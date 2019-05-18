Machete Bomb, Flic-ES, teatro e baladas nesta sexta (24/05)

FESTIVAL
2º FestCine Pedra Azul
Mostra Competitiva Curtas e apresentação da Orquestra Sinfônica do Sul do Estado do Espírito Santo. Às 9h. Hotel Bristol Vista Azul. BR-262, km 89, Pedra Azul, Domingos Martins. Entrada gratuita.
SHOW
Machete Bomb
Abertura com Renegades of Funk, Auri, Rufinos, Cinza, Zé Maholics, DJ Comanche Bota-Som. Às 20h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 25 (meia/ promocional); R$ 50 (inteira/ promocional). Informações: (27) 98116-3325.
Tunico da Vila
Com o show “Sagrada Paz: Todos Pela Liberdade Religiosa”. Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-2953.
TEATRO
Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel 2019
Reflexões Cênicas do espetáculo “Poison”. Às 17h30. Banco de Textos, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Com a peça “Vírgula”, da Inspirarte (ES). Às 19h. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Com a peça "Palhaços: Patifes ou Heróis?", da Circo Teatro Capixaba. Às 20h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
BALADA
Spellunca Music House
Tributo a Beatles, com Mundo& Cia. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 15. Informações: (28) 99935-8648.
Bolt
Baile do Fibonacci. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (sem lista). Informações: (27) 3311-5216.
Fluente
2019 Hitzeira. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3347-1512.
Stone Pub
Punkadão. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 0h); R$ 15 (após 0h). Informações: (27) 3019-8178.
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
“Toca o berrante aê!”, com Ivan & Matheus e Eder & Allan. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Liverpub Vitória
Tributo ao Queen com a Killer Queen. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Vitrine Music Bar
Seeexta!, com Breno & Lucas e os DJs Cabeça dos Predin, Klebin, Jhess Ferrari e Márcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 20 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Berlin Room
Storm in Berlin 2, com Brunelli, Rafael Caffeine, Davi Braconi, Belucio, GH. Às 22h30. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.
Wood’s Vitória
It's House Time, com Jess Benevides, Monia Lombardi, DJ Bruno Fischer, Manoel Jr e Marconi & Diego. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Cervejaria Bradus
Sexta Prime. Às 17h. Rua XV de Novembro 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3208-4208.
FESTA
Clube do Forró
Eles cantam Dominguinhos. Às 22h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 22h30); R$ 20 (até 23h30); R$ 25 (após 23h30). Informações: (27) 3019-0860.
Sexta da Maldade
Com tributo a Bob Marley de Paulo Borges & banda. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.
LITERATURA
6ª Feira Literária Capixaba
Mesas e palestras. Às 9h. Auditório do CCE. Palco aberto e lançamentos de livros. Às 9h. Tenda Literária. Contação de histórias, apresentações de dança e shows. Às 8h30. Tenda Cultural. Oficinas, shows musicais, teatro e palestra. Às 8h30. Tenda Jovem. Atividades infantais. Às 8h30. Tenda Espaço Lúdico. Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita.
MÚSICA AO VIVO
Regina Araújo e Beto Kastanha
MPB, parte da programação de aniversário de 3 anos do Bar do Pedro. Às 21h. Bar do Pedro. Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, 595, Joana d’Arc, Vitória. Couvert: R$ 6. Informações: (27) 99969-5256.
Daniel Cypreste
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Soul Bossa
Tributo a João Donato. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Carnavália
Samba, forró e axé retrô. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Rogerinho do Cavaco
Samba. Às 21h30. Bar e Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.