Escola de Vila Velha é notificada por cobrar material de uso coletivo

O Procon de Vila Velha notificou uma escola particular de Educação Infantil após denúncias de pais sobre a exigência irregular de materiais escolares de uso coletivo. A fiscalização ocorreu durante ação focada na volta às aulas e identificou que a instituição também ameaçava cobrar os itens no boleto da mensalidade.

A lista era destinada a crianças de um ano e três meses e incluía materiais como pacotes de papel A4, fitas, colas, canetas permanentes, palitos, barbantes e sacolas plásticas — itens considerados de uso administrativo e proibidos pelos órgãos de defesa do consumidor. No rodapé do documento, a escola informava que os materiais não entregues seriam comprados e cobrados na mensalidade seguinte.