Maurício Meirelles em Vitória neste domingo (15)

Publicado em 9 de setembro de 2019 às 20:09 - Atualizado há 6 anos

SHOW

The Queen Extravaganza

Às 18h. Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 120 (cadeira/ 1º lote/ meia) a R$ 952 (mesa ouro/ 4 pessoas). Informações: (27) 99242-6062.

FESTIVAL

Unimoto

Com Rock Angels e Avenida Principal. Às 18h30. Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.

Feira da Bondade 2019

Shows Samba e Cia e Macakids. Às 12h. Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. Av. Francisco Mardegan, 203, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.

19ª Festa Agropecuária de Iconha

Show com Liandro do Forró. Às 20h30. Parque de Exposições. Av. Dois, Jardim Jandira, Iconha. Entrada gratuita.

BALADA

Fluente

Arrastapé da Ilha, com Trio Xamego (SP). Às 18h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Informações: (27) 3311-5216.

Barrerito Chopperia

Com SambAdm, Breno & Bernardo e DJ Jean Du PCB. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 18h); R$ 20 (após 18h). Informações: (27) 99810-4312.

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Freelance, Pagolife, DJ GG e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem lista ou após 20h). Informações: (27) 99950-1515.

Rooftop da Praia

Com Leandro Netto, Samba Rei e Axé Raiz. Às 17h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 22 (lista/ cartão); R$ 33 (sem lista).

Let’s Linhares

Tardezinha do Let’s Linhares. Às 17h. Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, 3461, Três Barras, Linhares. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h).

FESTA

Tardezinha do Pega

Com Vitinho, Leq Samba, Choppsamba, Samba Junior, Jv de Vila Velha, DJ Wander Motta, Nenenzão, Maycon DJ. Às 15h. Quadra da Pega no Samba. Rua Dr. Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória. Entrada: R$ 55 (meia/ 2º lote).

Show da MUG

Com Thiago Brito e Grupo Musical, integrantes da Escola e DJ Pato. Às 20h. Quadra da MUG. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha. Ingressos: R$ 15. Informações: (27) 99889-1209.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. Às 12h30. Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

Pedro Costa

Às 21h. Bar Abertura Jardim da Penha. Av. Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3315-0018.

Sol Pessoa e Grupo

Samba. Às 12h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

TEATRO

Rubem Braga – A Vida Em Voz Alta

Peça com com José Augusto Loureiro. Às 18h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27)3376-0933.

Web Bullying com Maurício Meirelles

Às 19h30. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira). Informações: (27) 3376-0933. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto na compra de ingressos.

Maurício Meirelles, comediante Crédito: Edu Moraes/Divulgação

Nuvem d’água

Espetáculo do Grupo Vira Lata. Às 14h e às 17h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3376-0933.

Terror e Miséria

Espetáculo do grupo Epicentro. Às 19h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

Chapeuzinho Vermelho

Às 17h. Teatro Campaneli, Rua Luiz Gonzales Alvarado,75 Enseada do Suá. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 99991-8229.

Jornada

Espetáculo do Grupo Candeeiro de Teatro. Às 18h. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 3051-0835.

