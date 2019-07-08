Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Peças de teatro neste domingo (14/07)

Publicado em 

08 jul 2019 às 18:51

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 18:51

FESTIVAL
Arraiá Boulevard
Com Zói de Lua. Às 20h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.
FESTA
Lançamento do Samba Enredo 2020
Lançamento do Samba Enredo da MUG, com Baianas da MUG, Thiago Brito e Grupo Musical, Bateria Pura Ousadia, Show de Passistas, Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira e DJ Pato. Às 20h. Quadra da MUG. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99889-1209.
TEATRO
Geladeira Mágica Crédito: Vitor Zorzal
Geladeira Mágica
Espetáculo da Quebra Cabeça Cia de Teatro. Às 14h e às 17h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3376-0933.
Matheus Ceará faz o público rir com situações engraçadas da família Crédito: Will/ Divulgação
Papai é uma Piada
Stand-up de Matheus Ceará. Às 18h. Centro Cultural José Ribeiro Tristão. Ladeira Maria Zuleica Haddad Fafá, Centro, Afonso Cláudio. Entrada: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira). Informações: (27) 3735-4000.
Baby Shark – Família Tubarão
Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (meia/ portaria); R$ 60 (inteira/ portaria). Informações: (28) 3155-5356.
Viajante Crédito: Ignez Capovilla
Viajante
Espetáculo da Companhia Do Outro. Às 19h. Palácio da Cultural Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
O Rei Leão
Espetáculo da Dourado Produções e Evento. Às 17h. Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados