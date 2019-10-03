Programação

Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 03 a 09 de outubro

Estreia do esperado "Coringa", reexibição do clássico "Poderoso Chefão" e o infantil "Angry Birds" são destaques na programação; confira

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 12:14 - Atualizado há 6 anos

Coringa Crédito: WARNER BROS./ Divulgação

ESPECIAL

CLÁSSICOS 2019 - O PODEROSO CHEFÃO

(The Godfather, EUA, 1972, 175 min). Drama. Direção: Francis Ford Coppola. Com Marlon Brando, Al Pacino, James Caan.

Sinopse: O patriarca envelhecido de uma dinastia do crime organizado transfere o controle de seu império clandestino para seu filho relutante.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (somente sábado): 22h.

22h. Cinemark Vitória, sala 1 (somente sábado): 23h

PALCO CINEMARK: METALLICA S&M2

(EUA, 150 min). Musical. Diretor: Wayne Isham. Com James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammet, Robert Trujillo e Sinfonia de São Francisco com Michael Tilson Thomas.

Sinopse: Veja Metallica e a Orquestra Sinfônica de São Francisco mais uma vez se apresentando juntos com o lendário maestro Michael Tilson Thomas conduzindo parte do show, dando início à sua última temporada em SF. Gravado ao vivo nos dias 6 e 8 de Setembro, os shows também comemoram a inauguração do moderno Chase Center, uma adição histórica à orla da cidade. Incluindo os clássicos do Metallica desde o lançamento do S&M em 1999.

Cinemark Vitória, sala 7 (somente quarta): 19h30. Sala 8 (somente quarta): 20h30.

ESTREIA

CORINGA

(Joker, EUA, Canadá, 2019, 122 min). Drama. Direção: Todd Phillips. Com Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz.

Sinopse: Arthur Fleck trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é seu maior representante.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 12h50 (dub.), 15h30 (dub.), 18h15 (dub.), 21h (dub.) (exceto sexta e terça), 21h (somente sexta e terça) . Sala 3 (exceto sábado): 17h45 (dub.), 20h30 (dub.). Sala 3 (somente sábado): 16h30 (dub.), 19h15 (dub.). Sala 4 (dub.): 14h30 (somente sábado e domingo), 17h15, 20h. Sala 7: 18h45, 21h30. Sala 8 (dub.): 22h.

Cinemark Vitória, sala 2: 20h25. Sala 3 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h . Sala 3 (dub.) (exceto terça e quarta): 14h50, 17h35, 20h20. Sala 3 (dub.) (somente terça e quarta): 13h30, 16h15, 21h30. Sala 6: 12h50, 15h30, 18h15, 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 3: 16h30 (dub.), 19h (dub.), 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h10 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h40, 18h10, 20h40. Sala 2: 16h30, 19h, 21h30. Sala 3: 13h40 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h10, 18h40, 21h10. Sala 7: 15h10, 17h40, 20h10.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h20. Sala 3: 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 13h45, 16h30, 19h15, 22h. Sala 3 (dub.): 14h45, 17h30, 20h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 14:20h (somente sábado e domingo), 16h40, 19h, 21h20.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h05, 16h20, 18h35, 20h50. Sala 5 (dub.): 20h20.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h05, 16h20, 18h35, 20h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 16h30, 19h, 21h30. Sala 4: 21h

ANGRY BIRDS 2 - O FILME

( The Angry Birds Movie 2, EUA, 2019, 97 min). Animação/ comédia. Direção: Thurop Van Orman. Com Marcelo Adnet, Fábio Porchat, Dani Calabresa.

Sinopse: Red e seus amigos dedicam a vida a proteger a Ilha dos Pássaros dos contantes ataques vindos da Ilha dos Porcos. Entretanto, quanto uma terceira ilha surge e começa a atacá-los, Leonardo, o rei dos porcos, decide procurar seu arquinimigo em busca de uma trégua para que, juntos, possam enfrentar a ameaça em comum.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 13h50, 16h10, 18h30, 20h50. Sala 6 (dub.): 13h, 15h15, 17h35.

13h50, 16h10, 18h30, 20h50. 13h, 15h15, 17h35. Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 12h05 (somente sábado e domingo), 14h20, 16h40, 19h, 21h15. Sala 7 (dub.) (somente quarta): 14h40, 17h05. Sala 7 (exceto quarta): 16h05, 18h25.

12h05 (somente sábado e domingo), 14h20, 16h40, 19h, 21h15. 14h40, 17h05. 16h05, 18h25. Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h (exceto quarta, quinta e sexta), 15h, 17h, 19h.

13h (exceto quarta, quinta e sexta), 15h, 17h, 19h. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h30, 16h, 18h30.

13h30, 16h, 18h30. Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h35, 16h35, 18h35.

14h35, 16h35, 18h35. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h30, 18h30.

14h30, 18h30. Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h, 18h.

ELA DISSE, ELE DISSE

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cláudia Castro. Com Duda Matte, Marcus Bessa, Maisa Silva.

Sinopse: Rosa e Léo são adolescentes de 14 anos que acabaram de entrar em uma nova escola, onde precisam lidar com a difícil tarefa de fazer novos amigos. Enquanto Léo logo demonstra interesse em futebol, Rosa enfrenta problemas com Júlia (Maísa), a garota mais popular do colégio.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 14h05, 16h20, 18h25, 20h25.

14h05, 16h20, 18h25, 20h25. Cinemark Vitória, sala 2 (exceto terça e quarta): 13h40, 15h40, 17h40, 19h40. Sala 2 (somente terça e quarta): 14h25, 16h35, 18h30.

13h40, 15h40, 17h40, 19h40. 14h25, 16h35, 18h30. Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 15h30, 17h20, 19h10. Sala 7 (exceto quarta, quinta e sexta): 13h20.

15h30, 17h20, 19h10. 13h20. Cinépolis Moxuara, sala 4: 14h, 15h50, 17h50.

14h, 15h50, 17h50. Cinesercla Montserrat, sala 4: 14h40, 16h40, 18h40.

14h40, 16h40, 18h40. Cinesercla Linhares, sala 1: 16h30, 20h30.

RAINHA DE COPAS

(Dronningen, Dinamarca, Suécia, 2019, 127 min). Drama. Direção: May el-Toukhy. Com Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper.

Sinopse: Anne é uma advogada do direito das crianças e dos adolescentes. Acostumada com lidar com jovens complicados, ela não tem muitas dificuldades para estreitar laços com seu enteado Gustav, filho do primeiro casamento de seu marido Peter que acaba de se mudar para sua casa. No entanto, a relação que deveria ser paternal se torna uma relação romântica, envolvendo Anna em uma situação complexa, arriscando a estabilidade tanto de sua vida pessoal quanto profissional.

Cine Jardins, sala 2: 16h55, 21h15.

EM CARTAZ

AD ASTRA - RUMO ÀS ESTRELAS

(Ad Astra, EUA, 2019, 124 min). Ficção. Direção: James Gray. Com Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga.

Sinopse: Roy McBride é um engenheiro espacial que decide empreender a maior jornada de sua vida: viajar para o espaço, cruzar a galáxia e tentar descobrir o que aconteceu com seu pai, um astronauta que se perdeu há vinte anos no caminho para Netuno.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 16h.

16h. Cinemark Vitória, sala 8: 17h40 (somente quarta), 21h30 (exceto terça equarta).

17h40 (somente quarta), 21h30 (exceto terça equarta). Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h10, 21h20.

19h10, 21h20. Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h50 (exceto quarta, quinta e sexta). Sala 5: 21h10.

13h50 (exceto quarta, quinta e sexta). 21h10. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 21h

21h Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 20h30.

20h30. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 20h40.

20h40. Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h, 18h30.

16h, 18h30. Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h, 18h30.

PREDADORES ASSASSINOS

(Crawl, EUA, 2019, 88 min). Terror. Direção: Alexandre Aja. Com Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark.

Sinopse: Quando a Flórida é vítima de um imenso furacão, os tsnunamis levam todos os habitantes a evacuarem o local. Mesmo assim, a jovem Haley se recusa a sair de casa enquanto não conseguir resgatar o pai, gravemente ferido. Aos poucos, o nível da água começa a subir, Haley também se fere e tanto ela quanto o pai precisam enfrentar inimigos inesperados: gigantescos crocodilos que chegam com as águas.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 19h55.

19h55. Cinemark Vitória, sala 1 (dub.) (exceto sábado): 22h.

22h. Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 21h20.

21h20. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 20h30, 22h30

20h30, 22h30 Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h25, 18h30.

O MENINO QUE FAZIA RIR

(Der Junge muss an die frische Luft, Alemanha, 2019, 100 min). Direção: Caroline Link. Com Julius Weckauf, Luise Heyer, Joachim Król.

Sinopse: Um dos humoristas de maior relevância na Alemanha, Hans-Peter Kerkeling consagrou-se no mundo artístico também como ator, apresentador e roteirista. O que muitos de seus fãs sequer imaginam é que a sua infância foi uma verdadeira história de tragédia — que ele transformou em humor.

Cine Jardins, sala 2: 19h20 (exceto quinta).

DEPOIS DO CASAMENTO

(After the Wedding, EUA, 2019, 110 min). Drama. Direção: Bart Freundlich. Com Michelle Williams, Julianne Moore, Billy Crudup.

Sinopse: A gerente de um orfanato em Calcutá, na Índia, luta para manter o estabelecimento funcionando. Desesperada por dinheiro, ela acredita ter encontrado a benfeitora perfeita, dona de empresa multimilionária. Porém, para receber o dinheiro, ela precisa viajar até Nova York e conhecer a mulher por trás da riqueza, em meio a uma pomposa celebração matrimonial. Chegando ao local, a gerente não consegue disfarçar os segredos que a unem ao marido da empresária.

Cine Jardins, sala 1: 19h

Cézanne e Eu

(Cézanne et moi, França, 2019, 114 min). Comédia dramática. Direção: Danièle Thompson. Com Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol.

Sinopse: A história de amizade e rivalidade entre o pintor Paul Cézanne e o escritor Émile Zola. Paul é rico. Emile é pobre. Mas dessa união irá surgir uma amizade que resiste ao tempo e às diferenças sociais. Os amigos, que se conheceram no colégio Saint Joseph, aprenderam desde crianças a compartilharem tudo um com o outro. Mas, na busca por realizar seus sonhos, os dois vão aprender a enfrentar os desafios da vida e, principalmente, sobre o valor da verdadeira amizade.

Cine Jardins, sala 1: 16h45.

HEBE - A ESTRELA DO BRASIL

(Brasil, 2019, 112 min). Drama. Direção: Maurício Farias. Com Andréa Beltrão, Marco Ricca, Danton Mello.

Sinopse: Hebe Camargo se consagrou como uma das apresentadoras mais emblemáticas da televisão brasileira. Sua carreira passou por diversas mudanças ao longo dos anos, mas foi durante a década de 80, no período de transição da ditadura para a democracia, que Hebe, ao 60 anos, tomou uma decisão importante. A apresentadora passou a controlar a própria carreira e, independentemente das críticas machistas, do marido ciumento e dos chefes poderosos, se revelou para o público como uma mulher extraordinária, capaz de superar qualquer crise pessoal ou profissional.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (exceto sábado e domingo): 14h30.

14h30. Cinemark Vitória, sala 8 (somente sábado e domingo): 13h20.

13h20. Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (exceto quarta, quinta e sexta): 13h05.

13h05. Cinesercla Montserrat, sala 5: 16h15.

BRINQUEDOS MÁGICOS

( Tea Pets, China, 2019, 98 min). Animação. Direção: Gary Wang. Shi Lei, Yuan Zeyu, Guanlin Ji.

Sinopse: Bonecos infusores de chá são pequenas figuras de porcelana que ganham cores diferentes quando despejam chá em seus corpos, quanto mais profunda a cor, mais precioso é o boneco. Nathan é um boneco que vive em uma loja de chá com seus amigos, mas debocham dele por não conseguir ganhar cor. Quando um robô surge na loja dizendo ser do futuro, Nathan e seus amigos decidem se unir a ele e embarcar em uma aventura.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h50 (somente sábado e domingo)

ABOMINÁVEL

(Abominable, EUA, 2019, 97 min). Animação/ aventura. Direção: Jill Culton, Todd Wilderman. Com Chloe Bennet, Sarah Paulson, Tenzing Norgay Trainor.

Sinopse: Yi é uma adolescente que, certo dia, descobre que um Yeti está no telhado do prédio em que ela mora, em Xangai. A partir disso, ela e seus colegas passam a chamar a criatura mística de "Everest" e, ao criarem laços com o animal, decidem levá-lo até sua família, que está no topo do planeta. Porém, os três amigos terão que conseguir despistar o ganancioso Burnish e o zoólogo Dr. Zara, que querem pegar o Yeti a qualquer custo.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (3D/dub.): 12h45, 15h05, 17h25, 19h45.

12h45, 15h05, 17h25, 19h45. Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub.) (somente sábado): 13h30, 15h55, 18h20, 20h35. Sala 1 (3D/dub.) (exceto sábado): 14h05, 16h30, 19h15.

13h30, 15h55, 18h20, 20h35. 14h05, 16h30, 19h15. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h10, 19h10.

17h10, 19h10. Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 14h30 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h40.

14h30 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h40. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h. Sala 3 (3D/dub.): 19h.

17h. Sala 3 (3D/dub.): 19h. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 13h15 (somente sábado e domingo), 15h30, 18h.

13h15 (somente sábado e domingo), 15h30, 18h. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h, 19h.

15h (somente sábado e domingo), 17h, 19h. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h30, 16h30 (3D), 18h30.

sala 1 (dub.): 14h30, 16h30 (3D), 18h30. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h40, 16h40.

14h40, 16h40. Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h45, 18h45.

16h45, 18h45. Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h45, 18h45

AMBIENTE FAMILIAR

(Brasil, 2019, 93 min). Drama. Direção: Torquato Joel. ComMarcelia Cartaxo, Zezita Matos, Beto Quirino.

Sinopse: Alex, Fagner e Diógenes são três amigos que formam um laço familiar independente de ligação sanguínea. Se mudando juntos para uma casa, o trio de rapazes dão apoio emocional uns aos outros na tentativa de, através de sua união, superar traumas vividos no passado e seguir em frente na vida adulta.

Cinemark Vitória, sala 3 (somente terça e quarta): 19h. Sala 8 (somente segunda, quinta e sexta): 19h

Rambo: Até o Fim

(Rambo: Last Blood, EUA, 2019, 100 min). Ação. Direção: Adrian Grunberg. Com Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta.

Sinopse: O tempo passou para Rambo, agora ele vive recluso e trabalha em um rancho que fica na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Sua vida antiga marcada por lutas violentas, mas quase sempre vitoriosas, ficou no passado. No entanto, quando a filha de um amigo é sequestrada, Rambo não consegue controlar seu ímpeto por justiça e resolve enfrentar um dos mais perigosos cartéis do México.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 22h25. Sala 7 (dub.): 13h40.

22h25. 13h40. Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 21h.

21h. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 18h50.

18h50. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 19h45, 22h15.

19h45, 22h15. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 20h40.

20h40. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h40.

18h40. Cine Unimed, sala 1 (dub.): 20h.

VAI QUE COLA: O COMEÇO

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: César Rodrigues. Com Samantha Schmütz, Marcus Majella, Emiliano D'Ávila.

Sinopse: Muito antes de socializarem quase todos os dias na pensão da Dona Jô (Catarina Abdala), Jéssica, Ferdinando, Máicol sequer se conheciam. Mas Terezinha decide organizar uma grande feijoada no Morro do Cerol, todos eles se encontram pela primeira vez, da maneira mais inusitada possível.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (exceto sábado): 13h05, 15h25. sala 3 (somente sábado): 14h10.

13h05, 15h25. 14h10. Cinemark Vitória, sala 7 (exceto quarta): 13h50, 20h45.

13h50, 20h45. Cinesercla Montserrat, sala 3: 20h35

DIVALDO - O MENSAGEIRO DA PAZ

(Brasil, 2019, 119 min). Drama. Direção: Clovis Mello. Com Bruno Garcia, Regiane Alves, Ghilherme Lobo.

Sinopse: Convivendo com a mediunidade desde os quatro anos, Divaldo era rejeitado pelas outras crianças e reprimido pelo pai. Ao completar 17 anos, o jovem decide usar seu dom para ajudar as pessoas e se muda para Salvador, com o apoio da mãe. Sob a orientação de sua guia espiritual, Joanna de Ângelis, ele se torna um dos médiuns mais importantes de todos os tempos.

CineRitz Guarapari, sala 2: 17h.

17h. Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 18h50.

IT - CAPÍTULO 2

(It Chapter Two, EUA, 2019, 165 min). Terror. Direção: Andy Muschietti. Com Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain.

Sinopse: 27 anos depois dos eventos de "It - A Coisa", Mike percebe que o palhaço Pennywise está de volta à cidade de Derry. Ele convoca os antigos amigos do Clube dos Otários para honrar a promessa de infância e acabar com o inimigo de uma vez por todas. Mas quando Bill, Beverly, Ritchie, Ben e Eddie retornam às suas origens, eles precisam se confrontar a traumas nunca resolvidos de suas infâncias, e que repercutem até hoje na vida adulta.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 22h05.

22h05. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 21h10.

21h10. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 20h40.

20h40. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 21h.

21h. Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 21h

BACURAU

(Brasil, França, 2019, 132 min). Drama/ faroeste. Direção: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Com Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier.

Sinopse: Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

Cine Jardins, sala 1: 21h10.

ERA UMA VEZ EM... HOLLYWOOD

(Once Upon A Time...in Hollywood, EUA, 2019, 161 min). Drama. Direção: Quentin Tarantino. Com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie.

Sinopse: Los Angeles, 1969. Rick Dalton é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época, entre eles o da atriz Sharon Tate, que na época estava grávida do diretor Roman Polanski.

O REI LEÃO

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 20h45

20h45 Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 20h45.

20h45. Cine Jardins, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h40.

