Letrux e peça com Christiane Torloni nos destaques de sexta (20/09)

Publicado em 13 de setembro de 2019 às 20:15
- Atualizado há 6 anos
SHOW
Letrux
Com a turnê “Letrux em Noite de Climão”. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
FESTIVAL
II Festival Internacional do Violão do Espírito Santo
Com concertos de Igor Ávila e Nicolas de Souza Barros. Às 20h. Auditório Alceu Camargo, Fames. Praça Américo Poli Monjardim, 60, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3636-3600.
Aniversário de 128 anos de Guarapari
Com Anfrisio Lima e Banda, e Alcione. Às 20h. Avenida Copacabana, Praia do Morro, Guarapari. Entrada gratuita.
13º Encorifes
Encontro de corais do Ifes. Às 19h. Teatro do Ifes - Campus Vitória. Av. Vitória, 1700, Jucutuquara, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3331-2110.
2ª Festa da Cana e do Mel
Com Rian & Rodrigo, Munhoz & Mariano e Xirú do Sul. Às 20h. Área de Eventos. Viana Sede, Viana. Entrada gratuita. Informações: (27) 2124-6706.
1º Festival Literário Filha do Sol e das Águas
Palestra “Música e Literatura”, com José Roberto Santos Neves. Às 13h. Câmara Municipal. Rua Costa Pereira, Centro, Santa Leopoldina. Exibição do documentário “Maria Gilda”, de Adriano Lima Neves; Show com Paulo Dias. Às 19h. Biblioteca Pública Municipal. Rua Costa Pereira, 20, Centro, Santa Leopoldina. Entrada gratuita.
BALADA
Spellunca Music House
Tributo a Engenheiros, com o Quarteto Engrenagem; abertura com Alex Martins. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 15.
Correria Music Bar
Show com Guns N' Roses Cover Brazil (SP), abertura com Black Widow. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (100 primeiros); R$ 20 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 98116-3325.
Casa da Gruta
Forró da Onça #5 com Neco do Acordeon (RJ) e convidados. Às 20h. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 10 (após 21h).
Bolt
Eita!, com shows de Nick Cruz, Dan Abranches e Gabriela Brown. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (2º lote). Informações: (27) 3311-5216.
Fluente
Cento Ihh 50. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.
Barlavento Beach Bar & Lounge
Com DJ Monia Lombardi. Às 22h. K1, Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 20.
Stone Pub
Meshupa. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Liverpub Vitória
Com as bandas Beat Locks e BJ Trio. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Vitrine Music Bar
SEXXXTA!, com Pagolife, DJ Klebin, DJ JV de Vila Velha e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.
Barrerito Chopperia
Sexta da Baladinha com Rian & Rodrigo e Rômulo Aranttes. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.
Wood’s Vitória
Com João Victor & Vinicius, Pedro & Lucas, DJ Bruno Fischer e Jess Benevides. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Cervejaria Bradus
"Sexta Pop Rock", com Du Balaio Duo. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4208.
Rooftop da Praia
Com Camila Peixoto, Mahat e Phill Fernandes. Às 18h. Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 20 (após 20h/ lista); R$ 30 (após 20h/ sem lista).
Wanted Pub
“Toca o Berrante Aê” com Donato e Eduardo e Viviane Miranda. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
MÚSICA AO VIVO
Marcelo Ribeiro
MPB e rock. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Projeto Carnavália
Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.
Pedro Costa
Às 21h. Bar Abertura Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3315-0018.
Jeferson Passamani
Sertanejo. Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.
Kleber Santos
Às 21h. Bar Abertura Jardim Camburi. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3019-1476.
Anderson Ventura
Variado. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.
TEATRO
Master Class
Com Christiane Torloni, como Maria Callas. Às 21h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Informações: (27) 3376-0933.
Rubem Braga – A Vida Em Voz Alta
Peça com José Augusto Loureiro. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3376-0933.
LITERATURA
Escritos Críticos
Lançamento do livro de Silvia Chiabai. Às 19h. Jalan Jalan. Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita. Livro à venda por R$ 38.
