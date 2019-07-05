Matheus Ceará no interior e mais neste domingo (7/07)

CONCERTO

Esteban Bisio Crédito: Geisielle Chaves Barbosa

Por Una Cabeza

“Os aspectos do Tango” com o violonista Esteban Bisio. Às 17h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.

FESTIVAL

Arraiá do Degusta

Com Forró Caçula. Às 18h. Estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.

BALADA

Fluente

Arrastapé da Ilha, Esquenta Fenfit #Oficial, com Trio Potiguá. Às 18h. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Informações: (27) 3347-1512.

Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Freelance, Garotos da Praia e DJ Marcio Santos. Às 22h. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.

Casa da Gruta

UfoDub Cine Gruta. Às 16h20. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99766-0667.

Embrazado

Du Avesso com Renan Fraga e Rafael Manhães e exibição de Brasil x Peru. Às 16h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 33 (meia); R$ 66 (inteira).

FESTA

Festa de Araçatiba

Com shows de Serginho Black, Tony Ribeiro e Banda, Forró Comichão e Richard Viana. Área de Eventos. Araçatiba, Viana. Aberto ao público.

MÚSICA AO VIVO

Artur Nogueira e Banda

Forró pé-de-serra. Às 20h. Posto Sb Conveniência. Av. Brasília, 1611, Porto Canoa, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 99980-4325.

TEATRO

Matheus Ceará faz o público rir com situações engraçadas da família Crédito: Will/Divulgação

Papai é uma Piada

Stand-up de Matheus Ceará. Às 18h. Teatro Sesc São Mateus. Rua Coronel Constantino Cunha, 1.738, Araçá, Chácara do Morro, São Mateus. Entrada: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira).

Flicts

Espetáculo musical da Dourado Escola de Teatro. Às 17h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Viva ser… tão

Às 19h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

