Home
>
Divirta-se: Agenda Cultural
>
Safadão em Vitória neste sábado (17/08)

Safadão em Vitória neste sábado (17/08)

Publicado em 9 de agosto de 2019 às 21:53

 - Atualizado há 6 anos

SHOW

Recomendado para você

Dia ainda conta com apresentação no Theatro Carlos Gomes e humor em Vila Velha

Jorge Mautner, flash mob e muito pagode nesta quinta (11) no ES

E não para por aí! Programação conta ainda com Patati e Patatá, Parque Aberto, pagodes, peças de teatro infantil e especiais de Natal

Domingo (7) tem Dilsinho, Saulo, Pele Morena e Dallas Country no ES

Fim de semana chegou! Dia ainda conta com cantatas de Natal, Viradinha da Thelema, festival Casa Corais Downtown e baile charme

Para todos! Patati e Patatá, Parque Aberto e Negão Original neste sábado (6)

Dennise Pontes

Show “Bem Brasileira”, parte do projeto “Cena Musical”. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

O cantor Wesley Safadão Crédito: Reprodução/Instagram @wesleysafadao

WS Sunset

Com Wesley Safadão, Banda Eva, Cat Dealers. Às 17h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Mal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 130 (meia solidário); R$ 260 (inteira). Assinantes de A GAZETA têm 55% de desconto no valor da inteira.

Falamansa

Turnê de 20 anos, abertura com Macucos. Às 22h. Lá Rustic Music Hall. Rua Darcy Natalino Formigone, 78, Guriri, São Mateus. Entrada: R$ 57,50.

FESTIVAL

Boteco Degusta

Com Samba Soul, Alisson do Banjo e Dona Fran. Às 17h. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.

4º Festival InterAção

Apresentações culturais, circenses e shows com Banda do 38 BI e Cláudio Bocca. Às 16h. Parque Estadual da Prainha. Centro, Vila Velha. Aberto ao público.

BALADA

Stone Pub

Aniversário 6 Anos. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 2 (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Barrerito Chopperia

Sábado da Becks com Richard Viana e PH Dias. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.

Wanted Pub

“Noite do Chapéu” com Amanda e Pedro & Lucas. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Embrazado

Pagode do DUA, com Du Avesso, Funk Retrô e DJ Luuh. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.

Liverpub Vitória

Metrópole, especial Rock in Rio. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Wood’s Vitória

Com Higino & Gabriel, Renan Di Castro e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Vitrine Music Bar

Balada Vitrine, com Evandro & Raniery, Raul Mesquita e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.

Cervejaria Bradus

Sábado Blues, com ST Blues Band. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4208.

Bolt

Flash. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 1h); R$ 20 (sem lista/ após 1h). Informações: (27) 3311-5216.

Fluente

Fantasia a Festa + Fun4Fluor. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 3311-5216.

Correria Music Bar

Bloco do Eu Sozinho. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (1º lote). Informações: (27) 98116-3325.

FESTA

André Prando Crédito: Bernardo Firme/Divulgação

IV Sarau Ruínas

Com Cabaré Flutuante, Coletivo Ra-88 e Convidados, Raíssa Castro, Trupe Maratimba, Melanina MCs, André Prando, Manga Rosa Experience e Luan Rodrigues. Às 16h. Ruinas Igreja Nossa Da Conceição. Rua da Matriz, Centro, Guarapari. Aberto ao público.

IV Brothers Metal Fest

Com as bandas Stilldeath, Stinkups, Hellish, Skydiving From Hell, Ashtray, The Devils e Edax. Às 18h. BlackBox Studio Pub. Av. Leitão da Silva, 1379, Santa Lúcia, Vitória. Ingressos: R$ 10.

Festival Serra Maestra

Arte Cultura e Resistência da América Latina. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3051-0835.

Forró de Vila Velha

Com Trio Potiguá (RN). Às 22h. Jura's Bar. Rua Charles Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 98886-9755.

Em VãO

DJs, VJ e performance. Às 17h. Ponte da Passagem. Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público.

Uma noite para Raul

Com Brígida D’la Penha. Às 21h30. Castle Rock. Avenida Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 7. Informações: (27) 99759-9534.

Sábado sem Lei

Com Cadu Caruso e banda Totem. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 18. Informações: (27) 3029-1233.

o.culto

Com os DJs Lucas Cesquim, Brenda Vieira e Thito Fabres. Às 23h. Cabrón Cine Bar. Av. Desembargador Santos Neves, 621, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99299-3971.

MÚSICA AO VIVO

Viva Las Vesgas

Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Sofia Kriger Quinteto

Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Samba Ponto 4

Samba de raiz. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

Sinfonia da Mata

Seresta. Às 21h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.

Brasil Pandeiro

Samba. Às 12h. Coronel Picanha. Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3337-4956.

TEATRO

Tô de Graça No Teatro Crédito: Claudio de Andrade Silva

Tô de Graça

Peça de Rodrigo Sant’Anna. Às 18h e às 20h (Sessão das 20h esgotada). Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (térreo/ inteira). Informações: (27) 3335-2375.

Cinzas de um Carnaval

Espetáculo do Grupo Z de Teatro e da Repertório Artes Cênicas e Cia. Às 17h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).

A Princesa e o Sapo

Espetáculo do Grupo Teatral Artvida. Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

A Casa Viaja No Tempo

Peça do grupo Gota Pó e Poeira. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.

#Palavrascruzadas

Espetáculo da Cia NÓS de Teatro. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais