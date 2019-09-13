Home
Teatro, dança e shows com Gabriela Brown neste sábado (21/09)

Publicado em 13 de setembro de 2019 às 20:22

 - Atualizado há 6 anos

CONCERTO

Uma Noite em Buenos Aires - Tango Sinfónico

Tributo Sinfônico aos mestres Piazolla, Mariano Mores e Gardel. Às 20h. Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 90 (cadeira prata/ meia) a R$ 260 (mesa ouro/ 4 pessoas). Informações: (27) 99242-6062. Assinantes de A GAZETA têm 10% de desconto na compra das mesas e 50% na compra das cadeiras ouro.

A Era Clássica

Série Música Clássica. Às 17h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

FESTIVAL

Aniversário de 128 anos de Guarapari

Com Rogerinho do Cavaco e Maria Cecília & Rodolfo. Às 20h. Avenida Copacabana, Praia do Morro, Guarapari. Entrada gratuita.

2ª Festa da Cana e do Mel

Com Serginho Black, Richard Viana, Cristian Greik e Felipe Araújo. Às 18h30. Área de Eventos. Viana Sede, Viana. Entrada gratuita. Informações: (27) 2124-6706.

2º Encontro de Antigos de Domingos Martins

Com DJ Gums, danças e músicas folclóricas, e as bandas Merak, Egocentrize e Rock In Rollo. Às 10h. Praça Dr. Arthur Gerhardt, Centro, Domingos Martins. Entrada gratuita.

475 anos de São Mateus
Com Sama Groove, Capoeira Beribazu, Capura Raça, Eternizando Samba, Lambasaia, Munhoz & Mariano e Law Lima. Às 14h. Parque de Exposições. São Mateus. Entrada gratuita.

BALADA

Spellunca Music House

Especial Los Hemanos, com A Ventura; abertura com Demartini Acústico. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 15.

Correria Music Bar

Flash Back 70s 80s, com a banda Fulltime. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 98116-3325.

Embrazado

Festa Fica Comigo, com o bloco Fica Comigo. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira).

Fluente

Eu Amo JP. Às 15h. Entrada: gratuito (até às 18h); R$ 10 (até 20h); R$ 30 (após 20h). Verdade vs Consequência. Às 21h. Entrada: R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Bolt

Jungle. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Substance. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Rooftop da Praia

Com Banda 021, DJ Cima e JV Sax. Às 18h. Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 20 (após 20h/ lista); R$ 30 (após 20h/ sem lista).

Liverpub Vitória

Especial Legião Urbana com a banda Metrópole. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Barrerito Chopperia

Sábado da Brahma com Richard Viana e Breno & Bernardo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 22h); R$ 10 (após 22h). Informações: (27) 99810-4312.

Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Barlavento Beach Bar & Lounge

Com DJ Jess Benevides. Às 21h30. K1, Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 20.

Wood’s Vitória

Com Pedro & Willian, Farra Dois e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Vitrine Music Bar

Balada Vitrine, com Claudio Ponttes, Bianca Védova, Jhess Ferrari e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.

Cervejaria Bradus

“Rock In Bradus”, com Dona Fran. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 3208-4208.

Dona Fran Crédito: Tato Vilanova/ Divulgação

Wanted Pub

“Noite do Chapéu” Felipe Brava e Pedro & Lucas. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Felipe Brava. Crédito: Fillipe Leal - Divulgação

FESTA

Bravo 3 Anos

Com shows de Macucos, Jahfah (RJ), Duets, Auri, Gabriela Brown, Amaro Lima, Big Bat Blues Band, Cainã e a Vizinhança do Espelho, Pura Vida, Zé Moreira Trio e Gabriel Ruy Trio. Às 15h. Estúdio Bravo. Rua Alberto Bella Rosa, 175, Vitória. Entrada: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 99576-6417.

Gabriela Brown Crédito: Almir Vargas

Festa Anos 80 Vol. 2

Com Renato Vervolet. Às 20h30. Outsider. Rua Maria Eleonora Pereira, 550, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15.

Forró de Vila Velha

Com Tiziu do Araripe (SP) e Edson Duarte (AL). Às 22h. Jura's Bar. Rua Charles Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 98886-9755.

Festival e Concurso Regional de Bandas e Fanfarras da Serra

Às 9h. Rua Linha de Força, José de Anchieta, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 99833-2294.

MÚSICA AO VIVO

Henrique Mattiuzzi

Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Tributo a João Nogueira

Com Luiz Paulo, Josué Ramos, Bruno Souza, Rodrigo Nogueira e Denal. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Alex Salles

Às 21h. Bar Abertura Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3315-0018.

Anderson Fraga

Às 21h. Bar Abertura Jardim Camburi. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3019-1476.

Micheli Montalvão e Grupo

Samba. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.

Pura Aparência

Às 21h. Bar Abertura Jardim da Penha. Av. Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3062-0390.

Brasil Pandeiro

Samba. Às 12h. Coronel Picanha. Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3337-4956.

Sinfonia da Mata

Seresta. Às 21h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.

Cecitônio Coelho

Samba. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

Rey e Jorjão

Variado. Às 19h30. Bar do Henrique. Rua Aleixo Netto, 574, Santa Lucia, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3225-3339.

TEATRO

Master Class

Com Christiane Torloni, como Maria Callas. Às 21h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Informações: (27) 3376-0933.

Christiane Torloni Crédito: Marcos Mesquita

Rubem Braga – A Vida Em Voz Alta

Peça com José Augusto Loureiro. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27)3376-0933.

Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta Crédito: Leekyung Kim

DANÇA

Revoada

Ensaio aberto do espetáculo das companhias Grupo Z e a Repertório Artes Cênicas & Cia. Às 17h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

Andora Sem Fronteiras

Espetáculo da Cia. de Dança Andora, parte do projeto “Cena Local”. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

