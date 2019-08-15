Lauana Prado em Cariacica e ExpoBrew nesta sexta (16/08)

Publicado em 15 de agosto de 2019 às 17:22 - Atualizado há 6 anos

SHOW

Lauana Prado Crédito: Caio Duran

Lauana Prado

Abertura com Procópio Cowboy e Breno & Bernardo. Às 22h. Matrix Music Hall. Rua Rio Branco, 229, Rio Branco, Cariacica. Entrada: de R$ 40 (pista/ 4º lote/ meia) a R$ 120 (camarote/ 3º lote/ inteira). Informações: (27) 3336-4776.

FESTIVAL

Saulo Simonassi Crédito: Ariny Bianchi

ExpoBrew

Com Marcelo Ribeiro e Saulo Simonassi. Às 18h. Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3319-8110.

Boteco Degusta

Com Derengos e Duet´s. Às 19h30. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.

BALADA

Hey! Crédito: Matheus Pedroti/ Divulgação

Rock & Blues Pub

Hey! e Jheyne Calamidade. Às 21h. Av. Espírito Santo, Centro, 342, Guaçuí. Entrada: R$ 10. Informações: (28) 99901-4809.

Stone Pub

Psychedelic, com The Windows e Pink Flaming. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Bolt

Party Porn. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 1h); R$ 15 (sem lista/ após 1h). Informações: (27) 3311-5216.

Barrerito Chopperia

Sexta da Baladinha com Rian & Rodrigo e Garotos da Praia. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99810-4312.

Wanted Pub

“Toca o Berrante Aê” com Ivan & Matheus e Felipe Brava. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação

Embrazado

Sextinha do Embrazado, com Freelance, Balada do Maycon, DJ Fabrício e DJ GG. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.

Liverpub Vitória

Sheep & Parafina, especial R.E.M.. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Wood’s Vitória

Noite do Contatinho, com Pedro & Willian, Farra Dois, DJ Bruno Fischer e DJ Jess Benevides. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Vitrine Music Bar

Gabriel Pratti Convida, com Gabriel Pratti, Jean Du PCB, Samba Jr, Cabeça dos Predin e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h). Informações: (27) 99950-1515.

Berlin Room

Warm Up Pacha White, com LOthief, Brunelli, Drunk n play, Feww. Às 22h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.

Cervejaria Bradus

Sexta Prime, com God Dam. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4208.

Casa da Gruta

Forró da Onça, com Trio Capixaba. Às 20h. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99766-0667.

Correria Music Bar

Hard Rock Night, com Hellroute e New Jersey. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 98116-3325.

FESTA

Caio Metteoro Crédito: Larissa Oliveira

Sexta Capixaba

Com Metteoro e Nei Frainer. Às 19h30. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.

TEATRO

A Princesa e o Sapo

Espetáculo do Grupo Teatral Artvida. Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

A Casa Viaja No Tempo

Peça do grupo Gota Pó e Poeira. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.

#Palavrascruzadas

Espetáculo da Cia NÓS de Teatro. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

MÚSICA AO VIVO

Big Bat Blues Band

Blues. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Mirano Schuler

Com o show Volta ao Mundo. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Tamiris Casotto

MPB. Às 18h30. Shopping Boulevard. Rod. do Sol, 5000, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

Sol Pessoa e Banda

Samba de raiz. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.

Lu Nogueira

MPB e rock. Às 18h. Cervejaria Bigos. Rua Nordeste, 73, Glória, Vila Velha. Couvert: R$ 8.

