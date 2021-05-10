Como uma artista ficou obcecada e decidiu pintar o ladrão que roubou suas telas

Mas também nas pinturas da artista. Kysilkova conta que, a princípio, tinha planejado reproduzir a cena do crime tal qual captada pelas câmeras de segurança. Mas os encontros com Nordland logo culminam em retratos dele sozinho, remexendo o vinho tinto na taça, encarando o próprio reflexo no espelho. Até que fica claro que o ladrão tinha se tornado a musa inspiradora da artista.

Críticas do filme em jornais e revistas internacionais, aliás, destacaram essa inversão de expectativas de gênero como uma das grandes sacadas do longa --na história da arte, mulheres, nuas principalmente, foram retratadas à exaustão, enquanto os homens eram mais reconhecidos pelo manejo dos pincéis.