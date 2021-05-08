Dicas de filmes e séries sobre mães para curtir no streaming

Séries e filmes para o Dia das Mçae Crédito: Netflix/Disney/Divulgação

O Dia das Mães é neste domingo (9). Nada melhor curtir ela com quem tanto cuida da gente. Além de marcar presença no tradicional almoço em família, vale curtir um filminho com todo mundo reunido na sala de casa.

O Divirta-se traz algumas dicas de filmes, que podem ser vistos no streaming e homenageiam as matriarcas. De comédias leves a histórias marcantes de mulheres fortes e suas relações com seus próximos, a lista inclui dramas, animações, comédias e até documentários. Confira a lista

FILHAS DE EVA (Globoplay)

Entre os títulos oferecidos pela plataforma da Globo, está a série exclusiva "Filhas de Eva". Ela apresenta os sonhos, os conflitos e os desejos de três mulheres em diferentes fases de vida, Stella (Renata Sorrah), Lívia (Giovanna Antonelli) e Cléo (Vanessa Giácomo), a partir do pedido de divórcio de Stella em plena comemoração de bodas de ouro. A trama mostra bem a relação entre mãe e filha, vivida entre Stella e Livia, chegando até a terceira geração da família que apresenta novos olhares do mundo para as matriarcas.

MAMÃE FOI VIAJAR (Disney+)

Víctor (Diego Peretti) e Vera (Carla Paterson) estão casados há vinte anos. Completamente consumido pelo trabalho, Víctor vive alheio aos contratempos diários de sua esposa e quatro filhos. Vera, oprimida por dedicar-se integralmente à vida doméstica, decide tirar férias da família e faz uma viagem de dez dias. Com sua partida, o caos começa a se instaurar. Pai e filhos farão da viagem de Vera uma oportunidade de se conhecerem mais profundamente e apreciarem a família.

MÃE SÓ TEM DUAS (Netflix)

Série mexicana lançada pela Netflix, traz duas mulheres (Mariana e Ana) que descobrem que suas bebês foram trocadas na maternidade e decidem formar uma família bem diferente. A solução encontrada por elas foi Mariana se mudar para casa em que Ana mora com seu marido e seus filhos. Os conflitos apresentados pelas personalidades diferentes de cada personagem são um bom início para a produção que segue a fórmula das comédias românticas.

MOM (Globoplay)

Na comédia ‘Mom’, A vida de Christy (Anna Faris) é um desafio constante. Em recuperação do vício em álcool e outras drogas, ela precisa lidar com a conflituosa relação com a mãe e a filha adolescente.

VIRANDO O JOGO DOS CAMPEÕES (Disney+)

Na série original do Disney+ ambientada em Minnesota nos dias de hoje, os Mighty Ducks evoluiram de azarões a uma potência ultracompetitiva do hóquei juvenil. Quando Evan Morrow (Brady Noon), de 12 anos, é cortado do time, sua mãe, Alex (Lauren Graham), se propõe a formar sua própria equipe para desafiar a implacável cultura esportiva juvenil de vencer a todo custo. Com a ajuda de Gordon Bombay, eles redescobrem a alegria de jogar apenas pelo amor ao jogo.

MÃE E MUITO MAIS (Netflix)

Para quem já viu os filhos saírem de casa, qual é a diferença entre deixá-los crescer e deixá-los sumir? No Dia das Mães, sentindo-se marginalizadas e esquecidas, as grandes amigas Carol (Angela Bassett), Gillian (Patricia Arquette) e Helen (Felicity Huffman) decidem dirigir até Nova York para se reconectar com seus filhos adultos. No processo, elas descobrem que não é só a vida deles que precisa mudar. Uma jornada de conexão se torna uma jornada de redescoberta, que força essas mulheres a redefinir as relações com os filhos, amigos, maridos e, mais importante, com elas mesmas. Com direção e roteiro de Cindy Chupack (Sex and the City), "Mãe e muito mais" é um mergulho honesto, engraçado e sensível na vida após a maternidade.

KEEPING FAITH (Globoplay)

Já no drama ‘Keeping Faith: Em Busca de Respostas’, a divertida Faith (Eve Myles) é arrastada para um mistério quando o marido desaparece repentinamente e a busca pela verdade traz à tona segredos e mentiras sombrias do passado.

BAO (Disney+)

Vencedor do Oscar® de Melhor Curta de Animação (2019), o filme mostra uma mãe que sofre com a síndrome do ninho vazio. Na comunidade chinesa em Toronto, ela vê a oportunidade de reviver a maternidade quando um de seus bolinhos ganha vida, sendo um menino alegre e sorridente. Ela recebe com entusiasmo esse novo pacote de alegria em sua vida, mas o Bolinho começa a crescer rapidamente e ela deve chegar à conclusão agridoce de que nada permanece bonito e pequeno para sempre.

DIA DO SIM (Netflix)

Nesta comédia com Jennifer Garner, o casal Allison e Carlos decide dar aos três filhos um "Dia do Sim", em que as crianças decidirão as regras por 24 horas. O resultado: uma grande aventura que pode unir ainda mais essa família.

FALA SÉRIO, MÃE (Globoplay)

Na comédia com Ingrid Guimarães e Larissa Manoela, Ângela Cristina é mãe da adolescente Maria de Lourdes e encara o desafio de guiar a filha em uma das fases mais complicadas da vida. A jovem Malu também tem suas insatisfações.

FROZEN 2 (Disney+)

Animação de sucesso da Walt Disney Animation Studios está disponível em seu streaming. Nela, a Rainha Iduna - mãe de Anna e Elsa, e esposa do Rei Agnarr - quer proteger as filhas a todo custo... especialmente dos segredos de seu passado. Mas, à medida que os poderes e as perguntas da jovem Elsa aumentam, a Rainha Iduna começa a questionar se seu próprio passado não traz as respostas para sua família. Infelizmente, não é uma jornada que ela possa fazer por suas filhas, mas uma que elas mesmas terão que realizar quando estiverem mais velhas e prontas para enfrentar seus destinos.

NASCIDOS NA CHINA (Disney+)

O filme da Disneynature, que segue a história de três famílias de animais, transporta o público para alguns dos ambientes mais extremos da Terra para viver alguns dos momentos mais íntimos já capturados em filmes sobre a natureza. Uma carinhosa mãe ursa panda guia seu bebê em crescimento enquanto ele começa a explorar e buscar independência. Um jovem macaco-dourado – uma espécie de primata que vive na China – de dois anos de idade se sente deslocado por sua nova irmãzinha e se une a um grupo de párias de espírito livre. Além disso, uma mãe leopardo-das-neves – um animal esquivo raramente capturado pelas câmeras – enfrenta o drama real de criar seus dois filhotes em um dos ambientes mais hostis e implacáveis do planeta.

VALENTE (Disney+)