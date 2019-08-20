Home
Homenagem para Raul e nova exposição nesta quarta (21/08)

Publicado em 20 de agosto de 2019 às 17:08

 - Atualizado há 6 anos

CONCERTO

Dia ainda conta com apresentação no Theatro Carlos Gomes e humor em Vila Velha

Solistas Music Prime 2019

Às 20h. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

BALADA

Barrerito Chopperia

Quarta do Futebol com De Bem com a Vida e DJ JV de Vila Velha. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.

Wanted Pub

“Quartaneja” com Lilian Ferr e Ivan & Matheus. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

ESPECIAL

Passeata Raulseixista

Concentração com a Banda Marcial Manoel Carlos de Miranda. Às 18h30. Praça Costa Pereira. Centro, Vitória. Show, com Brígida D’la Penha. Às 20h. Casa Porto das Artes Plásticas. Av. Jerônimo Monteiro, 66, Centro, Vitória. Aberto ao público.

MÚSICA AO VIVO

Denisson Nunes

MPB e pop rock. Às 19h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.

Cecitonio Coelho e Rodrigo Nogueira com samba de raiz Crédito: Bernardo Coutinho

Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho

Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99663-2104.

TEATRO

Abram as Cortinas

Peça dos alunos da Apae Serra. Às 15h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.

EXPOSIÇÃO

O Brasil que merece o Brasil Crédito: Walter Firmo

O Brasil que merece o Brasil

Exposição fotográfica de Walter Firmo, com 168 fotografias de grandes figuras brasileiras como Pixinguinha, Cartola, Pelé, e de anônimos, que o fotógrafo faz parecerem familiares, mostrando um Brasil de tirar o fôlego. Abertura às 16h. Museu Vale. Pátio da Antiga Estação Pedro Nolasco, Argolas, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3333-2484. Até 6 de novembro.

