Orquestra e teatro neste domingo (11)

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 00:22 - Atualizado há 6 anos

CONCERTO

Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) Crédito: Erika Piskac

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo

Série Famílias. Às 11h. Parque Botânico da Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.

FESTIVAL

Vitória Wine Experience

Com Os 3 Elementos e Blues Experience. Às 19h. Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

World Food

Com The Crew. Às 19h. Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-1000.

Boteco Degusta

Samba de Quintal. Às 18h30. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.

BALADA

Barrerito Chopperia

Rock da Tarde com SambAdm, DJ Gabriel Pratti e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, Grupo Freelance, Pagolife e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 20h); R$ 20 (após 20h). Informações: (27) 99950-1515.

Let’s

Tardezinha do Let’s Retrô, com Glauco, Samba Retrô, Breno e Lucas, DJ GG. Às 17h. Avenida Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.

FESTA

Forró 40 Graus

Com Isaac, Maracá e Mauro D’Blaze. Às 19h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 19h30); R$ 15 (até 20h); R$ 20 (após 20h). Informações: (27) 99904-5360.

17ª Feijoada da MUG

Com Roda de Samba, Thiago Brito e Grupo Musical e DJ Pato. Às 12h. Mocidade Unida da Gloria. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha. Ingresso: R$ 50. Informações: (27) 99889-1209.

Forrozão do Papai

Festa em homenagem ao dia dos pais. Às 15h. Garagem Sertaneja. Av. Espírito Santo, 21, Marcílio de Noronha, Viana. Entrada: R$ 10.

MÚSICA AO VIVO

Rogerinho do Cavaco

Samba. Às 14h. Pousada Blue Marina. Rua Vereador Ozeias Santana, 64, Morro do Atalaia, Centro, Guarapari. Entrada: R$ 10.

Lara Laiber

MPB. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

Marcus Macedo

Variado. Às 12h30. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

TEATRO

Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta

Espetáculo da WB Produções. Às 18h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

Burundanga – A Revolução do Baixo Ventre

Espetáculo do Grupo Paiol. Às 19h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.

A Morte, É Uma Piada 2

Às 19h. Teatro Municipal Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Entrada: de R$ 25 (solidário) a R$ 60 (inteira).

Cinzas de um Carnaval

Espetáculo do Grupo Z de Teatro e da Repertório Artes Cênicas e Cia. Às 17h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).

Jornada

Espetáculo do Grupo Candeeiro. Às 18h. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, 1089, São Diogo I, Serra. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 3065-2820.

Show do Bita

Peça "Viva as Descobertas". Às 17h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: de R$ 30 (balcão/ meia) a R$ 70 (plateia/ inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Anjos e Abacates

Espetáculo da Cia. Repertório de Artes Cênicas. Às 14h e às 17h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3376-0933.

