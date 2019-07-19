Gusttavo Lima, Michel Teló e Vanessa da Mata no sábado (27/07)

Publicado em 19 de julho de 2019 às 19:51 - Atualizado há 6 anos

SHOW

Buteco Do Gusttavo Lima

Com shows de Gusttavo Lima, Dilsinho e Bruno & Marrone. Às 18h. Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196 - Jardim Carapina, Serra. Entrada: de R$ 120 (frontstage/ meia/ 4º lote) a R$ 500 (Espaço Buteco/ inteira/ 6º lote).

Jota 3

Tributo a Bob Marley, abertura com Sammuca 05. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20.

FESTIVAL

Vanessa da Mata Crédito: Rodolfo Magalhães

3ª Esquina da Cultura de Guarapari

Shows com Toni Garrido, Vanessa da Mata, Instrumental Maestro Mauro, Banda Vox e Dixieland Jazz Band. Às 19h. Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro, Guarapari. Aberto ao público.

39ª Festa do Colono

Shows com Xirú do Sul, Rony e Ricy, Michel Teló e Isaac Moreira. Às 18h. Pátio de Festas. Rua Hermann Roelke, 235, Centro, Santa Maria de Jetibá. Entrada gratuita.

46° Festa Da Banana e do Leite Alfredo Chaves

Shows com Banda Colina, Tchê Tchê Tchê, Conrado e Aleksandro, Cristian Sullivan e Alecs Rodriguez e Banda. Às 18h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita. Informações: (27) 3269-2735.

Pocar – Festival de Cultura: Patrimônio, Arte e Gastornomia

Mostra Pocar de Cinema; Cortejo “Barroco Jazz Band”. Às 19h30. Praça da Matriz. Rua Benonimo Falcão, 56, Conceição da Barra. Espetáculo “A Mala”, de Circo Gamarra (Argentina); Show com Melanina MC’s e Mestrinho e Banda. Às 20h30. Beira do Cais. Av. Cricaré, Centro, Conceição da Barra. Entrada gratuita.

BALADA

Casa da Gruta

Mangle. Às 17h. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99766-0667.

Toro

Bridge, com Gustavo Koch, Jess, Pontes, Ricks, Brunelli e Zord. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 22 (antecipado).

Stone Pub

80's Feelings. Às 22h. Entrada: gratuito (100 primeiros nascidos até 1989); R$ 10 (após os 100 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Fluente

Jungle Sunset. Às 16h. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 19h); R$ 20 (até 20h); R$ 30 (após 20h). Verdade vs Consequência. Às 21h. Entrada: R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3347-1512.

Bolt

Baile do Fibonacci. Às 23h. Entrada: R$ 15 (lista); R$ 20 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.



Liverpub Vitória

Com Dona Fran. Às 22h. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Cervejaria Liverpub

Rock da Tarde, com Leony Diall e banda. Às 16h. Av. Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 99944-1204.

Wanted Pub

Noite do Chapéu, com Ivan e Matheus e Higino e Gabriel. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (Até 23h); R$ 25 (De 23h a 0h); R$ 40 (Após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

FESTA

Forró de Vila Velha

Ressaca das férias, com Forrofiá. Às 22h. Jura's Bar. Rua Charles Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 22h30); R$ 15 (após 22h30). Informações: (27) 98886-9755.

Ressaca de Itaúnas Sunset

Com Hélio Bentes, Pura Vida, Forró Raiz e DJ Maholics. Às 17h. Restaurante Chico Bento. Av. Desembargador Cassiano Castelo, 195, Manguinhos, Serra. Entrada: R$ 20 (promocional).

Arraiá do Boulevard

Às 20h. Com Bangalô. Às 22h. Com Casaca. Domingo. 20h. Luiz Massa Voz e Violão. Shopping Boulevard. Av. Nossa Sra. da Penha, 356, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3325-2243.

MÚSICA AO VIVO

DJ Renato Vervloet

Noite do Vinil. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Encontro de Bambas

Com Eliane Gonzaga, Jimmy Santa Cruz, Maurício Fazz e Edu Szajnbrum. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40. Informações: (27) 99502-0244.

TEATRO

A Mentira Crédito: Gustavo Arrais

A Mentira

Peça de Miguel Falabella, com Miguel Falabella, Zezé Polessa, Karin Hils e Frederico Reuter. Às 21h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (setor A/ inteira). Informações: (27) 3376-0933.

VIII Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro de Itapemirim

“Parayba Rio Mulher”, de Parayba Rio Mulher (PB); “Pássaros em chamas”, do Coletivo de Arte Trupe das Pulgas (PR); “O cravo e a rosa”, do Grupo Paiol (PR). Às 9h. Praça Jerônimo Monteiro. Rua 25 de Março, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. “Terror e Miséria”, de Coletivo Epicentro, parte da Mostra Paralela. Às 18h. Rua 25 de Março, 171, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. “N”, da Cia Art-Móvel (SP). Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Informações: (28) 3155-5237.

Café às Quatro

Espetáculo do Grupo Beta de Teatro. Às 19h. Palácio Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3132-8399.

II Encontro de Palhaças na Ilha do Mel

Com a peça “Deslady”, da Cia dos Palhaços - Curitiba (PR). Às 18h30. Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Com a peça “Pedaços de Mim”. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

MÚSICA AO VIVO

Tamiris Casotto

Às 12h30. Coco Bambu. Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert gratuito. Informações: (27) 3141 9100.

Joyce Melo

Às 20h. Coco Bambu. Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert gratuito. Informações: (27) 3141 9100.

DJ Renato Vervloet

Sábado. Noite do Vinil. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Samba Amigo

Samba de raiz e bossa nova. Às 14h. Quiosque Marlim Azul. Av José de Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória. Couvert gratuito. Informações: (27) 98885-7335.

Encontro de Bambas

Com Eliane Gonzaga, Jimmy Santa Cruz, Maurício Fazz e Edu Szajnbrum. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40. Informações: (27) 99502-0244.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta