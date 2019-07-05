Viviane Mosé no Centro nesta segunda (8/07)

Publicado em 5 de julho de 2019 às 21:18
- Atualizado há 6 anos
FESTA
Forró de Vila Velha
Segunda Sem Lêi, com Trio Arrumadinho e DJ André Barros. Às 19h. Jura's Bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98886-9755.
Segunda sem Lei
Com performance de pintura ao vivo, com os artistas Caio Morethzon, Guilherme Wandermonic e Junior Bittencourt. Às 19h30. Espaço de Arte do Restaurante El Libertador. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3025-1516.
LITERATURA
Nietzsche Hoje
Lançamento do livro de Viviane Mosé e bate-papo com a autora. Às 18h. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99956-0277.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o