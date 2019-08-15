Lauana Prado em Cariacica e ExpoBrew nesta sexta (16/08)

Publicado em 15 de agosto de 2019 às 17:22
- Atualizado há 6 anos
SHOW
Lauana Prado
Abertura com Procópio Cowboy e Breno & Bernardo. Às 22h. Matrix Music Hall. Rua Rio Branco, 229, Rio Branco, Cariacica. Entrada: de R$ 40 (pista/ 4º lote/ meia) a R$ 120 (camarote/ 3º lote/ inteira). Informações: (27) 3336-4776.
FESTIVAL
ExpoBrew
Com Marcelo Ribeiro e Saulo Simonassi. Às 18h. Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3319-8110.
Boteco Degusta
Com Derengos e Duet´s. Às 19h30. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.
BALADA
Rock & Blues Pub
Hey! e Jheyne Calamidade. Às 21h. Av. Espírito Santo, Centro, 342, Guaçuí. Entrada: R$ 10. Informações: (28) 99901-4809.
Stone Pub
Psychedelic, com The Windows e Pink Flaming. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Bolt
Party Porn. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 1h); R$ 15 (sem lista/ após 1h). Informações: (27) 3311-5216.
Barrerito Chopperia
Sexta da Baladinha com Rian & Rodrigo e Garotos da Praia. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
“Toca o Berrante Aê” com Ivan & Matheus e Felipe Brava. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Embrazado
Sextinha do Embrazado, com Freelance, Balada do Maycon, DJ Fabrício e DJ GG. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.
Liverpub Vitória
Sheep & Parafina, especial R.E.M.. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Wood’s Vitória
Noite do Contatinho, com Pedro & Willian, Farra Dois, DJ Bruno Fischer e DJ Jess Benevides. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Vitrine Music Bar
Gabriel Pratti Convida, com Gabriel Pratti, Jean Du PCB, Samba Jr, Cabeça dos Predin e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.
Berlin Room
Warm Up Pacha White, com LOthief, Brunelli, Drunk n play, Feww. Às 22h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.
Cervejaria Bradus
Sexta Prime, com God Dam. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4208.
Casa da Gruta
Forró da Onça, com Trio Capixaba. Às 20h. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99766-0667.
Correria Music Bar
Hard Rock Night, com Hellroute e New Jersey. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 98116-3325.
FESTA
Sexta Capixaba
Com Metteoro e Nei Frainer. Às 19h30. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.
TEATRO
A Princesa e o Sapo
Espetáculo do Grupo Teatral Artvida. Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.
A Casa Viaja No Tempo
Peça do grupo Gota Pó e Poeira. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.
#Palavrascruzadas
Espetáculo da Cia NÓS de Teatro. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
MÚSICA AO VIVO
Big Bat Blues Band
Blues. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Mirano Schuler
Com o show Volta ao Mundo. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Tamiris Casotto
MPB. Às 18h30. Shopping Boulevard. Rod. do Sol, 5000, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
Sol Pessoa e Banda
Samba de raiz. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.
Lu Nogueira
MPB e rock. Às 18h. Cervejaria Bigos. Rua Nordeste, 73, Glória, Vila Velha. Couvert: R$ 8.
