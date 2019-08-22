Orquestra Sinfônica, baladas e teatro neste domingo (25/08)

Publicado em 22 de agosto de 2019 às 17:26
- Atualizado há 6 anos
CONCERTO
Pipoca e Guaraná
Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob regência de Helder Trefzger. Às 17h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
FESTIVAL
1º Vitória Jazz e Blues Festival
Com Tributo - Bandas Capixabas e St Louis. Às 15h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.
4ª Virada Cultural de Linhares
Guilherme Leôncio, Andrew Nascimento, Oziel Ribeiro, Compussoul, Single Back, DJ Rildo. Às 18h. Claudinho do Cavaco e Marcos Roberto, Flaks Dance, Tiro Bamba, Swing Mania, Allan Bertol, Flaks Dance, Banda Agridoce, Swing Mania, Larissa Sales, Banda Staff, Lady Lauren e Kelly Muniz. Às 16h. Concha Acústica. Folia De Reis Linhares, Congo Mirim De Regência, Banda De Tambores Os Gladiadores. Às 16h. Palco Folclore. Praça 22 de Agosto. Centro, Linhares. Aberto ao público.
BALADA
Barrerito Chopperia
Rock da Tarde com Garotos da Praia, Baile do Pelúcia e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 18h); R$ 20 (após 18h). Informações: (27) 99810-4312.
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Freelance, Rabanada DJ com participação de Pedala Samba, e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem lista ou após 20h). Informações: (27) 99950-1515.
Let’s Vitória
Tardezinha do Let's, com Glauco, Samba Júnior, Jongô e Sheep DJ. Às 17h. Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.
MÚSICA AO VIVO
Rogerinho do Cavaco
Samba. Às 14h. Pousada Blue Marina. Rua Vereador Ozeias Santana, 64, Morro do Atalaia, Centro, Guarapari. Entrada: R$ 10.
Larissa Veloso
MPB. Às 12h30. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
TEATRO
Cinzas de um Carnaval
Espetáculo do Grupo Z de Teatro e da Repertório Artes Cênicas e Cia. Às 17h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
A Filha do Regimento
Espetáculo de ópera, da Ópera Prima, orquestra sob regência de Alice Nascimento. Às 18h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.
Cinderela
Espetáculo da Dourado Produções. Às 17h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Hamlet Machine
Às 20h. Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3388-4213.
