'A Família Addams 2': MGM divulga novo trailer; assista

Um novo trailer da animação A Família Addams 2 foi divulgado nesta terça-feira, 7. A MGM publicou as imagens no canal oficial no YouTube.
O lançamento do longa será no dia 1º de outubro, nos cinemas dos Estados Unidos e em plataformas de streaming para a compra ou aluguel. No Brasil, a data de estreia ainda não foi divulgada.
Charlize Theron será Morticia, Finn Wolfhard o Feioso, Oscar Isaac será Gomez, Chloé Grace Moretz interpretará Wandinha, Allison Janney será Margaux Needler, Nick Kroll como o Tio Chico, Elsie Fisher interpreta Parker Needler, Aimee Garcia como Denise, Bette Midler será a Vovó, e Scott Underwood estará no papel de Mitch.
"Procurando uma maneira de assustar sua vida? Faça as malas e junte-se à Família Addams em sua viagem familiar", diz a legenda do trailer no YouTube.