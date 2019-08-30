Home
>
Divirta-se: Agenda Cultural
>
Zé Ramalho neste sábado (07/09)

Zé Ramalho neste sábado (07/09)

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 18:37

 - Atualizado há 6 anos

SHOW

Recomendado para você

Dia ainda conta com apresentação no Theatro Carlos Gomes e humor em Vila Velha

Jorge Mautner, flash mob e muito pagode nesta quinta (11) no ES

E não para por aí! Programação conta ainda com Patati e Patatá, Parque Aberto, pagodes, peças de teatro infantil e especiais de Natal

Domingo (7) tem Dilsinho, Saulo, Pele Morena e Dallas Country no ES

Fim de semana chegou! Dia ainda conta com cantatas de Natal, Viradinha da Thelema, festival Casa Corais Downtown e baile charme

Para todos! Patati e Patatá, Parque Aberto e Negão Original neste sábado (6)

Anna Cintia

Com o show "Te fazer Feliz". Às 20h. Praça Pedro Valadares da Barra do Jucu. Barra do Jucu, Vila Velha. Aberto ao público.

Leo Russo

Com o o projeto “Samba do Leo Russo”. Às 12h. Cerimonial D’mont. Av. Saturnino Rangel Mauro, 103, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 120 (com feijoada inclusa).

Zé Ramalho

Com a turnê “40 Anos de Música”. Às 22h. Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 80 (pista/ 2º lote/ meia) a R$ 230 (cadeira ouro/ 2º lote/ inteira).

06/09/2018 - Zé Ramalho Crédito: Divulgação

FESTIVAL

Bravaland

Com shows de Dennis DJ, Matheus & Kauan, Maneva, Bahskar e Bartucada de Diamantina. Às 16h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: de R$ 60 (pista/ meia/ promocional) a R$ 260 (open bar/ 1º lote). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto no valor da inteira da pista e front stage e 20% no valor do open bar.

O DJ Dennis volta ao Espírito Santo e promete quebrar recorde de público Crédito: Joao Vitor

XV Fitac - Festa das Culturas

Com Blitz e Banda Aço Doce. Às 22h. Praça Principal. Rua Vicente Peixoto de Mello, 8, Centro, Itaguaçu. Entrada gratuita. Informações: (27) 99992-0784.

Festa de Ibiraçu

Com Monstros do Forró, Diego Santana part. Fernanda Lima e Rony & Ricy part. Rodrigo Wolfgramm. Às 21h. Centro de Eventos César Rosalém. Ibiraçu. Entrada gratuita.

41ª Expoagro

Com Tomaê, Flay, Ricardão do Forró, Thaeme & Thiago, Agitaê e Revelação. Às 14h. Parque de Exposições Dr. Ayrton de Moreno. ES-490, 877, Rosa Meirelles, Itapemirim. Entrada gratuita.

Degusta Beer – Vitória 468 anos

Com Totem – Vivendo Cazuza e Dona Fran. Às 19h. Praça do Papa. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Aberto ao público.

CONCERTO

Missa Brevis em Sol Maior

Espetáculo do Algazarra Coral. Às 19h30. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).

Do Novo Mundo

Concerto da Orquestra Camerata Sesi, sob regência de Leonardo David e participação do violoncelista Luiz Fernando Venturelli, com obras de Dvorák. Série Música Clássica. Às 17h. Teatro Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

BALADA

Liverpub Vitória

Com Xá da Índia & Bailinho do Ben. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Xá da Índia Crédito: Stefany Pollak/Divulgação

Bolt

Vai na Creuza. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 1h); R$ 20 (após 1h). Informações: (27) 3311-5216.

Fluente

Berro de independência. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Indiependência. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Wanted Pub

“Noite do Chapéu” com Bianca Védova e Rickson Maioli. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Barrerito Chopperia

Sábado da Brahma, com Richard Viana e Rabannada DJ. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.

Wood’s Vitória

Com João Fellipe & Rafael, Breno & Lucas e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Embrazado

Pagode do Dua, com Du Avesso, Marcus Rauta e Dj GG. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.

Barlavento Beach Bar & Lounge

Com DJ Josh Simon. Às 12h. K1, Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 20.

Cervejaria Bradus

"Rock da Independência”, com Back To The Past. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3208-4208.

Vitrine Music Bar

Balada Vitrine, com Dione & Tiago, Allan Vieira e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.

Casa da Gruta

IndependenceDub, com Itapê Aparelhagem, Giovanni Urso e convidados. Às 16h20. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 19h); R$ 10 (após 19h).

Liverpub Colatina

Tributo ao Charlie Brown Jr. com a banda Beat Locks. Às 22h. Av. Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 30 (após 23h). Informações: (27) 99944-1204.

FESTA

13º Feijoada da BOA

Com Salgadinho, Emerson Xumbrega, Bateria Águia Furiosa, Passistas Furiosas e Grupos de Pagode. Às 12h. Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 229, Rio Branco, Cariacica. Entrada: R$ 50 (2º lote); R$ 60 (3º lote). Informações: (27) 99925-1116.

Forró de Vila Velha

Isaac do Acordeon (PB), Gustavo Pingo e Joabe Oliveira. Às 22h. Jura's Bar. Rua Charles Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98886-9755.

Vai Brasil!

Com a banda Malacaxeta e DJ Fepaschoal. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.

Malacaxeta Crédito: Juliana Lisboa

Cafona Beach

Com a banda Blacksete. Às 18h. Espaço Chico Bento. Av. Des. Cassiano Castelo, 195, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 30 (1º lote).

12º Sarau Palmarino

Às 15h. Bar da Zilda. Rua Maria Saraiva, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

MÚSICA AO VIVO

Pra Sempre

Com Zé Lopes, Carlos Augusto e Paulo Sodré. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Pedrinho Nó na Madeira

Samba, MPB e chorinho. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Sinfonia da Mata

Seresta. Às 21h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.

Vinícius Piê e Mhellão

Samba. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

TEATRO

O ATORmentado

Com Marcelo Serrado. Às 18h e às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 80 (plateia/ inteira). Informações: (27) 3335-2953. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto na compra de ingressos.

DANÇA

Mostra Final do Lab.IC

Às 10h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais