Orquestra com temas de filmes e mais nesta quinta (22/08)

Publicado em 20 de agosto de 2019 às 19:05
- Atualizado há 6 anos
CONCERTO
Pipoca e Guaraná
Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob regência de Helder Trefzger. Às 20h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
Trilhas de Filmes
Concerto da Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo. Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.
FESTIVAL
1º Vitória Jazz e Blues Festival
Com Flávio Guimarães x Otavio Rocha (SP). Às 17h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.
BALADA
Bolt
Shake. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista/ até 1h); R$ 15 (após 1h). Informações: (27) 3311-5216.
Fluente
Bagaceira. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.
Wanted Pub
“TBT – The Best Thursday” com Mikaelly Lahass, Rômulo Aranttes e DJ Phill Fernandes. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Barrerito Chopperia
Quinta do Gole com Breno & Bernardo, Felipe Brava, DJ JR e DJ Cabeça do MDG. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.
Liverpub Vitória
Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.
Correria Music Bar
Forró do Correria, com Trio Clandestino. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h30); R$ 10 (após 23h30). Informações: (27) 98116-3325.
MÚSICA AO VIVO
Sergio Rouver Quarteto
Jazz. Às 20h. Bar e Restaurante Convés. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99982-7713.
Cirandeira
MPB e samba. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.
LITERATURA
Viagem pela Literatura
Contação de Histórias, com pelo Grupo Boi Graúna da Serra, com Marília Edaniane e Teodorico Boa Morte. Às 14h30. Biblioteca Municipal de Vitória. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3381-6925.
EXPOSIÇÃO
de pedras a pássaros, direções e sentidos
Exposição de Bel Barcellos e Anna Helena Cazzani, que reúne trabalhos recentes das artistas residentes do Rio de Janeiro, que lidam com as linguagens do desenho, pintura, instalações e objetos. Abertura às 19h. OÁ Galeria. Rua Servidão Aprígio de Freitas 240 A, Consolação, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 11h às 19h; sábados, sob agendamento. Entrada gratuita. Informações: (27) 3227-5443. Até 12 de outubro.
Confluências em Verde
Exposição de Mai-Britt Wolthers com 13 obras que se resumem, em geral, nas relações que se consegue estabelecer entre forma, linha, cor, seja na pintura, escultura, ou outros suportes. Matias Brotas Arte Contemporânea. Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, sob agendamento. Entrada gratuita. Informações: (27) 3327-6966. Até 11 de novembro.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o