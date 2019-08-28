Shows com Auri e Moreati, baladas e festivais nesta sexta (30/08)

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 16:56 - Atualizado há 6 anos

SHOW

Tandem

Com o show “Tandem live at Umbria Jazz Winter”. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

FESTIVAL

Festival Lacração

Mostra de Vídeoperformance. Às 14h. Cine Metrópolis, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Performances Diego Nascimento, Maria Léo Arurana (DF), Alvaro Leite e Vitor Vasale. Às 16h30. Museu Capixaba do Negro, Mucane. Av. República, 121, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

1º Vitória Jazz e Blues Festival

Com Zé Moreira, Marcelo Coelho (SP) e The Head Cutters (RS). Às 17h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.

BALADA

Stone Pub

Freaky Friday. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 2 (100 primeiros); R$ 10 (após os 100 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Liverpub Vitória

Com High Voltage e Black Dogs. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Bolt

Baile do Fibonacci. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 1h); R$ 15 (sem lista ou após 1h). Informações: (27) 3311-5216.

Correria Music Bar

Rock & Riu, com Manos Crazy. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 98116-3325.

Barrerito Chopperia

Sexta da Baladinha com Maycon Sarmento e Gustavo Venturini. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.

Fluente

Blecaute. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.

Wanted Pub

“Toca o Berrante Aê” com Amanda e Richard Viana. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Wood’s Vitória

#Woodslar, com Marjourie & Mell, Alan Venturin e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Barlavento Beach Bar & Lounge

Com DJ Bruno Mooneyhan (RN). Às 18h. K1, Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 20.

Casa da Gruta

Forró da Onça, com Trio Capixaba. Às 20h. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Parque Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10.

Vitrine Music Bar

Com KN de Vila Velha, DJ Jordy Luiz, DJ Nikão, DJ Vintena, DJ Wander Motta, Nesse Clima e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.

Embrazado

Sextinha do Embrazado, com PagoLife e os DJs Jeff Ueda, Luuh e Paulinho. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.

FESTA

Sexta Autoral

Com Moreati e Auri. Às 19h30. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.

Auri Crédito: Micaelly Rupf

Prisma Showcase

Com Mau Maioli (RS), Thito Fabres, Brenda Vieira e Doug. Às 23h. Toro Club. Rua Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 0h); R$ 20 (lista após 0h); R$ 30 (sem lista).

Território Livre e Democrático

Com The Windows e Brezinski Point. Às 21h. Bar do Mãozinha. Av. Fernando Ferrari, 560, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.

Forró de Vila Velha

Com Gustavo Pingo e Trio. Às 22h. Jura's Bar. Rua Charles Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h30); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98886-9755.

Pindorama

Com grupos de dança, MCs e os DJs Erick Jack, Casado, Renato Vervloet, Koisa Koletiva DJs e Gustavo Txai. Às 17h. Ponte da Passagem. Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público.

Sexta das Amigas

Com Rodrigo Balla. Às 20h. Spettus. Rua João Germano de Melo, Jacaraípe, Serra. Entrada: gratuito (até 21h); R$ 15 (após 21h).

HUMOR

Spírito Comedy

Riso Fá-Sill, com Fábio Nunes e Sill Esteves. Às 19h. Spírito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 25. Informações: (27) 3019-0860.

MÚSICA AO VIVO

Santa Teresa Jazz & Bossa

Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Samba de Quintal

Samba. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

Ana Carla e Fraga

MPB e Bossa Nova. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

Di Morais

MPB e samba rock. Às 18h30. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta