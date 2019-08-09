Teatros e shows neste domingo (18/08)

SHOW

Reckoning Hour Crédito: Renan Montenegro

Reckoning Hour

Abertura com No Trauma e Riders Machines. Às 20h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (portaria). Informações: (27) 98116-3325.

FESTIVAL

Niter, Baco da Cuíca, Flávio, Lucas e Vinícius formam o 522 Crédito: Bárbara Bueno

Boteco Degusta

Com Banda 522. Às 18h30. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.

BALADA

Fluente

Arrastapé da Ilha, com Alvorada (SP). Às 18h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Informações: (27) 3311-5216.

Barrerito Chopperia

Rock da Tarde com Nesse Clima, Pedro Schmid, Rabannada DJ e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.

Let’s Vitória

Tardezinha do Let’s 360°, com Glauco, Samba Jr, Sué e Sheep DJ. Às 17h. Avenida Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Freelance, Pagolife, Bero Costa e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem lista ou após 20h). Informações: (27) 99950-1515.

FESTA

Transe Crédito: Victoria Dessaune

GUAVA SESSIONS #9

Com shows de Transe e Letícia Chaves, e DJ Terê Dantas. Às 16h. GUAVA. Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 17h30/ lista); R$ 15 (portaria).

MÚSICA AO VIVO

Lara Laiber

MPB. Às 12h30. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

Rogerinho do Cavaco

Samba. Às 14h. Pousada Blue Marina. Rua Vereador Ozeias Santana, 64, Morro do Atalaia, Guarapari. Entrada: R$ 10.

TEATRO

Tô de Graça No Teatro Crédito: Claudio de Andrade Silva

Tô de Graça

Peça de Rodrigo Sant’Anna. Às 18h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (térreo/ inteira). Informações: (27) 3335-2375.

Cinzas de um Carnaval

Espetáculo do Grupo Z de Teatro e da Repertório Artes Cênicas e Cia. Às 17h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).

A Casa Viaja No Tempo

Peça do grupo Gota Pó e Poeira. Às 19h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.

#Palavrascruzadas

Espetáculo da Cia NÓS de Teatro. Às 19h. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

