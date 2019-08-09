Safadão em Vitória neste sábado (17/08)

Publicado em 9 de agosto de 2019 às 21:53
- Atualizado há 6 anos
SHOW
Dennise Pontes
Show “Bem Brasileira”, parte do projeto “Cena Musical”. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
WS Sunset
Com Wesley Safadão, Banda Eva, Cat Dealers. Às 17h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Mal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 130 (meia solidário); R$ 260 (inteira). Assinantes de A GAZETA têm 55% de desconto no valor da inteira.
Falamansa
Turnê de 20 anos, abertura com Macucos. Às 22h. Lá Rustic Music Hall. Rua Darcy Natalino Formigone, 78, Guriri, São Mateus. Entrada: R$ 57,50.
FESTIVAL
Boteco Degusta
Com Samba Soul, Alisson do Banjo e Dona Fran. Às 17h. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.
4º Festival InterAção
Apresentações culturais, circenses e shows com Banda do 38 BI e Cláudio Bocca. Às 16h. Parque Estadual da Prainha. Centro, Vila Velha. Aberto ao público.
BALADA
Stone Pub
Aniversário 6 Anos. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 2 (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Barrerito Chopperia
Sábado da Becks com Richard Viana e PH Dias. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
“Noite do Chapéu” com Amanda e Pedro & Lucas. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Embrazado
Pagode do DUA, com Du Avesso, Funk Retrô e DJ Luuh. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.
Liverpub Vitória
Metrópole, especial Rock in Rio. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Wood’s Vitória
Com Higino & Gabriel, Renan Di Castro e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Evandro & Raniery, Raul Mesquita e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.
Cervejaria Bradus
Sábado Blues, com ST Blues Band. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4208.
Bolt
Flash. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 1h); R$ 20 (sem lista/ após 1h). Informações: (27) 3311-5216.
Fluente
Fantasia a Festa + Fun4Fluor. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 3311-5216.
Correria Music Bar
Bloco do Eu Sozinho. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (1º lote). Informações: (27) 98116-3325.
FESTA
IV Sarau Ruínas
Com Cabaré Flutuante, Coletivo Ra-88 e Convidados, Raíssa Castro, Trupe Maratimba, Melanina MCs, André Prando, Manga Rosa Experience e Luan Rodrigues. Às 16h. Ruinas Igreja Nossa Da Conceição. Rua da Matriz, Centro, Guarapari. Aberto ao público.
IV Brothers Metal Fest
Com as bandas Stilldeath, Stinkups, Hellish, Skydiving From Hell, Ashtray, The Devils e Edax. Às 18h. BlackBox Studio Pub. Av. Leitão da Silva, 1379, Santa Lúcia, Vitória. Ingressos: R$ 10.
Festival Serra Maestra
Arte Cultura e Resistência da América Latina. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3051-0835.
Forró de Vila Velha
Com Trio Potiguá (RN). Às 22h. Jura's Bar. Rua Charles Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 98886-9755.
Em VãO
DJs, VJ e performance. Às 17h. Ponte da Passagem. Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público.
Uma noite para Raul
Com Brígida D’la Penha. Às 21h30. Castle Rock. Avenida Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 7. Informações: (27) 99759-9534.
Sábado sem Lei
Com Cadu Caruso e banda Totem. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 18. Informações: (27) 3029-1233.
o.culto
Com os DJs Lucas Cesquim, Brenda Vieira e Thito Fabres. Às 23h. Cabrón Cine Bar. Av. Desembargador Santos Neves, 621, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99299-3971.
MÚSICA AO VIVO
Viva Las Vesgas
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Sofia Kriger Quinteto
Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Samba Ponto 4
Samba de raiz. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.
Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.
Brasil Pandeiro
Samba. Às 12h. Coronel Picanha. Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3337-4956.
TEATRO
Tô de Graça
Peça de Rodrigo Sant’Anna. Às 18h e às 20h (Sessão das 20h esgotada). Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (térreo/ inteira). Informações: (27) 3335-2375.
Cinzas de um Carnaval
Espetáculo do Grupo Z de Teatro e da Repertório Artes Cênicas e Cia. Às 17h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
A Princesa e o Sapo
Espetáculo do Grupo Teatral Artvida. Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.
A Casa Viaja No Tempo
Peça do grupo Gota Pó e Poeira. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.
#Palavrascruzadas
Espetáculo da Cia NÓS de Teatro. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
