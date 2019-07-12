Os 3 do Nordeste no Fenfit e Jongô nesta quinta (18/07)

Publicado em 12 de julho de 2019 às 19:28 - Atualizado há 6 anos

SHOW

Encontro de intérpretes das escolas de samba do carnaval capixaba

Às 20h. Teatro Glória, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Jongô

Gravação do DVD “RAP ROCK SAMBA”. Às 21h. Let’s Disco. Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia/ promocional); R$ 40 (inteira/ promocional).

FESTIVAL

Festival Wine & Beer

Com Wine Beer Band e Trio Fulora. Às 20h. Casarão da Fazenda do Centro. Rod. Pedro Cola ES-166, Castelo. Entrada gratuita. Informações: (28) 99935-3456.

Os 3 Do Nordeste Crédito: Diego Moreira

Festival de Forró de Itaúnas

DJ Fabricio Bravim, Fabiano Santana Convida Tato Falamansa, Forró D2, Os 3 do Nordeste e 1ª Final. Às 22h. Bar do Forró. Rua Ítalo Vasconcelos, 5, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Entrada: R$ 61,12. Informações: (27) 3762-5087.

Arraiá Boulevard

Com Chains of Soul. Às 20h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.

26º Festival de Inverno de Domingos Martins

Shows com Concerto Grupo de Percussão Sinfônica - Fames, Quinteto de Metais de Domingos Martins, Concerto Professores do Festival e Macacko e Sérgio Britto (Titãs) - "Rock e Poesia nas Montanhas". Às 19h. Campinho, Domingos Martins. Entrada gratuita.

BALADA

Fluente

To sofrendo mas to sarrando. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Punkadão. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ lista até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Barrerito Chopperia

Quinta da Confraria com Breno & Bernardo, Felipe Brava e DJ Gabriel Pratti. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.



Liverpub Vitória

Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.



Correria Music Bar

Forró do Correria com Aluizio Cruz (SP). Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.



Wood’s Vitória

Signature, com Future Class & Doozie, Monia, F.eww, Ricks e Ayro. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

HUMOR



2 da Comédia

Stand-up com Haeckel Ferreira e Pejota, show com Som de Fogueira. Às 20h. Spírito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: de R$ 15 (apenas stand-up) a R$ 25 (stand-up e show).

MÚSICA AO VIVO



Duas Cabeças

Bossa nova e samba, especial João Gilberto. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.



Marcus Macedo

Variado. Às 19h. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácios, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8188.



Artur Nogueira

MPB. Às 19h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.

EXPOSIÇÃO



Espelhos da Lua

Exposição da artista plástica Gleciara Ramos, com 13 histórias contadas em 120 bordados a mão sobre tribos da Amazônia. Abertura às 20h. Galeria Virgínia Tamanini. Rua Comandante Duarte Carneiro, 38, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 13h às 18h. Entrada gratuita. Até 30 de agosto.

