O mercado literário capixaba está em foco neste mês de maio. A V Feira Literária Capixaba acontece de 23 a 27 de maio na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. O evento terá o lançamento de 70 obras de autores capixabas. Confira mais detalhes sobre a Feira na matéria do Divirta-se.

23/05 - Quarta-feira

TENDA CULTURAL

9h - Contação de Histórias Faz de Conta, um Conto com Fábio Aiolfi

9h30 - Grupo Meninice

10h - Serjan Mágico

12h - Música

14h - Contação de Historia Era uma vez com Sandra Freitas

14h - Grupo Balet Marchiore

15h - Dança/musica Projeto Social Criart (Nova Rosa da Penha)

16h - Cia de Dança Andora UFES

17h - Música - Coral do INSS  Maestro Helder Trefzger

18h - Música - Anna Cintia

AUDITÓRIO DO CCE

10h - Contar historia em libra com Ana Cláudia Terrazas

14h - Palestra: Lidia Besouchet e Newton Freitas

15h30 - Mesa Redonda: Encontro com escritores

Mediador: Santinho Ferreira de Souza

Debatedores: Carlos Nejar; Jô Nunes Drumond; José Irmo; Casé Lontra Marquez; Jana Magalhães

16h30 - Leitura Poética - Insurreição de Queimado  Homenagem a Afonso Claudio

17h30 - Mesa Redonda: Ficção e História no Romance Capixaba

Mediador: Orlando Lopes

Debatedores: Álvaro José dos Santos Silva; Bernadette Lyra; Neida Lúcia Moraes

19h - Cerimônia Oficial de Abertura da V Flic-ES 2018 Afonso Claudio de Freitas Rosa

19h45 - Palestra: "Afonso Claudio e a afirmação de uma identidade capixaba". Prof. Dr. Francisco Aurélio Ribeiro  Presidente da Academia Espírito-santense de Letras

ESPAÇO ARENA JOVEM

10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci

24/05 - Quinta-feira

TENDA CULTURAL

9h - Contação de Histórias Viagem Pela Literatura Tiana Magalhães  Chão de Letras

9h30 - Contação de Histórias: Fabio Perere e Claudia Viúva Negra

10h - Dança: Grupo Fafi

12h - Lançamento do CD Cantor Beko Mascedo

13h - Apresentação teatral A babilônia eu não quero não

14h - Contação de Histórias: Viagem Pela Literatura  Samir Barcelos Lima

14h30 - Teatro do Oprimido, de Santa Rita VV

15h30 - Música: Grupo Fafi

16h30 - Cantor Alex Krüger

17h00 - Show do Godô

18h00 - Atração folclórica: Banda de Congo Beatos de São Benedito de Mestre Naio Nunes

18h30 - Dança folclórica Alemã: Grupo Pilger der Hoffnung

19h - Cia Teatral JC - Esquetes humorísticos

19h30 - Sarau

20h - Show Musical: Leo Norbim

AUDITÓRIO DO CCE

9h30 - Mesa Redonda: Cinema no Espírito Santo e homenagem ao cineasta capixaba Fernando Torres

Mediador: Prof. Fabio Camarneiro

Debatedores: Clóvis Mendes; Regiane Karting Arruda

10h - Mesa Redonda: Escritores(as) capixabas

Mediador: Roney Jesus Ribeiro

Debatedores: Arlene Batista da Silva; Arnon Tragino; Ivana Passos

11h30 - Palestra: Escritor residente na Biblioteca Pública Estadual do Espírito Santo Levy Curcio da Rocha

Palestrante: Pedro José Nunes

Mediador: Paulo Roberto Sodré

14h - Mesa Redonda: Rede de Leitura Inclusiva: desafios e possibilidades na cena capixaba

Mediador: Profª Drª Lilian Menenguci

Debatedores: Elizete Caser; Ana Lúcia Sodré de Oliveira

15h - Mesa Redonda: A literatura fantástica capixaba no Brasil

Mediador: Rômulo Felippe

Palestrantes: LP Faustini; João Paulo Silveira; Fernando Stevam

16h - Mesa Redonda : O Papel divulgador da trova pela UBT

Mediador: Edy Soares

Debatedores: Domitilla Borges Beltrame (Presidente Nacional da UBT); Cleusa Lurdes Madureira Vidal (Presidente da seção UBT - Vila Velha); Sergio Soares Dutra (Presidente do Conselho Estadual UBT); Paulo José Fontes (Presidente da seção UBT - Bom Jesus do Norte)

17h - Mesa Redonda: Literatura e Música

Mediador: Francisco Grijó

Debatedores: Rogério Coimbra; José Roberto Santos Neves

19h - Palestra: Afonso Claudio O Nabuco Capixaba

Palestrante: Ueber José de Oliveira

Mediador: Ivonete Guedes

ESPAÇO ARENA JOVEM

10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci

25/05 - Sexta-feira

TENDA CULTURAL

09h - Contação de Histórias: Viagem pela Literatura  Samir Barcelos

09h30 - Grupo Colorir

10h - Dança: Grupo Fafi

12h - Cantora Jeane Poncen

14h - Ballet Nilceia Mateus

14h30 - Dança: Grupos de hip hop

15h30 - Contação de Histórias: Viagem pela Literatura

16h - Grupo Fafi de Dança

18h - Coral Marimar

19h - Sarau Academia de Letras e Artes da Serra

20h - Show - Musical Soltos

AUDITÓRIO DO CCE

9h - Mesa redonda: A literatura infantil no Espírito Santo

Mediador: Lia Noronha

Debatedores: Ivana Esteves; Joana DArc Batista Herkenhoff; Samir Barcelos

10h - Mesa Redonda : Os novos escritores e suas ambições: Cariacica em movimento cultural

Mediador: Marcos Bubach

Debatedores: Cintia Pretti; Kátia Fialho; Jhonatan Moreira Germano

14h - Palestra: Relações de gênero e violência contra a mulher na cidade de Vitória

Palestrante: Maria Beatriz Nader

15h - Mesa Redonda: O escritor da Serra e a ALEAS: Patronos e Acadêmicos

Mediador: Carlos Nodier Fraga de Miranda

Debatedores: Michel Dal Col Costa; Marcos Arrebola; João Luiz Castello Lopes Ribeiro

17h - Mesa Redonda: Arte e Marginalidade

Mediador: Francisco Grijó

Debatedores: Pedro Padilha; Wilson Coelho

18h - Mesa Redonda - A literatura produzida no ES os lançamentos e a divulgação

Mediador: Maria Mirtis Caser

Debatedora: Daniela Andolphi

19h - Mesa Redonda: Literatura e Negritude

Mediador: Thais Amorim

Debatedores: Suely Bispo; Jorge Nascimento; Tamyres Batista

ESPAÇO ARENA JOVEM

10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci

26/05 - Sábado

TENDA CULTURAL

09h - Oficina literária Haikai Professor Francis Kurkievicz

09h30 - Contação de Histórias: Faz de Conta, um Conto com Fábio Aiolfi

10h - Contação de Histórias Viagem pela Literatura  Eliana Zandonade e Maria da Penha (Grupo Chão de Letras)

11h - Dança Grupo Fafi

12h - Jean da Viola

13h - Coral Garotas do Musicar de Guarapari

14h - Contação de Histórias A Criança Mágica com Dana Oliver

14h30 - Teatro Cia de teatro Homônimos Perfeitos do distrito de Celina - Alegre. Espetáculo Chuva

15h30 - Dança Folclórica Pomerana

16h - Música - Grupo Fafi

17h - Grupo de Teatro EAV: Espetáculo Papo Reto

18h - Orquestra Fafi

19h - Sarau Sarau Litero-musical Elas por elas EAV

20h - Show Musical Anderson Ventura

AUDITÓRIO DO CCE

9h30 - Mesa Redonda: Literatura e História na sala de aula

Mediador: Anaximandro Amorim

Debatedores: Renata Bonfim; Ailse Cyprestes Romanelli

11h30 - Palestra Book Life

Palestrante: Daniel Herkenhoff

14h - Bate papo "A língua visita a matemática"

Palestrante: Antonio Rocha Neto

15h - Mesa Redonda A produção literária das Academias Regionais

Mediador: José Saloto  Academia Iúnense de Letras

Debatedores: Lino Armando Baroni  Academia Aracruzense de Letras; Laudimar Gonçalves  Academia Ibatibense de Letras e Artes; Ricardo Lemos  Academia das Artes, Cultura e Letras de Marataízes; Eliane Awer  Academia Mateense de Letras; Eurico Travaglia  Academia Castelense de Letras

16h - Leitura poética de trovas de Afonso Claudio: Uma Homenagem da Academia Feminina Espirito-santense de Letras

Organização: Maria do Carmo Marino Schneider

17h - Mesa Redonda: Literatura e Artes Visuais

Mediador: Kênia Lyra

Debatedores: Joana Quiroga; Juliana Bernabé

18h - Projeto Sim Para a Literatura de Linhares

Mediador: Professor Jose Rodrigues Pereira

19h - Mesa Redonda

Mediador: Leo Vais

Debatedores: Saulo Ribeiro; Rodrigo Caldeira

ESPAÇO ARENA JOVEM

10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci

27/05 - Domingo

TENDA CULTURAL

09h - Grupo de Ballet Tesh

09h30 - Banda de congo mirim da Serra

10h - Grupo de Dança Senior Amor e Arte  Serra

11h - Roda de Capoeira

12h30 - Atração artística: Leitura poética e musical com Sérgio Penedo

14h - Folia de Reis Estrela do Por do Sol  Cachoeiro do Itapemirim  Mestre Elias Silva dos Santos

15h - Banda do 3º Batalhão do Exército Brasileiro

15h30 - Dança Grupo Afroluz  Laranja da Terra

16h - Teatro com textos de Afonso Claudio EAV

17h - Cantor - Bernardo Santos

19h - Sarau Lítero-musical e Jogral "O Poeta, as Palavras e a Poesia"  Academia de Letras de Vila Velha

20h - Cerimônia de Encerramento

AUDITÓRIO DO CCE

9h - Mesa Redonda: Ética e Cidadania

Mediador: Clério Borges

Palestrante: Anaximandro Amorim

Debatedores: Margareth Pederzin; Magnólia Pedrina Sylvestre

10h - Mesa Redonda: O escritor de Vila Velha e a Academia de Letras de Vila Velha: Patronos e Acadêmicos

Mediador: Horacio Xavier

Debatedores: Andra Valladares; Fábio Daflo; Maria Viola Bona

11h - Hilário Soneghet - do Veneto a Vitória - sua vida, sua poesia

Palestrante: Marilena Veloso Soneghet Bergmann

14h - Mesa Redonda: Clubes do livro no ES

Mediador: Bruno Cesar Nascimento

Debatedores: Clube do Livro; Amigo Livro; Garimpo

15h - Teatro - Espetáculo: Entre a vida e a morte

Elenco: Carlos Olla ;Diego Monteiro; Fábio Aiolfi

16h - Mesa Redonda: Blog's

Mediador: Marcos Tavares

Debatedores: Luciene Costa; Sandra Medeiros; Leonel Ximenes; Daniel Herkenhoff; Du Esperandio

17h - Cerimonia de entrega do Prêmio Capixaba de Literatura

18h - Afonso Claudio Jurista e literato

Palestrante: Getúlio Marcos Pereira Neves

Mediador: Manoel Goes da Silva Neto

ESPAÇO ARENA JOVEM