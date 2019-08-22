Orquestra Sinfônica, baladas e teatro neste domingo (25/08)

Publicado em 22 de agosto de 2019

CONCERTO

Helder Trefzger, maestro da Oses Crédito: Kristina Gonçalves

Pipoca e Guaraná

Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob regência de Helder Trefzger. Às 17h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

FESTIVAL

1º Vitória Jazz e Blues Festival

Com Tributo - Bandas Capixabas e St Louis. Às 15h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.

4ª Virada Cultural de Linhares

Guilherme Leôncio, Andrew Nascimento, Oziel Ribeiro, Compussoul, Single Back, DJ Rildo. Às 18h. Claudinho do Cavaco e Marcos Roberto, Flaks Dance, Tiro Bamba, Swing Mania, Allan Bertol, Flaks Dance, Banda Agridoce, Swing Mania, Larissa Sales, Banda Staff, Lady Lauren e Kelly Muniz. Às 16h. Concha Acústica. Folia De Reis Linhares, Congo Mirim De Regência, Banda De Tambores Os Gladiadores. Às 16h. Palco Folclore. Praça 22 de Agosto. Centro, Linhares. Aberto ao público.

BALADA

Barrerito Chopperia

Rock da Tarde com Garotos da Praia, Baile do Pelúcia e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 18h); R$ 20 (após 18h). Informações: (27) 99810-4312.

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Freelance, Rabanada DJ com participação de Pedala Samba, e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem lista ou após 20h). Informações: (27) 99950-1515.

Let’s Vitória

Tardezinha do Let's, com Glauco, Samba Júnior, Jongô e Sheep DJ. Às 17h. Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.

MÚSICA AO VIVO

Rogerinho do Cavaco

Samba. Às 14h. Pousada Blue Marina. Rua Vereador Ozeias Santana, 64, Morro do Atalaia, Centro, Guarapari. Entrada: R$ 10.

Larissa Veloso

MPB. Às 12h30. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

TEATRO

Cinzas de um Carnaval

Espetáculo do Grupo Z de Teatro e da Repertório Artes Cênicas e Cia. Às 17h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).

A Filha do Regimento

Espetáculo de ópera, da Ópera Prima, orquestra sob regência de Alice Nascimento. Às 18h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.

Cinderela

Espetáculo da Dourado Produções. Às 17h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Hamlet Machine

Às 20h. Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3388-4213.

