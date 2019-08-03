Orquestra e teatro neste domingo (11)

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 00:22
- Atualizado há 6 anos
CONCERTO
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo
Série Famílias. Às 11h. Parque Botânico da Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.
FESTIVAL
Vitória Wine Experience
Com Os 3 Elementos e Blues Experience. Às 19h. Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
World Food
Com The Crew. Às 19h. Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-1000.
Boteco Degusta
Samba de Quintal. Às 18h30. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.
BALADA
Barrerito Chopperia
Rock da Tarde com SambAdm, DJ Gabriel Pratti e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, Grupo Freelance, Pagolife e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 20h); R$ 20 (após 20h). Informações: (27) 99950-1515.
Let’s
Tardezinha do Let’s Retrô, com Glauco, Samba Retrô, Breno e Lucas, DJ GG. Às 17h. Avenida Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.
FESTA
Forró 40 Graus
Com Isaac, Maracá e Mauro D’Blaze. Às 19h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 19h30); R$ 15 (até 20h); R$ 20 (após 20h). Informações: (27) 99904-5360.
17ª Feijoada da MUG
Com Roda de Samba, Thiago Brito e Grupo Musical e DJ Pato. Às 12h. Mocidade Unida da Gloria. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha. Ingresso: R$ 50. Informações: (27) 99889-1209.
Forrozão do Papai
Festa em homenagem ao dia dos pais. Às 15h. Garagem Sertaneja. Av. Espírito Santo, 21, Marcílio de Noronha, Viana. Entrada: R$ 10.
MÚSICA AO VIVO
Rogerinho do Cavaco
Samba. Às 14h. Pousada Blue Marina. Rua Vereador Ozeias Santana, 64, Morro do Atalaia, Centro, Guarapari. Entrada: R$ 10.
Lara Laiber
MPB. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
Marcus Macedo
Variado. Às 12h30. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
TEATRO
Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta
Espetáculo da WB Produções. Às 18h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.
Burundanga – A Revolução do Baixo Ventre
Espetáculo do Grupo Paiol. Às 19h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.
A Morte, É Uma Piada 2
Às 19h. Teatro Municipal Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Entrada: de R$ 25 (solidário) a R$ 60 (inteira).
Cinzas de um Carnaval
Espetáculo do Grupo Z de Teatro e da Repertório Artes Cênicas e Cia. Às 17h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
Jornada
Espetáculo do Grupo Candeeiro. Às 18h. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, 1089, São Diogo I, Serra. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 3065-2820.
Show do Bita
Peça "Viva as Descobertas". Às 17h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: de R$ 30 (balcão/ meia) a R$ 70 (plateia/ inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Anjos e Abacates
Espetáculo da Cia. Repertório de Artes Cênicas. Às 14h e às 17h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3376-0933.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o