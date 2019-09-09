Home
Orquestra e literatura nesta quarta (11)

Publicado em 9 de setembro de 2019 às 19:39

 - Atualizado há 6 anos

CONCERTO

Especial Videogame

Concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo sob regência de Leonardo David. Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3335-2953.

LITERATURA

Lama

Lançamento do livro de Marília Carreiro. Kaffa Cafeteria. Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Livro à venda por R$ 20.

