Show com Murilo Abreu e baladas nesta quinta (25/04)

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 14:27

SHOW
Murilo Abreu lança EP "Lera" Crédito: Monica Júdice/Divulgação
Murilo Abreu
Lançamento do EP “LERA”. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Pelados
Parte do projeto “Test Drive Bravo”. Às 19h. Bravo Estúdio. Rua Alberto Bella Rosa, 175, Pontal de Camburi, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99576-6417.
Elas cantam o Rei
Às 18h. Praça Jerônimo Monteiro. Rua 25 de Março, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Aberto ao público.
BALADA
Fluente
To Sofrendo mas to sarrando. Às 21h. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.
Toro Club
Toro House, com Wave Crew, Thito Fabres e Gamatech. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória. Entrada: gratuita (até 2h); R$ 30 (após 2h).
João Fellipe e Rafael Crédito: Amós Rodrigues
Wanted Pub
“TBT – The Best Thursday” com Rayanne Meira, João Fellipe e Rafael e DJ Jess Benevides. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Barrerito Chopperia
Botecão do Barrerito com Alan Venturin. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Liverpub Vitória
Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.
Correria Music Bar
Forró do Correria com Trio Maribondo (RJ). Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.
MÚSICA AO VIVO
Rabujah Crédito: Ademir Ribeiro
Juliano Rabujah
Samba, MPB e autorais. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10 Informações: (27) 3222-3074.
Artur Nogueira
Forró pé-de-serra. Às 20h. Taberna Gastromusicbar. Rua Carlos Gomes, 433, Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99654-5946.
Grupo 3 Elementos
Choro. Às 19h. Spetacollo e Panela Capixaba, Hortomercado. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Praia do Suá, Vitória. Couvert: R$ 7.

