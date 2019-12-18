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Festejos

Henrique e Diego fazem show gratuito na Festa de São Benedito na Serra

Devoto, Diego conta do milagre obtido através de São Benedito. Além da dupla, outras atrações estão confirmadas no palco montado na praça da Igreja Matriz, em Serra-Sede
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 14:29

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 14:29

Henrique e Diego Crédito: Divulgação
Os devotos de São Benedito estão em festa na Serra desde o último domingo (15). Os festejos em homenagem ao santo foram iniciados com a Cortada do Mastro, mas a programação segue até o dia 27 de dezembro.
No Dia do Serrano, 26, a dupla sertaneja Henrique e Diego se apresenta às 23h, na Praça da Igreja Matriz, em Serra-Sede. O evento tem um valor especial para Diego. Ele e a família são devotos de São Benedito desde que ele era criança.

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Diagnosticado com pneumonia e broncopneumonia, o cantor paranaense diz que ficou meses internado em um hospital da região onde morava e que chegou a ser desacreditado pelos médicos.
Os médicos já tinham desistido de mim. Eles falaram para a minha família que podiam me levar para casa que não ia ter mais jeito. Meu pai fez uma promessa para São Benedito. Disse que se eu me curasse, ele e a minha família toda seriam devotos para o resto da vida e graças a Deus eu estou vivo até hoje, comemora.
Depois que Diego foi curado, a família cumpriu a promessa e desde então, participa dos festejos relacionados à tradição e devoção ao santo. Ele conta que o show na Serra será especial.
Me criei sabendo que sou um milagre de São Benedito. Desde que me entendo por gente, sou devoto. A fé é o que move as pessoas. Quando você acredita, tudo acontece. Quando eu falei com minha família da festa, todos ficaram empolgados e felizes com a coincidência. Também estou muito feliz por isso, revela.
Toda a programação da Festa de São Benedito acontece em Serra-Sede Crédito: Jansen Lube/Secom-PMS

PROGRAMAÇÃO 

No sábado (21), a partir das 18h, acontece o desfile das bandas de congo mirim da Serra. Já na véspera de Natal, dia 24, tem Alvorada de Natal com a banda de congo Konschaça e a banda Estrela dos Artistas, a partir das 5h. A missa de Natal será às 20h, na Igreja Matriz de Serra-Sede.
No Natal, dia 25, haverá missa na Igreja Matriz, às 8h; missa e procissão de Natal e de São Benedito, às 17h; puxada do Navio Palermo com bandas de congo e a banda Estrela dos Artistas, às 20h; e show com Edson Carlos (Bebê da Ivete), às 22h. No sábado (21), a partir das 18h, acontece o desfile das bandas de congo mirim da Serra.
Já na véspera de Natal, dia 24, tem Alvorada de Natal com a banda de congo Konschaça e a banda Estrela dos Artistas, a partir das 5h. A missa de Natal será às 20h, na Igreja Matriz de Serra-Sede. Confira a programação completa abaixo.
  • Sábado (21/12)
  • 18h: Desfile das bandas de congo mirim da Serra

  • Terça-feira (24/12)
  • 5h: Alvorada de Natal com a banda de congo Konschaça e a banda Estrela dos Artistas
  • 20h: Missa de Natal na Igreja Matriz

  • Quarta-feira (25/12)
  • 8h: Missa de Natal na Igreja Matriz
  • 17h: Missa e Procissão de Natal e de São Benedito
  • 20h: Puxada do Navio Palermo com bandas de congo e banda Estrela dos Artistas
  • 22h: Show com Edson Carlos (Bebê da Ivete)

  • Quinta-feira (26/12)
  • 9h: Missa do Serrano na Igreja Matriz
  • 11h: Solenidade na Câmara da Serra: transferência da capital do Estado para a Serra e entrega do título de Cidadão Serrano
  • 12h: Exposição da imagem de São Benedito na Igreja Matriz com o congo folclórico São Benedito
  • 18h30: Puxada do mastro com as bandas de congo e a banda Estrela dos Artistas
  • 21h30: Fincada do mastro e show pirotécnico
  • 22h: Show com atração local
  • 23h:Show nacional com Henrique e Diego

  • Sexta-feira (27/12)
  • 19h: Desfile das Bandas de Congo
  • 22h: Show com Rokongo

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