Teatro e Festa neste Domingo (04/08)

Publicado em 29 de julho de 2019 às 20:57 - Atualizado há 6 anos

Teatro

Sitio do Pica Pau Amarelo Crédito: Divuklgação

Sítio do Pica Pau Amarelo

A Dourado Produções assina a produção do espetáculo “O Sítio do Pica-Pau Amarelo em O Mistério do Jequitibá Rosa”. Às 17h. Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$30 (inteira); R$ 15 (meia). Informações: (27) 3232-4750.

Auto Eus

Peça que questiona os privilégios e abismos sociais, trazendo histórias densas sobre uma realidade aparentemente distante. Às 18h. Teatro Universitário UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (27) 3335-2375.

Os Últimos Dias de Paupéria

Espetáculo sobre a vida e obra do poeta, jornalista, compositor, roteirista e cineasta piauiense Torquato Neto. Às 19h. Palácio da Cultural Sônia Cabral. Praça João Clímaco, s/n, Vitória. Entrada: R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia). Informações: (27) 3132-8399.

Literatura

Aline Day

Aniversário da escritora Aline Dias para o lançamento da 2ª edição de dois de seus livros, “Vermelho” (2011) e “A única coisa que fere é manhã pós-amor” (2017). Às 15h. Bar Da Zilda. Rua Maria Saraiva, 30, Vitória. Preço do Livro: R$ 20. Informações: (27) 3223-0983.

Festa

Cala Boca e Me Beija

Às 15h. Celeiro Shows. Rua Padre Gabriel, Cariacica. Entrada: Gratuita (mulheres; R$ 10 (homens).

Festa do Morango de Pedra Azul

Com apresentação do Grupo de Danças Folkloristico Pietra Azzurra; Show de Luciano Daré. Às 7h. Rua Antonio Cebin, s/n, Pedra Azul, Domingos Martins. Entrada: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Informações: (27) 3248-1724.

