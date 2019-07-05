Viviane Mosé no Centro nesta segunda (8/07)

Publicado em 5 de julho de 2019 às 21:18 - Atualizado há 6 anos

FESTA

Forró de Vila Velha

Segunda Sem Lêi, com Trio Arrumadinho e DJ André Barros. Às 19h. Jura's Bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98886-9755.

Segunda sem Lei

Com performance de pintura ao vivo, com os artistas Caio Morethzon, Guilherme Wandermonic e Junior Bittencourt. Às 19h30. Espaço de Arte do Restaurante El Libertador. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3025-1516.

LITERATURA

Viviane Mosé Crédito: Tatiana Ferro

Nietzsche Hoje

Lançamento do livro de Viviane Mosé e bate-papo com a autora. Às 18h. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99956-0277.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta