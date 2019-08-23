Marcelo Falcão, Marília Mendonça, Polara e mais neste sábado (31/08)

Publicado em 23 de agosto de 2019 às 21:33 - Atualizado há 6 anos

SHOW

Marcelo Falcão

Show da turnê “Viver”. Às 21h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Entrada: de R$ 80 (pista/ 2º lote/ meia) a R$ 200 (área vip/ 2º lote/ inteira). Assinantes de A GAZETA possuem 60% de desconto na compra de ingressos.

Marília Mendonça

Parte do Planeta Mix Colatina. Às 22h. Área de Eventos da Beira Rio. Avenida José Luiz Zouain s/n, Colatina. Ingressos: de R$ 57,50 (pista/ meia/ 2º lote) a R$ 281,75 (backstage web/ 3º lote).

A cantora Marília Mendonça Crédito: Pedro Dimitrow

Juliano Gauche

Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Juliano Gauche Crédito: Pedro Clash

Polara

Turnê de 20 anos; abertura com Take Me e Guitarria. Às 19h30. BlackBox Studio Pub. Av. Leitão da Silva, 1379, Gurigica, Vitória. Ingressos: R$ 25.

Polara Crédito: Regis Bezerra

Chão de Estrelas

Com Ferrugem e participações de Suel e Matheusinho. Às 22h. Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 229, Rio Branco, Cariacica. Entrada: de R$ 60 (pista/ 3º lote/ meia) a R$ 200 (camarote/ 3º lote/ inteira).

FESTIVAL

Festival Lacração

Oficinas, mesas de debates e performances. Às 10h30. Shows com Jeza da Pedra (RJ), Úrsula (ES) e Geovanni Lima. Às 21h. Museu Capixaba do Negro, Mucane. Av. República, 121, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

Jeza da Pedra Crédito: João Pacca

1º Vitória Jazz e Blues Festival

Com Lucile Berce Jazz (SP) e Blueszoones and Dona Fran (ES). Às 15h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.

BALADA

Correria Music Bar

Espirito Santo Hardcore Festival, com Cervical (RJ), Postura (MG), Social Disparity, Cri$e, Staffordshire, Wane, No Cover, Starting Over, No More Silence, Furia Do Zigoto. Às 19h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.

Bolt

R$1,99. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3311-5216.

Fluente

Match. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Keep On Oldies. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 2 (100 primeiros nascidos até 31/12/1989); R$ 10 (após os 100 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Liverpub Vitória

Com High Voltage e Black Dogs. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Wanted Pub

“Noite do Chapéu” com Ivan & Matheus e Higino & Gabriel. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Barrerito Chopperia

Com Richard Viana. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.

Wood’s Vitória

Marcone & Diego, Breno & Bernardo e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Vitrine Music Bar

Balada Vitrine, com Evandro & Raniery e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.

Embrazado

Com Boka Loka, Junto&Misturado e DJ GG. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.

FESTA

Forrobodó Linhares

Com Black do Acordeon, Forró Siminino e DJ Kabelo. Às 22h. Rancho Mineiro. Av República, 625, Interlagos, Linhares. Entrada: R$ 20 (1º lote); R$ 25 (2º lote). Informações: (27) 99940-9050.

Forró de Vila Velha

Com Gustavo Pingo, Matheus Nogueira e Mauro Dblaze. Às 19h. Jura's Bar. Rua Charles Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 19h30); R$ 15 (após 19h30). Informações: (27) 98886-9755.

Sábado Sem Lei

Com Carbono 14. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.

2ª Matinê do Forró

Com DJ’s Rasta Pé no Mar. Às 18h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.

Holy Raps

Com DuRap, Face da Luz, Alex Emissário, MC Anderson, Mano Jô, DJ Jack, DJ NattyDread e DJ Djavan. Às 17h. Espaço Hip Hop. Rua do Rosário, 120, Escadaria do Rosário, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

HUMOR

Spírito Comedy

"Fora de Sill" com Sill Esteves(RJ) e open mic com comediantes de Vitória. Às 19h. Spírito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 25. Informações: (27) 3019-0860.

MÚSICA AO VIVO

Murilo Abreu

LERA e outras baladas. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

522

Especial Paulinho da Viola. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

Niter, Baco da Cuíca, Flávio, Lucas e Vinícius formam o 522 Crédito: Bárbara Bueno

Rubia Fialho

Variado. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

Rey e Jorjão

Variado. Às 20h. Oxente. Av. Presidente Costa e Silva, 560, Bairro República. Couvert: R$ 7.

TEATRO

Nem Todos Podem Voar

Às 17h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 99908-7044.

A Barca do Inferno

Peça do Grupo de Teatro Arte Oficina. Às 18h30 e às 21h. Espaço Cultural Abel Santana. Av. Dante Michelini, 501, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3082-7855.

Cinzas de um Carnaval

Espetáculo do Grupo Z de Teatro e da Repertório Artes Cênicas e Cia. Às 17h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).

Cinzas de um carnaval Crédito: Brunela Negreiros

LITERATURA

Literatura & Psicanálise

Sarau, lançamento do livro "Antologia das Flores" e debate. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 256, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Livro à venda por R$ 30.

Elisa Lucinda

Sessão de autógrafos e bate-papo com mediação de Fabrício Noronha. Às 18h. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 256, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Livro à venda por R$ 38.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta