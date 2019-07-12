Os 3 do Nordeste no Fenfit e Jongô nesta quinta (18/07)

Publicado em 12 de julho de 2019 às 19:28
- Atualizado há 6 anos
SHOW
Encontro de intérpretes das escolas de samba do carnaval capixaba
Às 20h. Teatro Glória, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Jongô
Gravação do DVD “RAP ROCK SAMBA”. Às 21h. Let’s Disco. Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia/ promocional); R$ 40 (inteira/ promocional).
FESTIVAL
Festival Wine & Beer
Com Wine Beer Band e Trio Fulora. Às 20h. Casarão da Fazenda do Centro. Rod. Pedro Cola ES-166, Castelo. Entrada gratuita. Informações: (28) 99935-3456.
Festival de Forró de Itaúnas
DJ Fabricio Bravim, Fabiano Santana Convida Tato Falamansa, Forró D2, Os 3 do Nordeste e 1ª Final. Às 22h. Bar do Forró. Rua Ítalo Vasconcelos, 5, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Entrada: R$ 61,12. Informações: (27) 3762-5087.
Arraiá Boulevard
Com Chains of Soul. Às 20h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.
26º Festival de Inverno de Domingos Martins
Shows com Concerto Grupo de Percussão Sinfônica - Fames, Quinteto de Metais de Domingos Martins, Concerto Professores do Festival e Macacko e Sérgio Britto (Titãs) - "Rock e Poesia nas Montanhas". Às 19h. Campinho, Domingos Martins. Entrada gratuita.
BALADA
Fluente
To sofrendo mas to sarrando. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Punkadão. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ lista até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Barrerito Chopperia
Quinta da Confraria com Breno & Bernardo, Felipe Brava e DJ Gabriel Pratti. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.
Liverpub Vitória
Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.
Correria Music Bar
Forró do Correria com Aluizio Cruz (SP). Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.
Wood’s Vitória
Signature, com Future Class & Doozie, Monia, F.eww, Ricks e Ayro. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
HUMOR
2 da Comédia
Stand-up com Haeckel Ferreira e Pejota, show com Som de Fogueira. Às 20h. Spírito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: de R$ 15 (apenas stand-up) a R$ 25 (stand-up e show).
MÚSICA AO VIVO
Duas Cabeças
Bossa nova e samba, especial João Gilberto. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.
Marcus Macedo
Variado. Às 19h. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácios, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8188.
Artur Nogueira
MPB. Às 19h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.
EXPOSIÇÃO
Espelhos da Lua
Exposição da artista plástica Gleciara Ramos, com 13 histórias contadas em 120 bordados a mão sobre tribos da Amazônia. Abertura às 20h. Galeria Virgínia Tamanini. Rua Comandante Duarte Carneiro, 38, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 13h às 18h. Entrada gratuita. Até 30 de agosto.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o