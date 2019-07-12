Jeremias, Thiaguinho e mais neste domingo (21/07)

Publicado em 12 de julho de 2019 às 19:51 - Atualizado há 6 anos

SHOW

O cantor Thiaguinho Crédito: Marcos Duarte

Tardezinha Surreal

Com Thiaguinho e convidados. Às 15h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 258 (backstage/ meia/ 5º lote); R$ 516 (backstage/ inteira/ 5º lote).

FESTIVAL

Jeremias Reis Crédito: Marcelo Prest

26º Festival de Inverno de Domingos Martins

Shows com Grupo Folclórico Blütenblatter e Banda da Polícia Militar do ES com participação especial de Jeremias Reis. Às 16h. Campinho, Domingos Martins. Entrada gratuita.

Arraiá Boulevard

Com Overfunk. Às 20h30. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.

BALADA

Embrazado

Mundakas, com Du Avesso e SambAdm. Às 18h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20.

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Grupo Freelance, Pagolife e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem nome ou após 20h). Informações: (27) 99950-1515.

Barrerito Chopperia

Garotos da Praia; DJ Jv de Vila Velha; Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 18h); R$ 20 (após 18h). Informações: (27) 99810-4312.

Casa da Gruta

Ufodub convida Bruno Dub (BH) e Rastrick Lion. Às 16h20. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 18h); R$ 10 (após 18h). Informações: (27) 99766-0667.

Let’s Disco

Jess Benevides, Esquilo DJ, DJ GG. Às 23h. Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.

FESTA

GUAVALAJARA #4

Especial festa julina, com os DJs Lico Santiago e Ihcarai. Às 15h. GUAVA. Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 10.

Tardezinha do Let’s 360°

Com Glauco, Jongô, Sué, Sheep DJ. Às 17h. Let's. Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.

Forró de Vila Velha

Matinê do Forró de Vila Velha, com João Victor do Acordeon e Gustavo Pingo. Às 18h30. Jura's Bar. Rua Charles Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 19h30); R$ 15 (após 19h30). Informações: (27) 98886-9755.

MÚSICA AO VIVO

Sambachoro

Samba. Às 14h. Praça Regina Frigeri Furno, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público.

Larissa Veloso

Variado. Às 12h30. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácios, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8188.

TEATRO

Café às Quatro

Espetáculo do grupo Beta de Teatro. Às 19h. Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Flores para os Vivos

Apresentação dos alunos da Fafi. Às 18h. Teatro Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).

