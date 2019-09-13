Teatro, dança e shows com Gabriela Brown neste sábado (21/09)

Publicado em 13 de setembro de 2019 às 20:22
CONCERTO
Uma Noite em Buenos Aires - Tango Sinfónico
Tributo Sinfônico aos mestres Piazolla, Mariano Mores e Gardel. Às 20h. Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 90 (cadeira prata/ meia) a R$ 260 (mesa ouro/ 4 pessoas). Informações: (27) 99242-6062. Assinantes de A GAZETA têm 10% de desconto na compra das mesas e 50% na compra das cadeiras ouro.
A Era Clássica
Série Música Clássica. Às 17h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
FESTIVAL
Aniversário de 128 anos de Guarapari
Com Rogerinho do Cavaco e Maria Cecília & Rodolfo. Às 20h. Avenida Copacabana, Praia do Morro, Guarapari. Entrada gratuita.
2ª Festa da Cana e do Mel
Com Serginho Black, Richard Viana, Cristian Greik e Felipe Araújo. Às 18h30. Área de Eventos. Viana Sede, Viana. Entrada gratuita. Informações: (27) 2124-6706.
2º Encontro de Antigos de Domingos Martins
Com DJ Gums, danças e músicas folclóricas, e as bandas Merak, Egocentrize e Rock In Rollo. Às 10h. Praça Dr. Arthur Gerhardt, Centro, Domingos Martins. Entrada gratuita.
475 anos de São Mateus
Com Sama Groove, Capoeira Beribazu, Capura Raça, Eternizando Samba, Lambasaia, Munhoz & Mariano e Law Lima. Às 14h. Parque de Exposições. São Mateus. Entrada gratuita.
BALADA
Spellunca Music House
Especial Los Hemanos, com A Ventura; abertura com Demartini Acústico. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 15.
Correria Music Bar
Flash Back 70s 80s, com a banda Fulltime. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 98116-3325.
Embrazado
Festa Fica Comigo, com o bloco Fica Comigo. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira).
Fluente
Eu Amo JP. Às 15h. Entrada: gratuito (até às 18h); R$ 10 (até 20h); R$ 30 (após 20h). Verdade vs Consequência. Às 21h. Entrada: R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Bolt
Jungle. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Substance. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Rooftop da Praia
Com Banda 021, DJ Cima e JV Sax. Às 18h. Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 20 (após 20h/ lista); R$ 30 (após 20h/ sem lista).
Liverpub Vitória
Especial Legião Urbana com a banda Metrópole. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Barrerito Chopperia
Sábado da Brahma com Richard Viana e Breno & Bernardo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 22h); R$ 10 (após 22h). Informações: (27) 99810-4312.
Barlavento Beach Bar & Lounge
Com DJ Jess Benevides. Às 21h30. K1, Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 20.
Wood’s Vitória
Com Pedro & Willian, Farra Dois e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Claudio Ponttes, Bianca Védova, Jhess Ferrari e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.
Cervejaria Bradus
“Rock In Bradus”, com Dona Fran. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 3208-4208.
Wanted Pub
“Noite do Chapéu” Felipe Brava e Pedro & Lucas. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
FESTA
Bravo 3 Anos
Com shows de Macucos, Jahfah (RJ), Duets, Auri, Gabriela Brown, Amaro Lima, Big Bat Blues Band, Cainã e a Vizinhança do Espelho, Pura Vida, Zé Moreira Trio e Gabriel Ruy Trio. Às 15h. Estúdio Bravo. Rua Alberto Bella Rosa, 175, Vitória. Entrada: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 99576-6417.
Festa Anos 80 Vol. 2
Com Renato Vervolet. Às 20h30. Outsider. Rua Maria Eleonora Pereira, 550, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15.
Forró de Vila Velha
Com Tiziu do Araripe (SP) e Edson Duarte (AL). Às 22h. Jura's Bar. Rua Charles Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 98886-9755.
Festival e Concurso Regional de Bandas e Fanfarras da Serra
Às 9h. Rua Linha de Força, José de Anchieta, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 99833-2294.
MÚSICA AO VIVO
Henrique Mattiuzzi
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Tributo a João Nogueira
Com Luiz Paulo, Josué Ramos, Bruno Souza, Rodrigo Nogueira e Denal. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Alex Salles
Às 21h. Bar Abertura Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3315-0018.
Anderson Fraga
Às 21h. Bar Abertura Jardim Camburi. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3019-1476.
Micheli Montalvão e Grupo
Samba. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.
Pura Aparência
Às 21h. Bar Abertura Jardim da Penha. Av. Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3062-0390.
Brasil Pandeiro
Samba. Às 12h. Coronel Picanha. Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3337-4956.
Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.
Cecitônio Coelho
Samba. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.
Rey e Jorjão
Variado. Às 19h30. Bar do Henrique. Rua Aleixo Netto, 574, Santa Lucia, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3225-3339.
TEATRO
Master Class
Com Christiane Torloni, como Maria Callas. Às 21h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Informações: (27) 3376-0933.
Rubem Braga – A Vida Em Voz Alta
Peça com José Augusto Loureiro. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27)3376-0933.
DANÇA
Revoada
Ensaio aberto do espetáculo das companhias Grupo Z e a Repertório Artes Cênicas & Cia. Às 17h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Andora Sem Fronteiras
Espetáculo da Cia. de Dança Andora, parte do projeto “Cena Local”. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
