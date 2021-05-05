Paulo Gustavo: relembre a carreira no cinema em cinco filmes

"VAI QUE COLA - O FILME" (2015)

Dirigido por José Alvarenga Jr. e inspirado na obra literária de mesmo nome da autora Martha Medeiros, o filme lançado em 17 de abril de 2009, trouxe um personagem que chamou atenção. O cabeleireiro René Gama fez parte da transformação da personagem de Lilia Cabral na trama e marcou com suas falas hilárias. O filme conseguiu um público de 1,5 milhão de espectadores. A continuação do mesmo, foi autorizada pela Ancine e lançada em 2015.

No mesmo ano, Paulo Gustavo fez parte do filme infantojuvenil de Xuxa, adaptado do livro "O Fantástico Mistério de Feiurinha", do escritor Pedro Bandeira. Nele, as principais princesas dos contos de fadas tem um reencontro, que culmina na busca pela Princesa Feiurinha. Paulo Gustavo aparece como o personagem Caio Lacaio, o serviçal da Branca Encantado, que tem ótimas tiradas.

Em 2013, sua maior personagem chegou às telonas. Dona Hermínia mostrou sua vida ao lado dos filhos em Niterói e encantou o Brasil, levando mais de 4 milhões de espectadores ao cinema. A fórmula deu tão certo que o filme teve duas sequências, em 2016 e 2019, novamente batendo recordes. O segundo longa angariou 1 milhão de espectadores em seu primeiro final de semana de estreia, já o fim da trilogia é responsável pela segunda maior bilheteria para um filme nacional.

Mais um sucesso dos teatros que invadiu o cinema. Aqui, a protagonista é interpretada pela amiga de Paulo Gustavo, Mônica Martelli. A personagem Fernanda conta suas passagens até encontrar o pretendente certo. Paulo Gustavo é o hilário Aníbal, que é sócio de Fernanda, e inclusive a ajuda a superar a crise enfrentada pela personagem no segundo filme, de 2018. Inclusive, a cena de ambos andando em Nova Iorque esbarrando nas pessoas virou meme.