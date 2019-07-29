Show e teatro neste sábado (03/08)

Show e teatro neste sábado (03/08)

Publicado em 29 de julho de 2019 às 20:47 - Atualizado há 6 anos

Show

Milton Nascimento Crédito: João Couto

Milton Nascimento

Turnê Clube da Esquina. Às 21h. Espaço Patrick Ribeiro, no Novo Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerquer, s/n. Bairro Aeroporto, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 45 (Pista/ Meia); R$90 (Pista/ Inteira); R$ 140 (Cadeiras Ouro/ Inteira); R$ 70 (Cadeiras Ouro/ Meia); R$ 115 (Cadeira Presta/ Inteira) e R$ 57,50 (Cadeira Preta/ Meia); R$ 800 (Mesas para 4 pessoas/ Setor Bronze); R$ 920 (Mesas para 4 pessoas/ Setor Prata); R$ 1040 (Mesas para 4 pessoas/ Setor Ouro). Informações: (27) 99707-0714.

Abrindo o baú com Silva Crédito: Ricardo Medeiros

Bloco do Silva

Com Silva, Daniela Mercury, grupo Timbalada e Samba Junior. Às 17h. Área Verde do Álvares Cabral. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingresso: R$ 69 (2° Lote/ Pista/ Meia); R$ 91 (2º lote/ Área Vip/ Meia). Informações: (27) 3224-3726.

Festa

Baile da Colômbia

Com DJ Juninho Azevedo, DJ GCL do Martins, DJ Taigo Rezende, DJ Allan Monteiro. Green House Eventos. Rodovia do Sol, Piúma. Entrada: R$ 20 (Pista/ meia); R$ 40 (Pista/ inteira).

Festa do Morango de Pedra Azul

Com Apresentação do Grupo de Danças Folkloristico Pietra Azzurra; Show com Grupo de Concertina de Melgaço de Domingos Martins; Apresentação do Grupo de Danças Blutenblatler de Parajú; Show com Banda Big Band de Domingos Martins; Apresentação grupo de Folia de Reis; Show com Banda Ôceis. Às 12h. Rua Antonio Cebin, s/n, Pedra Azul, Domingos Martins. Entrada: R$ 15 (das 10h as 17h/ inteira); R$ 7 (das 10h as 17h/ meia); R$ 60 (das 20h as 2h/ inteira) e R$ 30 (das 20h as 2h/ meia). Informações: (27) 3248-1724.

EKFest - Shine

Homenagem ao grupo Pentagon. Às 10h. Shopping Norte Sul. Av. José Maria Vivacqua Santos, 400, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3317-4040.

Arraiá ForróZando

Aniversário de 5 anos do Arraiá ForróZando. Às 16h. Projeto Forrozando. Praça Darci José de Sá Filho, 58, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita

Especial

Oficina de Escrita Criativa

A Oficina de Escrita Criativa - Narrativas, cadernos e diários. Às 14h. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, nº 1201, São Diogo, Serra. Entrada: R$ 100 (inteira); R$ 60 (estudante). Informações: (27) 3051-0835.

Teatro

Auto Eus

Peça que questiona os privilégios e abismos sociais, trazendo histórias densas sobre uma realidade aparentemente distante. Às 20h. Teatro Universitário UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (27) 3335-2375.

Os Últimos Dias de Paupéria

Espetáculo sobre a vida e obra do poeta, jornalista, compositor, roteirista e cineasta piauiense Torquato Neto. Às 20h. Palácio da Cultural Sônia Cabral. Praça João Clímaco, s/n, Vitória. Entrada: R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia). Informações: (27) 3132-8399.

Dança

I Mostra Flutuante de Dança





Mostra com o objetivo arrecadar funcos para melhorias e manutenção do Centro Flutuante. Às 18h. Centro Flutuante. Rua Coutinho Mascarenhas 55, Vitória. Ingresso: R$ 10. Informações: (27) 99879-1210.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta