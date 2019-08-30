Show e balada nesta sexta (06/09)

SHOW

Carlos Oliveira

Com o show “Ser Feliz”. Às 19h30. Centro Cultural Frei Civitella. Av. Expedito Garcia, 220, Campo Grande, Cariacica. Ingressos: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 99995-3980.

Paulo Ricardo e Blitz

Às 22h. Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES 010, km 4, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 170. Informações: (27) 3338-3009.

FESTIVAL

XV Fitac - Festa das Culturas

Com The Fevers e Danny Machado. Às 22h. Praça Principal. Rua Vicente Peixoto de Mello, 8, Centro, Itaguaçu. Entrada gratuita. Informações: (27) 99992-0784.

Festa de Ibiraçu

Com Trio Kualysom, Henrique & Rhian e Léo Mai. Às 21h. Centro de Eventos César Rosalém. Ibiraçu. Entrada gratuita.

Salão e Congresso Brasileiro de Cachaça

Com Jenifer Voz e Violão, Irmãos Brambilla e Escola de Samba Andaraí. Às 17h. Centro de Convenções de Vitória. Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 50 (dia).

41ª Expoagro

Com Beijo Com Mel, Gabriel & Edvando, Fabrício Do Forró, Nana Nunes, Flesh Martins e Bell Marques. Às 14h. Parque de Exposições Dr. Ayrton de Moreno. ES-490, 877, Rosa Meirelles, Itapemirim. Entrada gratuita.

Degusta Beer – Vitória 468 anos

Com Goddamn e Duet’s. Às 19h. Praça do Papa. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Aberto ao público.

BALADA

Bolt

Pop B. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 1h); R$ 15 (após 1h). Informações: (27) 3311-5216.

Fluente

Manda Nudes - Sex Day. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Inferninho 69. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Wanted Pub

“Toca o Berrante Aê” com Ivan e Matheus e Felipe Cena. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Wood’s Vitória

After Oficial do Salão da Cachaça, com Breno & Bernardo, Juliano Couto e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Liverpub Vitória

Com BR 07. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Embrazado

Sextinha do Embrazado, com Pedala Samba, Drun N Play e os DJs Bero e Fabricio V. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.

Barlavento Beach Bar & Lounge

Com DJ Josh Simon. Às 18h. K1, Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 20.

Cervejaria Bradus

"Sexta Brasil", com Bon Vivant Duo. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4208.

Vitrine Music Bar

SEXXXTA!, com Samba Júnior, DJ Gabriel Pratti e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.

MÚSICA AO VIVO

Joãozera

Com Andrea Ramos, Edu Szajnbrum e Jorge Tarzan. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Jalan Trio

Inauguração da Jalan Jalan. Às 19h. Jalan Jalan. Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita.

Grupo Quinteto Preto + 1

Samba. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

Lilian Lomeu

Sertanejo. Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.

Di Morais

MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

Marcus Macedo

Variado. Às 20h30. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

FESTA

Casa Aberta #5

Às 18h. GUAVA. Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.

Bailinho do Spettus

Com Flavinha Mendonça, Jefinho Faraó, Glauco e DJ Charles Andrade. Às 18h. Spettus Club. Rua João Germano de Mello, 1444, São Francisco, Serra. Ingressos: R$ 30 (3º lote). Informações: (27) 99529-5821.

Cheer Out

Com Bero, Esquilo, Cariello, Junin, Álice. Às 22h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (2º lote).

LITERATURA

Cor Ação Podre Dão

Lançamento do livro de Marcéu Rosário. Às 19h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.

