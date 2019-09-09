Show, festas e baladas neste sábado (14)

Publicado em 9 de setembro de 2019 às 20:04
- Atualizado há 6 anos
SHOW
Information Society
Às 20h. Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 70 (pista/ 2º lote/ meia) a R$ 1000 (mesa ouro/ 4 pessoas). Informações: (27) 99242-6062.
FESTIVAL
Unimoto
Com Mustange, Full Time, Calibre de Rosas e Easy Rider. Às 18h. Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.
Feira da Bondade 2019
Shows de Banda All Night, Mateus Montana, Ligação Direta & Renato Casanova e Léo Chaves. Às 18h. Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. Av. Francisco Mardegan, 203, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
19ª Festa Agropecuária de Iconha
Show com Musical Prateados. Às 22h30. Parque de Exposições. Av. Dois, Jardim Jandira, Iconha. Entrada gratuita.
BALADA
Blackbox Studio Pub
Reggae Session, com Jahfreeca, Ganjah e Cepê. Às 19h. Av. Leitão da Silva, 1379, Gurigica, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 99636-7858.
Correria Music Bar
4º Festival Bandas Autorais, com Malvina (RJ), Solsticio (RJ), Riders Machines (RJ), Estado Civil, Calibre 12 e seus Comparsas, Herbert Richardz, Manifesto do Caos, Bio Caos, The Clube e Os Últimos Mustangues. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 98116-3325.
Wood’s Vitória
Com Higino & Gabriel, Rony & Ricy e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Fluente
Baixaria. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 3311-5216.
Bolt
404. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 1h); R$ 20 (sem nome ou após 1h). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Fiesta Latina - Caliente. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Pinguim Music Bar
Baile Dance do Pinguim, com Blacksete, Rubens Netto e DJ Skilo. Às 18h. Av. Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Couvert: gratuito (até 19h); R$ 18 (após 19h). Informações: (27) 99914-1321.
Wanted Pub
“Noite do Chapéu” com Mikaely Lahass e Ivan & Matheus. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Barrerito Chopperia
Sábado da Brahma com Richard Viana e Rabannada DJ. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.
Vitrine Music Bar
2 Anos de Vitrine, com Evandro & Raniery, Freelance, Dione & Thiago, Pedro & Lucas, DJ Klebinho e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.
Rooftop da Praia
Com Victor Kill, Cima e Manoel. Às 17h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 22 (lista/ cartão); R$ 33 (sem lista).
Liverpub Vitória
Back to the Movies, com a banda Back To The Past. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Santino's Pub
Com Lu Nogueira. Às 19h. Rua Castelo Branco, 650, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99578-5734.
A Oca
Inauguração, com lançamento de livro, exposição de pinturas e fotografias e música ao vivo com Capixabones. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Entrada: R$15.
Embrazado
Spectaculum, com Dubdogz, Wooh2Tech, Monia Lombardi e Victor Kill. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 870, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50.
Spellunca Music House
Aniversário do Spellunca, com The Waiters. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: um quilo de alimento não perecível.
FESTA
Discotopia
Com os DJs Léo Giori, Carol Vargas, Luis F e Lagoeiro (MG). Às 16h. Mar e Terra. Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Santo Antônio, Vitória. Entrada: R$ 25 (antecipado).
Baile do Chá da Alice
Show com Tati Quebra Barraco. Às 23h. Luxxus Espaço de Eventos. Rua Joaquim Lirio, 841, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (1º lote).
Lançamento Brasil Roots
Com Trio Maracá e Mafuá. Às 23h. Clube 106. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 20 (até 0h); R$ 25 (após 0h). Informações: (27) 3227-9119.
Samba no Paraíso
Com Ciganerey e Rogerinho do Cavaco. Às 20h. Bar e Restaurante Pier 27. Rua Doutor Silva Melo, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 30 (individual); R$ 40 (mesa para 4). Informações: (27) 98806-6824.
MÚSICA AO VIVO
Luciano Santos
Às 21h. Bar Abertura Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3315-0018.
Douglas Lopes
Rock. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Beco 48
MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.
Kleber Santos
Às 21h. Bar Abertura Jardim da Penha. Av. Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3315-0018.
A Bossa do Joãozinho
Com Marcos Monteiro e Mhelllão Sílvio. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Área de Lazer do Clube Arci. Rua Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.
Brasil Pandeiro
Samba. Às 12h30. Coronel Picanha. Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3337-4956.
Samba Amigo
Samba, bossa nova. Às 14h. Quiosque Marlim Azul. Av José de Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória. Entrada gratuita.
Bruno Manga
Às 21h. Bar Abertura Jardim Camburi. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3019-1476.
Marcus Rauta
Projeto Axé de Mesa. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.
TEATRO
Rubem Braga – A Vida Em Voz Alta
Peça com com José Augusto Loureiro. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27)3376-0933.
Hamlet Cancelado
Com Vinícius Piedade. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
A Geladeira Mágica
Às 15h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3376-0933. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto na compra de ingressos.
DANÇA
Abajur Cor de Carne - Cartografia pela Dança
Espetáculo do Coletivo Emaranhado. Às 19h. Teatro Municipal Fernando Torres. Av. Governador Francisco Lacerda Aguiar, Guaçuí. Entrada gratuita.
