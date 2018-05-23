O mercado literário capixaba está em foco neste mês de maio. A V Feira Literária Capixaba acontece de 23 a 27 de maio na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. O evento terá o lançamento de 70 obras de autores capixabas. Confira mais detalhes sobre a Feira na matéria do Divirta-se.
23/05 - Quarta-feira
TENDA CULTURAL
9h - Contação de Histórias Faz de Conta, um Conto com Fábio Aiolfi
9h30 - Grupo Meninice
10h - Serjan Mágico
12h - Música
14h - Contação de Historia Era uma vez com Sandra Freitas
14h - Grupo Balet Marchiore
15h - Dança/musica Projeto Social Criart (Nova Rosa da Penha)
16h - Cia de Dança Andora UFES
17h - Música - Coral do INSS Maestro Helder Trefzger
18h - Música - Anna Cintia
AUDITÓRIO DO CCE
10h - Contar historia em libra com Ana Cláudia Terrazas
14h - Palestra: Lidia Besouchet e Newton Freitas
15h30 - Mesa Redonda: Encontro com escritores
Mediador: Santinho Ferreira de Souza
Debatedores: Carlos Nejar; Jô Nunes Drumond; José Irmo; Casé Lontra Marquez; Jana Magalhães
16h30 - Leitura Poética - Insurreição de Queimado Homenagem a Afonso Claudio
17h30 - Mesa Redonda: Ficção e História no Romance Capixaba
Mediador: Orlando Lopes
Debatedores: Álvaro José dos Santos Silva; Bernadette Lyra; Neida Lúcia Moraes
19h - Cerimônia Oficial de Abertura da V Flic-ES 2018 Afonso Claudio de Freitas Rosa
19h45 - Palestra: "Afonso Claudio e a afirmação de uma identidade capixaba". Prof. Dr. Francisco Aurélio Ribeiro Presidente da Academia Espírito-santense de Letras
ESPAÇO ARENA JOVEM
10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci
24/05 - Quinta-feira
TENDA CULTURAL
9h - Contação de Histórias Viagem Pela Literatura Tiana Magalhães Chão de Letras
9h30 - Contação de Histórias: Fabio Perere e Claudia Viúva Negra
10h - Dança: Grupo Fafi
12h - Lançamento do CD Cantor Beko Mascedo
13h - Apresentação teatral A babilônia eu não quero não
14h - Contação de Histórias: Viagem Pela Literatura Samir Barcelos Lima
14h30 - Teatro do Oprimido, de Santa Rita VV
15h30 - Música: Grupo Fafi
16h30 - Cantor Alex Krüger
17h00 - Show do Godô
18h00 - Atração folclórica: Banda de Congo Beatos de São Benedito de Mestre Naio Nunes
18h30 - Dança folclórica Alemã: Grupo Pilger der Hoffnung
19h - Cia Teatral JC - Esquetes humorísticos
19h30 - Sarau
20h - Show Musical: Leo Norbim
AUDITÓRIO DO CCE
9h30 - Mesa Redonda: Cinema no Espírito Santo e homenagem ao cineasta capixaba Fernando Torres
Mediador: Prof. Fabio Camarneiro
Debatedores: Clóvis Mendes; Regiane Karting Arruda
10h - Mesa Redonda: Escritores(as) capixabas
Mediador: Roney Jesus Ribeiro
Debatedores: Arlene Batista da Silva; Arnon Tragino; Ivana Passos
11h30 - Palestra: Escritor residente na Biblioteca Pública Estadual do Espírito Santo Levy Curcio da Rocha
Palestrante: Pedro José Nunes
Mediador: Paulo Roberto Sodré
14h - Mesa Redonda: Rede de Leitura Inclusiva: desafios e possibilidades na cena capixaba
Mediador: Profª Drª Lilian Menenguci
Debatedores: Elizete Caser; Ana Lúcia Sodré de Oliveira
15h - Mesa Redonda: A literatura fantástica capixaba no Brasil
Mediador: Rômulo Felippe
Palestrantes: LP Faustini; João Paulo Silveira; Fernando Stevam
16h - Mesa Redonda : O Papel divulgador da trova pela UBT
Mediador: Edy Soares
Debatedores: Domitilla Borges Beltrame (Presidente Nacional da UBT); Cleusa Lurdes Madureira Vidal (Presidente da seção UBT - Vila Velha); Sergio Soares Dutra (Presidente do Conselho Estadual UBT); Paulo José Fontes (Presidente da seção UBT - Bom Jesus do Norte)
17h - Mesa Redonda: Literatura e Música
Mediador: Francisco Grijó
Debatedores: Rogério Coimbra; José Roberto Santos Neves
19h - Palestra: Afonso Claudio O Nabuco Capixaba
Palestrante: Ueber José de Oliveira
Mediador: Ivonete Guedes
ESPAÇO ARENA JOVEM
10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci
25/05 - Sexta-feira
TENDA CULTURAL
09h - Contação de Histórias: Viagem pela Literatura Samir Barcelos
09h30 - Grupo Colorir
10h - Dança: Grupo Fafi
12h - Cantora Jeane Poncen
14h - Ballet Nilceia Mateus
14h30 - Dança: Grupos de hip hop
15h30 - Contação de Histórias: Viagem pela Literatura
16h - Grupo Fafi de Dança
18h - Coral Marimar
19h - Sarau Academia de Letras e Artes da Serra
20h - Show - Musical Soltos
AUDITÓRIO DO CCE
9h - Mesa redonda: A literatura infantil no Espírito Santo
Mediador: Lia Noronha
Debatedores: Ivana Esteves; Joana DArc Batista Herkenhoff; Samir Barcelos
10h - Mesa Redonda : Os novos escritores e suas ambições: Cariacica em movimento cultural
Mediador: Marcos Bubach
Debatedores: Cintia Pretti; Kátia Fialho; Jhonatan Moreira Germano
14h - Palestra: Relações de gênero e violência contra a mulher na cidade de Vitória
Palestrante: Maria Beatriz Nader
15h - Mesa Redonda: O escritor da Serra e a ALEAS: Patronos e Acadêmicos
Mediador: Carlos Nodier Fraga de Miranda
Debatedores: Michel Dal Col Costa; Marcos Arrebola; João Luiz Castello Lopes Ribeiro
17h - Mesa Redonda: Arte e Marginalidade
Mediador: Francisco Grijó
Debatedores: Pedro Padilha; Wilson Coelho
18h - Mesa Redonda - A literatura produzida no ES os lançamentos e a divulgação
Mediador: Maria Mirtis Caser
Debatedora: Daniela Andolphi
19h - Mesa Redonda: Literatura e Negritude
Mediador: Thais Amorim
Debatedores: Suely Bispo; Jorge Nascimento; Tamyres Batista
ESPAÇO ARENA JOVEM
10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci
26/05 - Sábado
TENDA CULTURAL
09h - Oficina literária Haikai Professor Francis Kurkievicz
09h30 - Contação de Histórias: Faz de Conta, um Conto com Fábio Aiolfi
10h - Contação de Histórias Viagem pela Literatura Eliana Zandonade e Maria da Penha (Grupo Chão de Letras)
11h - Dança Grupo Fafi
12h - Jean da Viola
13h - Coral Garotas do Musicar de Guarapari
14h - Contação de Histórias A Criança Mágica com Dana Oliver
14h30 - Teatro Cia de teatro Homônimos Perfeitos do distrito de Celina - Alegre. Espetáculo Chuva
15h30 - Dança Folclórica Pomerana
16h - Música - Grupo Fafi
17h - Grupo de Teatro EAV: Espetáculo Papo Reto
18h - Orquestra Fafi
19h - Sarau Sarau Litero-musical Elas por elas EAV
20h - Show Musical Anderson Ventura
AUDITÓRIO DO CCE
9h30 - Mesa Redonda: Literatura e História na sala de aula
Mediador: Anaximandro Amorim
Debatedores: Renata Bonfim; Ailse Cyprestes Romanelli
11h30 - Palestra Book Life
Palestrante: Daniel Herkenhoff
14h - Bate papo "A língua visita a matemática"
Palestrante: Antonio Rocha Neto
15h - Mesa Redonda A produção literária das Academias Regionais
Mediador: José Saloto Academia Iúnense de Letras
Debatedores: Lino Armando Baroni Academia Aracruzense de Letras; Laudimar Gonçalves Academia Ibatibense de Letras e Artes; Ricardo Lemos Academia das Artes, Cultura e Letras de Marataízes; Eliane Awer Academia Mateense de Letras; Eurico Travaglia Academia Castelense de Letras
16h - Leitura poética de trovas de Afonso Claudio: Uma Homenagem da Academia Feminina Espirito-santense de Letras
Organização: Maria do Carmo Marino Schneider
17h - Mesa Redonda: Literatura e Artes Visuais
Mediador: Kênia Lyra
Debatedores: Joana Quiroga; Juliana Bernabé
18h - Projeto Sim Para a Literatura de Linhares
Mediador: Professor Jose Rodrigues Pereira
19h - Mesa Redonda
Mediador: Leo Vais
Debatedores: Saulo Ribeiro; Rodrigo Caldeira
ESPAÇO ARENA JOVEM
10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci
27/05 - Domingo
TENDA CULTURAL
09h - Grupo de Ballet Tesh
09h30 - Banda de congo mirim da Serra
10h - Grupo de Dança Senior Amor e Arte Serra
11h - Roda de Capoeira
12h30 - Atração artística: Leitura poética e musical com Sérgio Penedo
14h - Folia de Reis Estrela do Por do Sol Cachoeiro do Itapemirim Mestre Elias Silva dos Santos
15h - Banda do 3º Batalhão do Exército Brasileiro
15h30 - Dança Grupo Afroluz Laranja da Terra
16h - Teatro com textos de Afonso Claudio EAV
17h - Cantor - Bernardo Santos
19h - Sarau Lítero-musical e Jogral "O Poeta, as Palavras e a Poesia" Academia de Letras de Vila Velha
20h - Cerimônia de Encerramento
AUDITÓRIO DO CCE
9h - Mesa Redonda: Ética e Cidadania
Mediador: Clério Borges
Palestrante: Anaximandro Amorim
Debatedores: Margareth Pederzin; Magnólia Pedrina Sylvestre
10h - Mesa Redonda: O escritor de Vila Velha e a Academia de Letras de Vila Velha: Patronos e Acadêmicos
Mediador: Horacio Xavier
Debatedores: Andra Valladares; Fábio Daflo; Maria Viola Bona
11h - Hilário Soneghet - do Veneto a Vitória - sua vida, sua poesia
Palestrante: Marilena Veloso Soneghet Bergmann
14h - Mesa Redonda: Clubes do livro no ES
Mediador: Bruno Cesar Nascimento
Debatedores: Clube do Livro; Amigo Livro; Garimpo
15h - Teatro - Espetáculo: Entre a vida e a morte
Elenco: Carlos Olla ;Diego Monteiro; Fábio Aiolfi
16h - Mesa Redonda: Blog's
Mediador: Marcos Tavares
Debatedores: Luciene Costa; Sandra Medeiros; Leonel Ximenes; Daniel Herkenhoff; Du Esperandio
17h - Cerimonia de entrega do Prêmio Capixaba de Literatura
18h - Afonso Claudio Jurista e literato
Palestrante: Getúlio Marcos Pereira Neves
Mediador: Manoel Goes da Silva Neto
ESPAÇO ARENA JOVEM
10h às 17h - Projeto Livros Gigantes: Exposição e Contação de Histórias - Lilian Menenguci