Show, festas e baladas neste sábado (14)

Publicado em 9 de setembro de 2019 às 20:04

 - Atualizado há 6 anos

SHOW

Dia ainda conta com apresentação no Theatro Carlos Gomes e humor em Vila Velha

Information Society

Às 20h. Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 70 (pista/ 2º lote/ meia) a R$ 1000 (mesa ouro/ 4 pessoas). Informações: (27) 99242-6062.

FESTIVAL

Unimoto

Com Mustange, Full Time, Calibre de Rosas e Easy Rider. Às 18h. Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.

Feira da Bondade 2019

Shows de Banda All Night, Mateus Montana, Ligação Direta & Renato Casanova e Léo Chaves. Às 18h. Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. Av. Francisco Mardegan, 203, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.

19ª Festa Agropecuária de Iconha

Show com Musical Prateados. Às 22h30. Parque de Exposições. Av. Dois, Jardim Jandira, Iconha. Entrada gratuita.

BALADA

Blackbox Studio Pub

Reggae Session, com Jahfreeca, Ganjah e Cepê. Às 19h. Av. Leitão da Silva, 1379, Gurigica, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 99636-7858.

Correria Music Bar

4º Festival Bandas Autorais, com Malvina (RJ), Solsticio (RJ), Riders Machines (RJ), Estado Civil, Calibre 12 e seus Comparsas, Herbert Richardz, Manifesto do Caos, Bio Caos, The Clube e Os Últimos Mustangues. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 98116-3325.

Wood’s Vitória

Com Higino & Gabriel, Rony & Ricy e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Fluente

Baixaria. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 3311-5216.

Bolt

404. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 1h); R$ 20 (sem nome ou após 1h). Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Fiesta Latina - Caliente. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Pinguim Music Bar

Baile Dance do Pinguim, com Blacksete, Rubens Netto e DJ Skilo. Às 18h. Av. Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Couvert: gratuito (até 19h); R$ 18 (após 19h). Informações: (27) 99914-1321.

Wanted Pub

“Noite do Chapéu” com Mikaely Lahass e Ivan & Matheus. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Barrerito Chopperia

Sábado da Brahma com Richard Viana e Rabannada DJ. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.

Vitrine Music Bar

2 Anos de Vitrine, com Evandro & Raniery, Freelance, Dione & Thiago, Pedro & Lucas, DJ Klebinho e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.

Rooftop da Praia

Com Victor Kill, Cima e Manoel. Às 17h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 22 (lista/ cartão); R$ 33 (sem lista).

Liverpub Vitória

Back to the Movies, com a banda Back To The Past. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Santino's Pub

Com Lu Nogueira. Às 19h. Rua Castelo Branco, 650, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99578-5734.

A Oca

Inauguração, com lançamento de livro, exposição de pinturas e fotografias e música ao vivo com Capixabones. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Entrada: R$15.

Embrazado

Spectaculum, com Dubdogz, Wooh2Tech, Monia Lombardi e Victor Kill. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 870, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50.

Spellunca Music House

Aniversário do Spellunca, com The Waiters. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: um quilo de alimento não perecível.

FESTA

Discotopia

Com os DJs Léo Giori, Carol Vargas, Luis F e Lagoeiro (MG). Às 16h. Mar e Terra. Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Santo Antônio, Vitória. Entrada: R$ 25 (antecipado).

Baile do Chá da Alice

Show com Tati Quebra Barraco. Às 23h. Luxxus Espaço de Eventos. Rua Joaquim Lirio, 841, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (1º lote).

Lançamento Brasil Roots

Com Trio Maracá e Mafuá. Às 23h. Clube 106. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 20 (até 0h); R$ 25 (após 0h). Informações: (27) 3227-9119.

Samba no Paraíso

Com Ciganerey e Rogerinho do Cavaco. Às 20h. Bar e Restaurante Pier 27. Rua Doutor Silva Melo, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 30 (individual); R$ 40 (mesa para 4). Informações: (27) 98806-6824.

MÚSICA AO VIVO

Luciano Santos

Às 21h. Bar Abertura Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3315-0018.

Douglas Lopes

Rock. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Beco 48

MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

Kleber Santos

Às 21h. Bar Abertura Jardim da Penha. Av. Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3315-0018.

A Bossa do Joãozinho

Com Marcos Monteiro e Mhelllão Sílvio. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Sinfonia da Mata

Seresta. Às 21h. Área de Lazer do Clube Arci. Rua Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.

Brasil Pandeiro

Samba. Às 12h30. Coronel Picanha. Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3337-4956.

Samba Amigo

Samba, bossa nova. Às 14h. Quiosque Marlim Azul. Av José de Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória. Entrada gratuita.

Bruno Manga

Às 21h. Bar Abertura Jardim Camburi. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3019-1476.

Marcus Rauta

Projeto Axé de Mesa. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.

TEATRO

Rubem Braga – A Vida Em Voz Alta

Peça com com José Augusto Loureiro. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27)3376-0933.

Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta Crédito: Leekyung Kim

Hamlet Cancelado

Com Vinícius Piedade. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

O ator Vinícius Piedade na peça "Hamlet Cancelado", monólogo que se inspira no clássico de Shakespeare para abordar dificuldade de artistas no Brasil e críticas políticas Crédito: Tati Wexler

A Geladeira Mágica

Às 15h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3376-0933. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto na compra de ingressos.

Cena do espetáculo "A Geladeira Mágica" Crédito: Quebra Cabeça Cia de Teatro/Divulgação

DANÇA

Abajur Cor de Carne - Cartografia pela Dança

Espetáculo do Coletivo Emaranhado. Às 19h. Teatro Municipal Fernando Torres. Av. Governador Francisco Lacerda Aguiar, Guaçuí. Entrada gratuita.

