Jorge Aragão, Alma Thomas e mais no domingo (01/09)

SHOW

Grupo Estripolia

Com o show “Estripolia Convida - Rubinho do Vale”. Às 17h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Feijoada do João

Com Jorge Aragão, Andréa Nery, Leley, Samba Diverso, Léo Vieira e Emerson Xumbrega. Às 11h30. Chácara Flora. Rod. ES-010, Chácara Parreiral, Serra. Entrada: R$ 65 (2º lote/ meia); R$ 130 (2º lote/ inteira). Informações: (27) 98831-0140.

CONCERTO

Divas do Jazz

Concerto com Alma Thomas e Vale Música Jazz Band. Às 19h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-2953.

FESTIVAL

1º Vitória Jazz e Blues Festival

Com Jazz e Bossa com Elas. Às 15h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.

BALADA

Fluente

Arrastapé da Ilha, com Black do Acordeon. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Informações: (27) 3311-5216.

Barrerito Chopperia

Rock da Tarde com Sué, DJ Paulinho e Rômulo Aranttes. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 18h); R$ 15 (após 18h). Informações: (27) 99810-4312.

Barlavento Beach Bar & Lounge

Com DJ Bruno Mooneyhan (RN) e DJ Jess Benevides. Às 18h. K1, Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 20.

Let’s Vitória

Tardezinha do Let’s 360°, com Glauco, D’bem com a vida, Breno & Lucas e Sheep DJ. Às 17h. Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Grupo Freelance, Bero Costa part. Pagolife e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem lista ou após 20h). Informações: (27) 99950-1515.





MÚSICA AO VIVO

Banda Raizes da Barra

Congo. Às 15h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.

TEATRO

Cinzas de um Carnaval

Espetáculo do Grupo Z de Teatro e da Repertório Artes Cênicas e Cia. Às 17h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).

Corpo Atlântico: uma investigação arqueológica das transversalidades

Performance. Às 19h30. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 15 (inteira). Informações: (27) 99908-7044.

A Barca do Inferno

Peça do Grupo de Teatro Arte Oficina. Às 18h30 e às 21h. Espaço Cultural Abel Santana. Av. Dante Michelini, 501, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3082-7855.

