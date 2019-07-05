Home
Zé Maholics e balada nesta terça (09/07)

Publicado em 5 de julho de 2019 às 21:22

 - Atualizado há 6 anos

SHOW

Zé Maholics Crédito: Terê Dantas/Divulgação

Zé Maholics

Parte da programação do projeto "TAS - Terça de artes no Sesi". Às 20h30. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

BALADA

Bolt

Terçou. Às 21h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.

MÚSICA AO VIVO

Sergio Rouver Quarteto

Jazz, parte do projeto “Jazz na Curva”. Às 20h. Braseiro da Ilha. Av. José Miranda Machado, Ilha do Boi, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3224-6559.

