Home
>
Divirta-se: Agenda Cultural
>
Viviane Mosé no Centro nesta segunda (8/07)

Viviane Mosé no Centro nesta segunda (8/07)

Publicado em 5 de julho de 2019 às 21:18

 - Atualizado há 6 anos

FESTA

Recomendado para você

E tem mais: coral, festival gastronômico e show de Sain completam a programação

Criolo, Teto, Gamadinho, Patati Patatá e Toquinho agitam a sexta (12) no ES

Dia ainda conta com apresentação no Theatro Carlos Gomes e humor em Vila Velha

Jorge Mautner, flash mob e muito pagode nesta quinta (11) no ES

E não para por aí! Programação conta ainda com Patati e Patatá, Parque Aberto, pagodes, peças de teatro infantil e especiais de Natal

Domingo (7) tem Dilsinho, Saulo, Pele Morena e Dallas Country no ES

Forró de Vila Velha

Segunda Sem Lêi, com Trio Arrumadinho e DJ André Barros. Às 19h. Jura's Bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98886-9755.

Segunda sem Lei

Com performance de pintura ao vivo, com os artistas Caio Morethzon, Guilherme Wandermonic e Junior Bittencourt. Às 19h30. Espaço de Arte do Restaurante El Libertador. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3025-1516.

LITERATURA

Viviane Mosé Crédito: Tatiana Ferro

Nietzsche Hoje

Lançamento do livro de Viviane Mosé e bate-papo com a autora. Às 18h. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99956-0277.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais