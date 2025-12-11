Lançamento

'Supergirl' começa jornada intergaláctica em teaser

Próximo filme da franquia da DC Comics nos cinemas, Supergirl ganhou seu primeiro trailer nesta quinta-feira (11)

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:09

Supergirl estreia nos cinemas em 25 de junho Crédito: DC Studios

A prévia mostra Kara Zor-El (Milly Alcock) em uma viagem intergaláctica para celebrar seu 21º aniversário. Em um planeta onde seus poderes não funcionam plenamente, ela cruza o caminho de Ruthie (Eve Ridley), uma garota em busca de vingança contra o assassino de seu pai.

Dirigido por Craig Gillespie (Cruella), o filme da prima do Superman adaptará a HQ Supergirl: Mulher do Amanhã, de Tom King, Bilquis Evely e Mat Lopes, lançada entre 2021 e 2022. O livro foi indicado ao Eisner 2023, considerado o "Oscar dos Quadrinhos", de Melhor Minissérie.

A nova versão da protagonista de Supergirl foi introduzida no DCU, novo universo compartilhado da DC comandado por James Gunn e Peter Safran, com uma pequena ponta em Superman, lançado no meio de 2025. No filme, é explicado que ela gosta de frequentar festas em planetas que suprimam seus poderes para que ela possa ficar alcoolizada.

Além de Alcock e Ridley, o elenco de Supergirl inclui ainda Jason Momoa (Um Filme Minecraft), Matthias Schoenaerts (Amsterdan), Emily Beecham (Cruella) e David Krumholtz (Oppenheimer). O roteiro é de Ana Nogueira (Hightown).

Supergirl estreia nos cinemas em 25 de junho.

