCEDORES

(Overcomer, EUA, 2019, 124 min). Drama. Direção: Alex Kendrick. Com Alex Kendrick, Ben Davies, Shari Rigby.

Sinopse: John Harrison é um treinador de time de basquete de ensino médio que tem seus sonhos arruinados quando a maior fábrica da cidade é fechada, fazendo com que centenas de famílias precisem se mudar. Relutante em mudar de esporte, ele se vê obrigado a treinar corredores, o que acaba o unindo com uma inusitada atleta para ganhar a maior corrida do ano.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 17h35

17h35 Cinemark Vitória, sala 4 (dub): 18h30

18h30 Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 16h, 18h20, 20h40

16h, 18h20, 20h40 Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 18h30, 21h15

18h30, 21h15 Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 15h30, 20h40

15h30, 20h40 Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 2 (dub): 19h30

19h30 Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 16h30, 21h

16h30, 21h Cine Gama, sala 2 (dub): 18h50

18h50 Cine Ritz Conceição (dub): 19h, 21h20

19h, 21h20 Cine Ritz Perim Center (dub): 17h30, 20h

MARIA DO CARITÓ

(Brasil, 2019, 94 min). Comédia. Direção: João Paulo Jabur. Com Lília Cabral, Gustavo Vaz, Juliana Carneiro da Cunha.

Sinopse: Às vésperas de completar 50 anos, Maria do Caritó vive em uma pequena cidade do Nordeste em meio a simpatias para que, enfim, consiga se casar. Prometida a São Djalminha assim que nasceu, devido a um parto difícil, ela nunca encontrou um companheiro de verdade. Entretanto, suas esperanças ressurgem com a chegada de um circo, já que uma cartomante lhe disse que seu pretendente seria um homem de fora.

Cinemark Vitória, sala 2: 13h, 15h20

ELA DISSE, ELE DISSE

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cláudia Castro. Com Duda Matte, Marcus Bessa, Maisa Silva.

Sinopse: Rosa e Léo são adolescentes de 14 anos que acabaram de entrar em uma nova escola, onde precisam lidar com a difícil tarefa de fazer novos amigos. Enquanto Léo logo demonstra interesse em futebol, Rosa enfrenta problemas com Júlia (Maísa), a garota mais popular do colégio.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 13h15 (quinta, sexta, sábado e domingo), 13h15, 15h30 (segunda, terça e quarta)

OS PARÇAS 2

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cris D'Amato. Com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa.

Sinopse: Após saber que China deixou a cadeia e está em busca de vingança, Romeu precisa conseguir dinheiro para deixar o país o quanto antes. Para tanto, Toin, Ray Van e Pilôra juntam forças para reformar uma colônia de férias, de forma a atrair jovens de todo tipo. Quando o empreendimento enfim começa a funcionar, eles logo passam a competir com uma colônia vizinha, bem mais requintada.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 13h05, 15h20, 17h40, 22h20

13h05, 15h20, 17h40, 22h20 Cinemark Vitória, sala 4: 13h45, 16h05

13h45, 16h05 Cinesercla Montserrat, sala 1: 16h30, 18h30, 20h30

16h30, 18h30, 20h30 Cinépolis Moxuara, sala 2: 15h15, 17h30, 19h45

15h15, 17h30, 19h45 Cine Ritz Piúma: 15h10 (sábado e domingo), 19h

15h10 (sábado e domingo), 19h Cine Unimed: 18h45

CORINGA

(Joker, EUA, Canadá, 2019, 122 min). Drama. Direção: Todd Phillips. Com Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz.

Sinopse: Arthur Fleck trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é seu maior representante.

Cinemark Vitória, sala 4 (leg): 21h40

21h40 Cineritz Guarapari, sala 3 (dub): 21h30

21h30 Cine Unimed (dub): 20h45

20h45 Cine Ritz Perim Center (dub): 20h40

A VIDA INVISÌVEL

(A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, Brasil, Alemanha, 2019, 139 min). Drama/ romance. Direção: Karim Aïnouz. Com Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier.

Sinopse: Rio de Janeiro, década de 1940. Eurídice é uma jovem talentosa, mas bastante introvertida. Guida é sua irmã mais velha, e o oposto de seu temperamento em relação ao convívio social. Ambas vivem em um rígido regime patriarcal, o que faz com que trilhem caminhos distintos: Guida decide fugir de casa com o namorado, enquanto Eurídice se esforça para se tornar uma musicista, ao mesmo tempo em que precisa lidar com as responsabilidades da vida adulta e um casamento sem amor com Antenor.

Cinemark Vitória, sala 1: 21h50

21h50 Cine Jardins, sala 2: 21h

O REINO GELADO: A TERRA DOS ESPELHOS

(Snezhnaya koroleva. Zazerkale, Rússia, 2019, 86 min). Animação/ família. Direção: Aleksey Tsitsilin. Com Olga Zubkova.

Sinopse: O rei correu o risco de perder sua família devido as ações malignas da Rainha da Neve. Quando ele encontra uma forma de acabar com a magia do mundo, todas as criaturas com poderes mágicos são banidas para a "Terra dos Espelhos". Somente uma pessoa pode manter os seres mágicos no nosso mundo e impedir que eles fiquem presos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 14h40 (exceto quarta e sexta)

14h40 (exceto quarta e sexta) Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 4 (dub): 14h

MIDWAY - BATALHA EM ALTO MAR

(Midway, EUA, 2019, 139 min). Guerra. Direção: Roland Emmerich. Com Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson.

Sinopse: O filme traz a perspectiva de soldados e aviadores (americanos e japoneses) que lutaram bravamente durante a Batalha de Midway, no Oceano Pacífico em junho de 1942. Através de mensagens codificadas, a Marinha Americana conseguiu identificar a localização e o horário dos ataques previstos pela Marinha Imperial Japonesa. Até hoje a disputa é considerada pelos historiadores como um dos pontos mais relevantes para o fim da Segunda Guerra Mundial.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (leg): 21h20

DORA E A CIDADE PERDIDA

(Dora and the Lost City of Gold, EUA, Austrália, 2019, 103 min). Aventura. Direção: James Bobin. Com Isabela Merced, Michael Peña, Eva Longoria.

Sinopse: As aventuras de Dora junto com o seu macaco Botas e a sua mochila falante. Os anos se passaram e novas responsabilidades surgiram na vida de Dora, agora ela frequenta a escola e mora na cidade junto com o seu primo Diego. No entanto, ela precisará embarcar em uma nova aventura para salvar seus pais e resolver o mistério de uma antiga civilização perdida.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 15h10, 19h10

15h10, 19h10 Cine Jardins, sala 2 (dub) : 15h (sábado à quarta)

: 15h (sábado à quarta) Cine Ritz Conceição (dub): 19h

19h Cine Unimed (dub): 16h30 (sábado e domingo)

FORD VS FERRARI

(Ford v. Ferrari, EUA, 2019, 153 min). Drama. Direção: James Mangold. Com Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe.

Sinopse: Durante a década de 1960, a Ford resolve entrar no ramo das corridas automobilísticas de forma que a empresa ganhe o prestígio e o glamour da concorrente Ferrari, campeoníssima em várias corridas. Para tanto, contrata o ex-piloto Carroll Shelby para chefiar a empreitada. Por mais que tenha carta branca para montar sua equipe, incluindo o piloto e engenheiro Ken Miles, Shelby enfrenta problemas com a diretoria da Ford, especialmente pela mentalidade mais voltada para os negócios e a imagem da empresa do que propriamente em relação ao aspecto esportivo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (leg): 20h50

UM DIA DE CHUVA EM NOVA YORK

(A Rainy Day in New York, EUA, 2019, 93 min). Romance. Direção: Woody Allen. Com Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez.

Sinopse: Os jovens Ashleigh e Gatsby formam um casal que planeja uma viagem romântica a Nova York. No entanto, quando chegam no local, os planos mudam: Ashleigh descobre a possibilidade de fazer uma entrevista com o famoso diretor de cinema Roland Pollard, e Gatsby acaba encontrando a irmã de uma antiga namorada. Ao longo do passeio, Ashleigh e Gatsby descobrem novas paixões e oportunidades únicas.

Cine Jardins, sala 2 (leg): 16h50

PLAYMOBIL

(Playmobil: The Movie, França, 2019, 1h 40min). Animação, Aventura. Direção: Lino DiSalvo. Com Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan, Adam Lambert.

Sinopse: Marla está acostumada a cuidar do irmão mais velho, Charlie, até o dia em que ele desaparece misteriosamente dentro do universo mágico dos Playmobil. A garota embarca numa jornada de resgate com a ajuda de novos amigos encontrados pelo caminho, como o agente secreto Rex Dasher, o caminhoneiro Del, uma fada madrinha e um androide.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 12h55, 15h25, 17,45 (terça) 14h05, 16h20, 18h40 (exceto terça)

12h55, 15h25, 17,45 (terça) 14h05, 16h20, 18h40 (exceto terça) Cinemark Vitória, sala 7 (dub): 12h40, 15h, 17h15

12h40, 15h, 17h15 Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 14h15, 16h30

14h15, 16h30 Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 2 (dub): 13h20, 15h20

DIANTE DOS MEUS OLHOS

(Brasil, 2019, 1h 21min) Documentário. Direção: André Félix. Com Afonso Abreu, Marco Antônio Grijó, Mario Ruy.

Sinopse: Após 45 anos do término da banda Os Mamíferos, Afonso Abreu, Mario Ruy e Marco Antonio Grijó vivem vidas comuns. Longe dos holofotes, eles relembram seus sucessos e fracassos e tentam recuperar uma peça fundamental da música popular brasileira.

Cine Metropolis: 15h10 (quinta) 16h10 (sexta) 12h30 (segunda) 14h20 (quarta)

AZOUGUE NAZARÉ

(Brasil, 2019, 1h 22 min) Drama. Direção: Tiago Melo. Com Mestre Barachinha, Ananias de Caldas, Joana Gatis

Sinopse: Num imenso canavial que parece não ter fim, numa casa isolada, moram o casal Catita e Irmã Darlene. Catita esconde que participa do Maracatu. Darlene é fiel da igreja do Pastor Barachinha, um antigo mestre de maracatu convertido à religião evangélica, que se vê na missão de expulsar o demônio do Maracatu, evangelizando toda a cidade. Em meio ao canavial, um Pai de Santo pratica um ritual religioso com cinco caboclos de lança. Os caboclos ganham poderes, incorporam entidades e desaparecem. A cidade de Nazaré da Mata testemunha acontecimentos misteriosos.

Cine Metropolis: 17h (quinta) 16h (domingo) 14h20 (segunda) 16h (terça) 12h30 (quarta)

MEMÓRIAS DE QUINTAL

(Brasil, 2019) Direção: Lorena Dávila e Simony Siqueira.

Sinopse: A rotina tranquila de Nana e de suas duas netas muda quando uma menina que vive na rua aparece no seu bar. A comerciante precisa lidar com a necessidade de acolhimento e o desafio de descobrir a origem da pequena forasteira.

Cine Metropolis: 19h (quinta)

PARASITA

(Gisaengchung, Coréia Do Sul, 2019, 132 min). Suspense. Direção: Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam.

Sinopse: Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Cine Jardins, sala 1 (leg): 21h10

O REI LEÃO

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.