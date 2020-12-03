Confira os filmes em cartaz no ES de 3 a 9 de dezembro

ESTREIA
- AMIZADE MALDITA
- 83 min, Suspense, Terror
- Sinopse: Em "Amizade Maldita", Beth (Keegan Connor Tracy) e Kevin (Sean Rogerson) percebem que seu filho de oito anos tem passado grande tempo com um novo amigo imaginário, chamado Z. O que inicialmente parece normal para a idade, logo se transforma em algo sombrio, levando o casal a desconfiar que Z pode ser alguma coisa que não esteja apenas na cabeça do filho.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 3: 15h40, 20h25 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 17h40, 20h (todos os dias)
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2: 17h20, 19h20 (dub); 21h40 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 5 (dub): 17h10, 19h, 20h50 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 7 (dub): 17h, 19h, 21h (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 1 (dub): 17h50, 19h50 (todos os dias). Sala 6 (dub): 20h30 (todos os dias).
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping, sala 3 (dub): 16h45, 18h45, 20h45 (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 19h, 21h (todos os dias).
- M8 - QUANDO A MORTE SOCORRE A VIDA
- 74 min, Drama, Suspense
- Sinopse: Em "M8 - Quando a Morte Socorre a Vida", Maurício (Juan Paiva) acabou de ingressar na renomada Universidade Federal de Medicina. Na sua primeira aula de anatomia ele conhece M8, o cadáver que servirá de estudo para ele e os amigos. Durante o semestre, o mistério da identidade do corpo só poderá ser solucionado depois que ele enfrentar suas próprias angústias.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala2: 18h05, 20h20 (todos os dias).
- TROLLS 2
- 94 min, Animação, Comédia, Musical
- Sinopse: Em "Trolls 2", a rainha Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) fazem uma descoberta surpreendente: há outros mundos Troll além do seu, e suas diferenças criam grandes confrontos entre essas diversas tribos. Quando uma ameaça misteriosa coloca todos os Trolls do país em perigo, Poppy, Branch e seu grupo de amigos devem embarcar em uma jornada épica para criar harmonia entre os Trolls rivais e uní-los contra um mal maior.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 15h, 17h25 (exceto sábado e domingo); 17h25, 19h50 (sábado e domingo). Sala 8 (dub): 16h10, 18h40 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 15h, 17h25 (todos os dias). Sala 8 (dub): 16h, 18h30 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1 (dub): 15h50, 18h, 20h10 (todos os dias). Sala 3 (dub): 16h40, 19h (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 2 (dub): 14h20, 16h10, 18h, 20h (todos os dias).
- Cinesercla Shopping PátioMix Linhares, sala 3 (dub): 14h20, 16h10, 18h, 20h (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 1 (dub): 16h, 18h05, 20h10 (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 2 (dub): 16h05 (todos os dias). Sala 4 (dub): 15h30, 17h35, 19h45 (todos os dias). Sala 6 (dub): 16h10 (todos os dias).
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping, sala 4 (dub): 15h45, 17h, 19h (todos os dias).
- Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h30, 16h40 (exceto quinta-feira).
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h, 19h (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 17h30 (todos os dias); 15h40 (sexta, sábado e domingo).
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h (todos os dias).
- TRANSTORNO EXPLOSIVO
- 118 min, Drama
- Sinopse: Em "Transtorno Explosivo", com apenas nove anos de idade, Benni é uma criança-problema. Migrando de um lar adotivo para outro, ela assuta a todos os cuidadores com seus surtos de raiva e sua irreverência. A Sra. Bafané, do instituto de proteção à criança, tenta usar novos métodos para conseguir integrar a garota permanentemente em um nova casa de adoção. Mas a rebeldia de Benni não vai cessar enquanto ela não realizar o desejo de estar de volta com a própria mãe, que a entregou porque tinha medo da filha.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 14h, 20h30 (exceto quinta-feira)
- 10 HORAS PARA O NATAL
- Família, Comédia
- Sinopse: Cansados de passar noites de Natal sem graça depois que seus pais se separaram, Julia (Giulia Benite), Miguel (Pedro Miranda) e Bia (Lorena Queiroz) bolam um plano para reunir novamente Marcos Henrique (Luis Lobianco) e Sônia (Karina Ramil) e, assim, relembrar os velhos tempos em que esperavam o Papai Noel como uma família. Mas, se quiserem colocar sua ideia em prática, os irmãos terão que correr contra o tempo, pois faltam apenas 10 horas para o Natal.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 15h (sábado e domingo).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4: 15h10 (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 1: 15h45 (todos os dias).
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping sala 2: 16h30, 19h (todos os dias).
EM CARTAZ
- INVASÃO ZUMBI 2: PENÍNSULA
- 116 min, Ação, Terrror
- Sinopse: A península coreana ficou devastada após o surto de zumbis que atingiu os passageiros de um trem-bala com destino a Buscan há quatro anos. Com isso, um ex-soldado que conseguiu fugir do país, Jung-seok, tem a missão de retornar e acaba encontrando alguns sobreviventes.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 19h50 (exceto sábado e domingo).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 19h50 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 4 (dub): 18h30 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping PátioMix Linhares, sala 2 (dub): 18h30 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 4: 17h10, 20h20 (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 2 (dub): 18h, 20h30 (todos os dias).
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping sala 2 (dub): 21h (todos os dias).
- DESTRUIÇÃO FINAL: O ÚLTIMO REFÚGIO
- 120 min, Ação, Drama
- Sinopse: Uma família luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua esposa Allison (Morena Baccarin) e seu jovem filho Nathan (Roger Dale Floyd) fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem. Nessa jornada, eles enfrentarão o pior da humanidade em um momento de crescimento do pânico, desbravando um cenário onde a lei não existe mais.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 16h20, 19h20 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 2 (dub): 16h15, 19h40 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4: 17h (dub); 21h50 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 4: 18h10, 20h30 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping PátioMix Linhares, sala 2: 16h15, 20h40 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 3: 18h (dub)(todos os dias); 15h20 (somente sábado e domingo), 20h40 (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 5 (dub): 16h, 18h30, 21h (todos os dias).
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping, sala 4 (dub): 21h (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h (todos os dias).
- CONVENÇÃO DAS BRUXAS
- 95 min, Fantasia, Comédia, Família
- Sinopse: O remake de "Convenção das Bruxas", clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que as bruxas pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos. Baseado no livro infantil homônimo de Roald Dahl.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 2 (dub): 15h20 (todos os dias). Sala 3 (dub): 17h55 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7 (dub): 16h10, 18h50 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3 (dub): 21h20 (todos os dias). Sala 4 (dub): 19h25 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 16h20, 18h20, 20h20 (todos os dias).
- Cinesercla Shopping PátioMix Linhares, sala 1 (dub): 16h20, 18h20, 20h20 (todos os dias).
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 4 (dub): 16h10, 18h30 (todos os dias).
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala 3 (dub): 15h20, 17h40, 20h (todos os dias). Sala 6 (dub): 18h10 (todos os dias).
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping, sala 5 (dub): 20h (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 19h15 (todos os dias).
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 21h (todos os dias).
- O ROUBO DO SÉCULO
- 114 min, Comédia, Policial
- Sinopse: "O Roubo do Século" acompanha o grupo de atiradores do Grupo Falcon, numa sexta-feira, 13 de janeiro de 2006, realizando o que é considerado um dos assaltos a banco mais famosos e inteligentes da história da Argentina na agência do Banco Río, em Acassuso.
- HORÁRIOS
- Cine Jardin, sala 1: 16h10 (exceto quinta-feira).
- O CASO COLLINI
- 123 min, Crime, Drama, Suspense
- Sinopse: O jovem advogado Caspar Leinen (Elyas M'Barek) é contratado para fazer a defesa de um caso incomum: Fabrizio Collini (Franco Nero), um trabalhador sem precedentes criminais desde 1970 que, supostamente, assassinou o rico industrial Hans Meyer (Manfred Zapatka) em uma suíte de hotel em Berlim. Enfrentando um rival que nunca perde casos, Caspar se envolve em um dos maiores escândalos judiciais da história alemã e oculta uma verdade que pode mudar tudo.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 18h15 (exceto quinta-feira).
- O 3º ANDAR- TERROR NA RUA MALASAÑA
- 105 min, Terror
- Sinopse: Inspirado em eventos reais ocorridos na década de 70, o filme retrata uma família que vai para a grande cidade de Malasaña viver um sonho e se depara com seus piores pesadelos em um apartamento dominado por uma força sobrenatural.
- HORÁRIOS
- Cinesystem Boulervard Shopping, sala
- Cine Araújo Multiplex Serra Shopping, sala 5 (dub): 17h45 (todos os dias).
- TENET
- 150 min, Ação, Ficção Científica
- Sinopse: Um agente da CIA conhecido como O Protagonista (John David Washington) é recrutado por uma organização misteriosa, chamada Tenet, para participar de uma missão de escala global. Eles precisam impedir que Andrei Sator (Kenneth Branagh), um renegado oligarca russo com meios de se comunicar com o futuro, inicie a Terceira Guerra Mundial. A organização está em posse de uma arma de fogo que consegue fazer o tempo correr ao contrário, acreditando que o objeto veio do futuro. Com essa habilidade em mãos, O Protagonista precisará usá-la como forma de se opor à ameaça que está por vir, impedindo que os planos de Sator se concretizem.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 2: 17h10, 20h20 (todos os dias).
- POSSESSÃO: O ÚLTIMO ESTÁGIO
- 88 min, Terror
- Sinopse: "Possessão: O Último Estágio" acompanha Padre Lambert (Peter Jackson), que realizou um exorcismo em um menino e falhou, levando a criança à morte. Por isso, ele passou oito anos na cadeia. Agora, na tentativa de redimir seu erro, o padre tentará resgatar Joel Clarke (Robert Kazinsky) da possessão do diabo. Para isso, ele convence Clarke de que, sem essa ajuda, ele jamais será liberto dessa maldição e poderá acabar perdendo seu filho. Porém, esse processo é muito mais misterioso do que parece.
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Piúma (dub): 21h10 (todos os dias).