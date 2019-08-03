Show, música ao vivo e festa neste sábado (10)

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 00:19 - Atualizado há 6 anos

SHOW

O cantor Mano Walter Crédito: Reprodução/Instagram @mano_walter

Mano Walter

Festa do Vinho e da Uva. Às 22h. Parque de Exposições de Santa Teresa. Bairro Dois Pinheiros, s/nº, Santa Teresa. Entrada gratuita.

Alexandre Pires Crédito: Léo Lima

Baile do Nêgo Véio

Com Alexandre Pires, Molejo, Alan Venturin e André Lellis. Às 16h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: de R$ 50 (área vip/ 1º lote/ meia) a R$ 180 (camarote/ 2º Lote/ inteira). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto. Informações: (27) 3224-3726.

Péricles Crédito: Divulgação/Eric Oelke

Péricles

Com Péricles, Samba Junior, Leq Samba e DJ Fabricio V. Às 17h. Pagode da Fazendinha. Rodovia Serafim Derenze, 2925, Grande Vitória, Vitória. Entrada: R$ 70 (4º lote/ meia); R$ 140 (4º lote/ inteira). Informações: (27) 99930-0312.

Gean Pierre Trio

Às 19h. Cine Teatro Ribalta. Rua Carlos Lindenberg, 94, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 99916-8000.

CONCERTO

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira

Clássico pela Oses

Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo especial Romeu e Julieta, sob regência de Leonardo David. Às 15h e às 17h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

ESPECIAL

Sem Cerimônia

Com Fernanda Gentil. Às 19h e às 21h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (plateia/ inteira). Informações: (27) 3376-0933.

FESTIVAL

Vitória Wine Experience

Com Raphaella Costa e Groovix. Às 19h. Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

World Food

Com Like a Boss e Sheep & Parafina. Às 19h45. Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-1000.

Boteco Degusta

Samba Soul, Samba Trio e The Singles. Às 17h. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.

BALADA

Fluente

Yukê - Flash Pose. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 3347-1512.

Correria Music Bar

46º Cover Fest. Às 19h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100/ até 21h); R$ 20 (após 21h). Informações: (27) 98116-3325.

Bolt

2K. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 1h); R$ 20 (sem lista/ após 1h). Informações: (27) 3311-5216.

Barrerito Chopperia

Sábado do Forrozinho, com Richard Viana. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.

Stone Pub

90's Feelings. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros nascidos até 1999); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Wood’s Vitória

João Fellipe & Rafael, Rony & Ricy e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Berlin Room

Fun House, com FractaLL, Brunelli, Monia Lombardi, Feww. Às 22h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.

Liverpub Vitória

Festa Anos 80 com a banda Replay. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Wanted Pub

“Noite do Chapéu” com Bianca Védova e Ivan & Matheus. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Embrazado

Pagode do DUA, com Higino & Gabriel, DJ V Track e Funk Retrô com Jefinho Faraó. Às 19h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.

Cervejaria Bradus

Sábado in Rock, com Bon Vivant Duo. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4208.

Vitrine Music Bar

Balada Vitrine, Claudio Ponttes, Raul Mesquita, Italo Cosvosk e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (até 0h); R$ 25 (após 0h). Informações: (27) 99950-1515.

Spellunca Music House

Tributo Pink Floyd, com Pink Flaming; abertura com Fábio Barbirato. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 15.

FESTA

Regional da Nair é conhecida por rodas de samba animadas pela Capital Crédito: Paulo Lana/Reprodução Facebook

Regional na Rua 7

Às 14h. Rua Sete de Setembro, Centro, Vitória. Aberto ao público.

Festa das Ciatas

Com Movimento Samba Novo, Monique Rocha e Lucianinho do Cavaco e convidados. Às 15h. Praça Costa Pereira. Centro, Vitória. Aberto ao público.

Love Sessions

Com Kvsh (MG), Groove Delight (SP) e FractaLL (SP). Às 15h. Nook Beach Club. Rua Inhoá, Jaburuna, Vila Velha. Entrada: R$ 100 (meia); R$ 200 (inteira).

IPA Lovers Day

Às 13h. Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 140 (1º lote); R$ 190 (2º lote). Informações: (27) 3207-2638.

Roro Fest

Com Staffordshire Hardcore, Letargo, Envolto, NoCover e Guitarria. Às 18h. Área 22. Rod. Carlos Lindenberg, 5126, Planalto, Vila Velha. Entrada: R$ 20.

Forró do 106

Com Edson Duarte (CE) e Trio Mafuá. Às 23h. Clube 106. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h30); R$ 25 (após 23h30). Informações: (27) 3227-9119.

Baile do Taigo Rezende

Com DJ Gabriel do Borel. Às 17h. Clube Acqua Center Cachoeiro. Rodovia Mauro Miranda Madureira, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 20 (promocional). Informações: (28) 3522-5989.

Ilha da Fantasia

Sarau e Baile Dançante ao som de Raul Seixas. Às 18h. Casa da Stael. Rua Sete de Setembro, 263, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99787-3269.

MÚSICA AO VIVO

HeptaSopro

Chorinho e samba de raiz. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

Samba Amigo

Samba de raiz e bossa nova. Às 14h. Quiosque Marlim Azul. Av. José de Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória. Entrada gratuita.

Ângelo Brito

Reggae e pop. Às 19h. Shopping Moxuara. Av. Mario Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita.

Amélia Barreto

Jazz. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Waleska Santos e Trio

MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

Banda Flashback

Flashback dançante. Às 22h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 3019-0860.

LITERATURA

Feira de Livros

Feira de Livros em prol da Revistaria Animal. Às 14h. Shopping Praia da Costa. Shopping Praia da Costa. Avenida Doutor Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3320-6000.

TEATRO

Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta Crédito: Leekyung Kim

Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta

Espetáculo da WB Produções. Às 21h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

Burundanga – A Revolução do Baixo Ventre

Espetáculo do Grupo Paiol. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.

A Morte, É Uma Piada 2

Às 19h. Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé. Rua Arlíndo Dias, 201, Morada de Camburi, Vitória. Entrada: de R$ 25 (solidário) a R$ 60 (inteira).

Cinzas de um Carnaval

Espetáculo do Grupo Z de Teatro e da Repertório Artes Cênicas e Cia. Às 17h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).

Jornada

Espetáculo do Grupo Candeeiro. Às 19h. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, 1089, São Diogo I, Serra. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 3065-2820.

