Teatro, shows e música ao vivo neste domingo (28)

Confira a programação deste domingo (28)

Publicado em 26 de julho de 2019 às 21:22 - Atualizado há 6 anos

Elenco da peça "A Mentira" Crédito: Divulgação/Gustavo Arrais





TEATRO

Peça de Miguel Falabela

O espetáculo “A Mentira”, conta com a direção de Miguel Falabella e tem o elenco formado por Zezé Polessa, Karin Hils e Frederico Reuter, além do próprio Falabella. Às 17h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (setor A/ inteira). Informações: (27) 3376-0933.

VIII Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro de Itapemirim

“A refeição”, da Cia Tramp de Palhaços (SP); “Criança”, do Projeto Jovens Atores de Vargem Alta (ES), parte da Mostra Paralela; “Encantando”, de Asteca (ES), parte da Mostra Paralela; “A saga amorosa dos amantes Píramo e Tisbe”, do Grupo Gota Pó e Poeira (ES); “Números”, de Cia Os Palhaços de Rua (PR). Às 9h. Praça de Fátima. Av. Beira-Rio, 1, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. “A Lenda do Reino Partido”, de Folgazões Companhia de Artes Cênicas (ES). Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Informações: (28) 3155-5237.

SHOW

Mestrinho

Forró do Beb's - Saudade de Itaúnas. Às 18h. Beb's Bar Vitória. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: R$ 20 (promocional).

FESTIVAL

Pocar – Festival de Cultura: Patrimônio, Arte e Gastronomia

Espetáculo “Grandes Roubadas”, Circo Teatro El Individuo (Argentina); Show com Santo de Casa e Ajuntamento Pocar. Às 20h. Beira do Cais. Av. Cricaré, Centro, Conceição da Barra. Entrada gratuita.

BALADA

Fluente

Verdade vs Consequência. Às 21h. Entrada: R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3347-1512.

FESTA

39ª Festa do Colono

Shows com Samuel Ramos e Banda, Bruna Viola, Felipe Fantin e Sambanejo. Às 16h30. Pátio de Festas. Rua Hermann Roelke, 235, Centro, Santa Maria de Jetibá. Entrada gratuita.

46° Festa Da Banana e do Leite Alfredo Chaves

Shows com Tradição Sertaneja, Amado Batista, Musical Prateados e Banda Mc6. Às 16h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita. Informações: (27) 3269-2735.

Arraiá do Boulevard

20h. Luiz Massa Voz e Violão. Shopping Boulevard. Av. Nossa Sra. da Penha, 356, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3325-2243.

Tardezinha do Let’s 360°





Com Glauco, Samba Júnior, Breno & Bernardo e Sheep Dj. Às 17h. Let's Steak e Beer. Avenida Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$20.

Encontro LGBT





Encontro LGBT beneficente. Às 15h. Vale Encantado, Vila Velha. Entrada: 1 Kg de alimento.

Baile Do Jr com Mc Poze





Com DJ Jr, MC Poze e participações especiais. Às 15h. Celeiro Shows. Rua Padre Gabriel, Cariacica. Entrada: 100 primeiro homens e mulheres (gratuita); Após, R$ 10 (mulheres); R$ 20 (homens).

MÚSICA AO VIVO

Anfrisio Lima





Às 12h30. Coco Bambu. Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert gratuito. Informações: (27) 3141 9100.

