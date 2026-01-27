Vazamento interdita trecho da ciclovia da Avenida Rio Branco, em Vitória

Vazamento interdita trecho de ciclovia na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Deyvison Reis

Um vazamento de água interditou um trecho da ciclovia da Avenida Rio Branco, no cruzamento com a Rua Eslebão Linhares, na Praia do Canto, em Vitória, na manhã desta terça-feira (27). O repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que o problema ocorre desde a tarde de segunda-feira (26).

A água também invadiu a faixa de pedestres da via. Moradores relataram que houve um reparo no local na segunda-feira, mas não há informações sobre o que foi feito nem se a intervenção tem relação com o vazamento. Pelo odor e pela coloração da água, há suspeita de que se trate de esgoto.

A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) informou que uma equipe esteve no local na noite de segunda-feira e identificou que uma obra particular está causando o rebaixamento do lençol freático, o que afeta a drenagem pluvial da via. “Compete ao município fiscalizar e aplicar as devidas sanções”, destacou a companhia.

O secretário da Central de Serviços de Vitória, Leonardo Amorim, disse em entrevista à TV Gazeta que equipes estão no local desde cedo para verificar a situação, e confirmou que há uma obra particular realizando o escoamento do lençol freático para a rede de drenagem do município, dentro do que é permitido. Segundo ele, um caminhão de desobstrução foi acionado para avaliar a galeria pluvial e o material que está sendo destinado, e é realizada a fiscalização no empreendimento para verificar se a obra está regularizada e possui alvará.

O secretário afirmou ainda que, após a análise inicial, não foi identificado odor nem alteração na coloração da água, o que afasta a hipótese de esgoto. "De imediato a gente já faz a reconstrução da ciclovia para que as pessoas possam estar usando. Nós vamos trabalhar com a equipe para que seja resolvido ainda na parte da manhã. Sendo verificado e constatado que existe uma ilegalidade, fazemos levantamento de custo, é aberto um processo para que esse custo seja pago pelo empreendimento", destacou Leonardo Amorim.