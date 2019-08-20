Orquestra com temas de filmes e mais nesta quinta (22/08)

CONCERTO

Helder Trefzger é maestro titular da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo Crédito: Kristina Gonçalves

Pipoca e Guaraná

Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob regência de Helder Trefzger. Às 20h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

Trilhas de Filmes

Concerto da Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo. Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

FESTIVAL

1º Vitória Jazz e Blues Festival

Com Flávio Guimarães x Otavio Rocha (SP). Às 17h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.

BALADA

Bolt

Shake. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista/ até 1h); R$ 15 (após 1h). Informações: (27) 3311-5216.

Fluente

Bagaceira. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.

Mikaelly Lahass Crédito: Fillipe Leal

Wanted Pub

“TBT – The Best Thursday” com Mikaelly Lahass, Rômulo Aranttes e DJ Phill Fernandes. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Barrerito Chopperia

Quinta do Gole com Breno & Bernardo, Felipe Brava, DJ JR e DJ Cabeça do MDG. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.

Liverpub Vitória

Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.

Trio Clandestino Crédito: Maria Eduarda Bersot

Correria Music Bar

Forró do Correria, com Trio Clandestino. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h30); R$ 10 (após 23h30). Informações: (27) 98116-3325.

MÚSICA AO VIVO

Sergio Rouver Quarteto

Jazz. Às 20h. Bar e Restaurante Convés. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99982-7713.

Cirandeira

MPB e samba. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

LITERATURA

Viagem pela Literatura

Contação de Histórias, com pelo Grupo Boi Graúna da Serra, com Marília Edaniane e Teodorico Boa Morte. Às 14h30. Biblioteca Municipal de Vitória. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3381-6925.

EXPOSIÇÃO

de pedras a pássaros, direções e sentidos

Exposição de Bel Barcellos e Anna Helena Cazzani, que reúne trabalhos recentes das artistas residentes do Rio de Janeiro, que lidam com as linguagens do desenho, pintura, instalações e objetos. Abertura às 19h. OÁ Galeria. Rua Servidão Aprígio de Freitas 240 A, Consolação, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 11h às 19h; sábados, sob agendamento. Entrada gratuita. Informações: (27) 3227-5443. Até 12 de outubro.

Confluências em Verde

Exposição de Mai-Britt Wolthers com 13 obras que se resumem, em geral, nas relações que se consegue estabelecer entre forma, linha, cor, seja na pintura, escultura, ou outros suportes. Matias Brotas Arte Contemporânea. Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, sob agendamento. Entrada gratuita. Informações: (27) 3327-6966. Até 11 de novembro.

