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Cinema

'A Família Addams 2': MGM divulga novo trailer; assista

Longa terá lançamento a partir de outubro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 set 2021 às 09:28

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 09:28

A Família Addams 2: animação ganha novo trailer
A Família Addams 2: animação ganha novo trailer Crédito: Divulgação/MGM
Um novo trailer da animação A Família Addams 2 foi divulgado nesta terça-feira, 7. A MGM publicou as imagens no canal oficial no YouTube.
O lançamento do longa será no dia 1º de outubro, nos cinemas dos Estados Unidos e em plataformas de streaming para a compra ou aluguel. No Brasil, a data de estreia ainda não foi divulgada.
Charlize Theron será Morticia, Finn Wolfhard o Feioso, Oscar Isaac será Gomez, Chloé Grace Moretz interpretará Wandinha, Allison Janney será Margaux Needler, Nick Kroll como o Tio Chico, Elsie Fisher interpreta Parker Needler, Aimee Garcia como Denise, Bette Midler será a Vovó, e Scott Underwood estará no papel de Mitch.
"Procurando uma maneira de assustar sua vida? Faça as malas e junte-se à Família Addams em sua viagem familiar", diz a legenda do trailer no YouTube.

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