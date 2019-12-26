Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vem 2020

Réveillon terá queima de fogos e shows gratuitos de norte a sul do ES

Um dos destaques será a banda Comichão. O grupo se apresenta às 23h45 em Pontal do Ipiranga, em Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 13:48

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 13:48

Data: 01/12/2015 - ES - Vitória - Queima de fogos durante a virada de ano na praia de Camburi  Crédito: Vitor Jubini
A tradicional queima de fogos em celebração a chegada do ano novo vai ser acompanhada de diversas atrações musicais nos municípios de Norte a Sul do Espírito Santo. Na Praia de Camburi, em Vitória, o Réveillon vai contar com 17 minutos de show pirotécnico com dois pontos de queima de fogos.

Veja Também

Preparado para a virada? Veja o guia de festas de réveillon 2020 no ES

Henrique e Diego fazem show gratuito na Festa de São Benedito na Serra

Reinaldinho traz o seu "Buteco" a Vitória para agitar o pós-Natal

Domingos Martins, Guarapari, Fundão, Conceição da Barra, Anchieta e Linhares também divulgaram a programação para o último dia de 2019. No Norte do Estado, os balneários de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação terão música e queima de fogos. Um dos destaques será Comichão. A banda se apresenta às 23h45 em Pontal do Ipiranga.
Comichão Crédito: Marcella Neitzel
Na Capital, André Lellis e Cláudio Bocca serão as atrações da noite da virada. Os shows farão parte da programação do 9º destino mais procurado no Brasil para réveillon, segundo dados da Decolar.com em 2018. Cláudio Bocca assume o palco a partir das 20h30. Bocca é músico, intérprete e compositor há mais de 20 anos.
No repertório, mistura diversos estilos, variando do rock ao pop, do reggae ao MPB, além de hits nacionais e internacionais. Às 23 horas, a energia contagiante de André Lellis vai contagiar o público com o axé raiz. Com 24 anos de carreira musical completados em 2019, Lellis lançou 14 CDs, sendo dois deles Ao Vivo e um DVD gravado em Guarapari.

PROGRAMAÇÃO

  • GUARAPARI 
  • 22h: Higino e Gabriel
  • 0h: Queima de fogos - duração de 13 minutos
  • 0h: Guilherme Lemos
  • Local da queima de fogos: Praia do Morro - Perto do Hotel Porto do Sol, Marlin e Morro da Pescaria

  • Castanheira
  • 0h: Queima de fogos - 8 minutos
  • Local: Siribeira

  • Meaípe 
  • 0h: Queima de fogos - 8 minutos

  • Enseada Azul
  • 0h: Queima de fogos - 8 minutos
  • Local: Peracanga

  • Santa Mônica
  • 0h: Queima de fogos - 8 minutos

  • Setiba
  • 0h: Queima de fogos - 8 minutos

  • VILA VELHA
  • Este ano, haverá fogos de artifícios em cinco localidades. Ao todo, serão 15 minutos de fogos, em média, em cada uma delas. Na Praia da Costa haverá duas balsas, na direção da Avenida Champagnat. Itaparica também contará com uma balsa de fogos em alto mar. Já em Barra da Jucu, Praia dos Recifes e Ponta da Fruta, os shows pirotécnicos serão na areia, em um espaço delimitado para garantir a segurança de cidadãos e turistas.


  • SERRA
  • Jacaraípe
  • 22h: DJ André Romanha
  • 0h: Queima de fogos - 15 minutos

  • Nova Almeida
  • 0h: Queima de fogos - 10 minutos

  • Manguinhos
  • 0h: Queima de fogos - 10 minutos

  • Bicanga 
  • 0h: Queima de fogos - 5 minutos

  • Praia de Carapebus
  • 0h: Queima de fogos - 5 minutos

  • Balneário de Carapebus
  • 0h: Queima de fogos - 5 minutos

  • VITÓRIA
  • 20h30: Claudio Bocca  
  • 23h: André Lellis 
  • 0h: Queima de fogos - 17 minutos de duração
  • Local: Praia de Camburi

  • Orla do bairro Santo Antônio
  • 18h: Trio Lubião
  • 19h30: Banda Via Aérea
  • 21h: Samba Soul
  • 23h: Flávia Mendonça
  • 0h - Queima de fogos - 10 minutos

  • São Pedro - Ilha das Caieiras
  • 20h30: Jeremias Reis
  • 23h: Neno Bahia
  • 0h: Queima de fogos - 10 minutos

  • CONCEIÇÃO DA BARRA - SEDE
  • 18h: Lambaeróbica (Praça da Folia)
  • 20h: Bandinha da Barra ( Ruas do Centro)
  • 22h: DJ Ebert (Praça da Folia)
  • 23h30: Oz Bambaz (Praça da Folia)
  • 0h: Show Pirotécnico (Praça da Folia)
  • 1h30: Planeta Banana (Praça da Folia)

  • Braço do Rio - Praça do Ody
  • 21h30: D'Luar
  • 23h30: Law Lima
  • 0h: Show Pirotécnico
  • 1h30: Claudinho Nascimento

  • Itaúnas - Praça da Igreja
  • 22h: Banda Cerradus
  • 23:30h: Banda Plano Alto
  • 0h: Show Pirotécnico

  • ANCHIETA
  • Praia Central | Sede
  • 21h: Show com Banda Beijo com Mel
  • 23h30: Show com Rogério Aço Doce
  • 0h: Queima de fogos
  • 0h10: Show com Rogério Aço Doce

  • Balneário de Ubu
  • 20h30: Show com Banda Ke Suing Bom
  • 23h: Show com Banda Tomaê
  • 0h: Queima de fogos
  • 0h10: Show com Banda Tomaê

  • Balneário de Castelhanos
  • 20h30: Show com Mary Di e Banda.
  • 23h:  Show com Garotos Tradição.
  • 0h: Queima de fogos
  • 0h10:  Show com Garotos Tradição

  • Balneário de Iriri
  • 19h30: Cantora Mirim Bia Seixas
  • 20h: Orquestra Yahweh  Shammah
  • 21h30: Show com Marcelo Ribeiro & Banda B
  • 23h30: Show com Henrique Cabral e Banda
  • 0h: Queima de fogos
  • 0h10: Show com Henrique Cabral e Banda

  • Praia de Inhaúma
  • 22h: Show com Silvio Filho

  • LINHARES
  • Pontal do Ipiranga
  • 21h30:  Banda Staff  (Palco)
  • 23h45: Banda Comichão 
  • 0h - Queima de fogos

  • Povoação
  • 20h: Dig Black  (Palco principal)
  • 22h: Carretinha  (Praia)
  • 0h: Queima de fogos
  • 00h30: Sambolada  (Palco principal)

  • Regência
  • 17h: Aeróbica  
  • 17h: Soltura de filhotes de tartarugas (Projeto Tamar)
  • 17h: Fubica  (matinê)
  • 21h: Fubica  (Praia)
  • 0h: Queima de fogos
  • 00h30: Palminha da Mão (Palco)

  • Fundão  - Praia Grande
  • 19h30: Marcus Rauta
  • 21h30: É Tchuko
  • 23h30: Danny Machado
    0h: Queima de fogos

  • Fundão - Timbuí
    22h: Gabriela Ávila
    0h: Queima de fogos

  • DOMINGOS MARTINS
  • 20h30: Nagomah
  • 22h: Forró Agitação
  • 23h30: Aço Doce e Banda
  • 0h: Queima de fogos
  • Local: Praça Dr. Arthur Gerhardt

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados