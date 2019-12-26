Réveillon terá queima de fogos e shows gratuitos de norte a sul do ES

Data: 01/12/2015 - ES - Vitória - Queima de fogos durante a virada de ano na praia de Camburi Crédito: Vitor Jubini

A tradicional queima de fogos em celebração a chegada do ano novo vai ser acompanhada de diversas atrações musicais nos municípios de Norte a Sul do Espírito Santo. Na Praia de Camburi, em Vitória, o Réveillon vai contar com 17 minutos de show pirotécnico com dois pontos de queima de fogos.

Domingos Martins, Guarapari, Fundão, Conceição da Barra, Anchieta e Linhares também divulgaram a programação para o último dia de 2019. No Norte do Estado, os balneários de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação terão música e queima de fogos. Um dos destaques será Comichão. A banda se apresenta às 23h45 em Pontal do Ipiranga.

Comichão Crédito: Marcella Neitzel

Na Capital, André Lellis e Cláudio Bocca serão as atrações da noite da virada. Os shows farão parte da programação do 9º destino mais procurado no Brasil para réveillon, segundo dados da Decolar.com em 2018. Cláudio Bocca assume o palco a partir das 20h30. Bocca é músico, intérprete e compositor há mais de 20 anos.

No repertório, mistura diversos estilos, variando do rock ao pop, do reggae ao MPB, além de hits nacionais e internacionais. Às 23 horas, a energia contagiante de André Lellis vai contagiar o público com o axé raiz. Com 24 anos de carreira musical completados em 2019, Lellis lançou 14 CDs, sendo dois deles Ao Vivo e um DVD gravado em Guarapari.

PROGRAMAÇÃO