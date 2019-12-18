Henrique e Diego fazem show gratuito na Festa de São Benedito na Serra

Henrique e Diego Crédito: Divulgação

Os devotos de São Benedito estão em festa na Serra desde o último domingo (15). Os festejos em homenagem ao santo foram iniciados com a Cortada do Mastro, mas a programação segue até o dia 27 de dezembro.

No Dia do Serrano, 26, a dupla sertaneja Henrique e Diego se apresenta às 23h, na Praça da Igreja Matriz, em Serra-Sede. O evento tem um valor especial para Diego. Ele e a família são devotos de São Benedito desde que ele era criança.

Diagnosticado com pneumonia e broncopneumonia, o cantor paranaense diz que ficou meses internado em um hospital da região onde morava e que chegou a ser desacreditado pelos médicos.

Os médicos já tinham desistido de mim. Eles falaram para a minha família que podiam me levar para casa que não ia ter mais jeito. Meu pai fez uma promessa para São Benedito. Disse que se eu me curasse, ele e a minha família toda seriam devotos para o resto da vida e graças a Deus eu estou vivo até hoje, comemora.

Depois que Diego foi curado, a família cumpriu a promessa e desde então, participa dos festejos relacionados à tradição e devoção ao santo. Ele conta que o show na Serra será especial.

Me criei sabendo que sou um milagre de São Benedito. Desde que me entendo por gente, sou devoto. A fé é o que move as pessoas. Quando você acredita, tudo acontece. Quando eu falei com minha família da festa, todos ficaram empolgados e felizes com a coincidência. Também estou muito feliz por isso, revela.

Toda a programação da Festa de São Benedito acontece em Serra-Sede Crédito: Jansen Lube/Secom-PMS

PROGRAMAÇÃO

No sábado (21), a partir das 18h, acontece o desfile das bandas de congo mirim da Serra. Já na véspera de Natal, dia 24, tem Alvorada de Natal com a banda de congo Konschaça e a banda Estrela dos Artistas, a partir das 5h. A missa de Natal será às 20h, na Igreja Matriz de Serra-Sede.

No Natal, dia 25, haverá missa na Igreja Matriz, às 8h; missa e procissão de Natal e de São Benedito, às 17h; puxada do Navio Palermo com bandas de congo e a banda Estrela dos Artistas, às 20h; e show com Edson Carlos (Bebê da Ivete), às 22h. No sábado (21), a partir das 18h, acontece o desfile das bandas de congo mirim da Serra.

Já na véspera de Natal, dia 24, tem Alvorada de Natal com a banda de congo Konschaça e a banda Estrela dos Artistas, a partir das 5h. A missa de Natal será às 20h, na Igreja Matriz de Serra-Sede. Confira a programação completa abaixo.