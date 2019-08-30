Zé Ramalho neste sábado (07/09)

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 18:37
- Atualizado há 6 anos
SHOW
Anna Cintia
Com o show "Te fazer Feliz". Às 20h. Praça Pedro Valadares da Barra do Jucu. Barra do Jucu, Vila Velha. Aberto ao público.
Leo Russo
Com o o projeto “Samba do Leo Russo”. Às 12h. Cerimonial D’mont. Av. Saturnino Rangel Mauro, 103, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 120 (com feijoada inclusa).
Zé Ramalho
Com a turnê “40 Anos de Música”. Às 22h. Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 80 (pista/ 2º lote/ meia) a R$ 230 (cadeira ouro/ 2º lote/ inteira).
FESTIVAL
Bravaland
Com shows de Dennis DJ, Matheus & Kauan, Maneva, Bahskar e Bartucada de Diamantina. Às 16h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: de R$ 60 (pista/ meia/ promocional) a R$ 260 (open bar/ 1º lote). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto no valor da inteira da pista e front stage e 20% no valor do open bar.
XV Fitac - Festa das Culturas
Com Blitz e Banda Aço Doce. Às 22h. Praça Principal. Rua Vicente Peixoto de Mello, 8, Centro, Itaguaçu. Entrada gratuita. Informações: (27) 99992-0784.
Festa de Ibiraçu
Com Monstros do Forró, Diego Santana part. Fernanda Lima e Rony & Ricy part. Rodrigo Wolfgramm. Às 21h. Centro de Eventos César Rosalém. Ibiraçu. Entrada gratuita.
41ª Expoagro
Com Tomaê, Flay, Ricardão do Forró, Thaeme & Thiago, Agitaê e Revelação. Às 14h. Parque de Exposições Dr. Ayrton de Moreno. ES-490, 877, Rosa Meirelles, Itapemirim. Entrada gratuita.
Degusta Beer – Vitória 468 anos
Com Totem – Vivendo Cazuza e Dona Fran. Às 19h. Praça do Papa. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Aberto ao público.
CONCERTO
Missa Brevis em Sol Maior
Espetáculo do Algazarra Coral. Às 19h30. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
Do Novo Mundo
Concerto da Orquestra Camerata Sesi, sob regência de Leonardo David e participação do violoncelista Luiz Fernando Venturelli, com obras de Dvorák. Série Música Clássica. Às 17h. Teatro Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
BALADA
Liverpub Vitória
Com Xá da Índia & Bailinho do Ben. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Bolt
Vai na Creuza. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 1h); R$ 20 (após 1h). Informações: (27) 3311-5216.
Fluente
Berro de independência. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Indiependência. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Wanted Pub
“Noite do Chapéu” com Bianca Védova e Rickson Maioli. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Barrerito Chopperia
Sábado da Brahma, com Richard Viana e Rabannada DJ. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.
Wood’s Vitória
Com João Fellipe & Rafael, Breno & Lucas e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Embrazado
Pagode do Dua, com Du Avesso, Marcus Rauta e Dj GG. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.
Barlavento Beach Bar & Lounge
Com DJ Josh Simon. Às 12h. K1, Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 20.
Cervejaria Bradus
"Rock da Independência”, com Back To The Past. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3208-4208.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Dione & Tiago, Allan Vieira e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.
Casa da Gruta
IndependenceDub, com Itapê Aparelhagem, Giovanni Urso e convidados. Às 16h20. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 19h); R$ 10 (após 19h).
Liverpub Colatina
Tributo ao Charlie Brown Jr. com a banda Beat Locks. Às 22h. Av. Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 30 (após 23h). Informações: (27) 99944-1204.
FESTA
13º Feijoada da BOA
Com Salgadinho, Emerson Xumbrega, Bateria Águia Furiosa, Passistas Furiosas e Grupos de Pagode. Às 12h. Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 229, Rio Branco, Cariacica. Entrada: R$ 50 (2º lote); R$ 60 (3º lote). Informações: (27) 99925-1116.
Forró de Vila Velha
Isaac do Acordeon (PB), Gustavo Pingo e Joabe Oliveira. Às 22h. Jura's Bar. Rua Charles Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98886-9755.
Vai Brasil!
Com a banda Malacaxeta e DJ Fepaschoal. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.
Cafona Beach
Com a banda Blacksete. Às 18h. Espaço Chico Bento. Av. Des. Cassiano Castelo, 195, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 30 (1º lote).
12º Sarau Palmarino
Às 15h. Bar da Zilda. Rua Maria Saraiva, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
MÚSICA AO VIVO
Pra Sempre
Com Zé Lopes, Carlos Augusto e Paulo Sodré. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Pedrinho Nó na Madeira
Samba, MPB e chorinho. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.
Vinícius Piê e Mhellão
Samba. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.
TEATRO
O ATORmentado
Com Marcelo Serrado. Às 18h e às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 80 (plateia/ inteira). Informações: (27) 3335-2953. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto na compra de ingressos.
DANÇA
Mostra Final do Lab.IC
Às 10h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o